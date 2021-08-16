Finn Iles' Specialized Demo
© Bartek Woliński
MTB

戰駒巡禮：Finn Iles 的 2021 Specialized Demo

加拿大國家冠軍 Finn Iles 談到了戰駒上客製化及原型樣品零件，這些獨特的零件，使他的戰駒Specialized Demo更有機會在頂尖賽事取勝。
由 Danielle Baker 編寫
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在UCI DH World Cup比賽休息的空檔，效力於Specialized Gravity 車隊的Finn Iles，特別回到家鄉加拿大保住他在 2019 年首次贏得的加拿大全國冠軍頭銜。
在8月15日登場的UCI DH World Cup斯洛維尼亞站，Iles 不僅帶著加拿大國家冠軍的榮耀參賽，並且騎乘他的最新戰駒Specialized Demo，該車更是根據他的喜好進而打造。
MTB · 3分鐘
Check it out: Finn Iles und sein Specialized in Maribor
這輛 2021 年Specialized Demo，配備了 Ohlins 避震器、SRAM X01 套件、MAGURA 煞車、Renthal 車把手，以及DT Swiss的輪組。
Finn opting for custom sparkly paint job
Finn opting for custom sparkly paint job
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Iles 和他的隊友 Loïc Bruni 對車架有許多想法及反饋。「我和機械師 Kevin Joly投入了大量精力，特別專門針對我的騎行風格進行車架調整，隊友 Loïc Bruni也是如此。」Iles如此表示。他更進一步指出，過去幾年對自行車科學進行了大量測試和研究，這些變化都是針對自身和個人的騎行風格，同時會把意見傳遞車架廠 Specialized，並且廠商因此開發出新商品，嘉惠給消費者、車友們。

個性化原型樣品

Demo 車架的後避震連槓以降低重心、並提供車手更高穩定性為出發點，Iles 和 Bruni 在今年都在測試一些原型樣品車架。
Iles指出車架與後避震連桿花了一些時間進行測試，讓我與機械師Kevin Joly感到非常滿意。Iles 更進一步表示，我的車架與後避震連桿設計甚至與隊友Loïc的車架有點不同。擁有獨特的個性化設計特點，也讓Iles更喜歡這輛戰駒。
Finn's 2021 bike is a Specialized Demo decked out with Ohlins suspension
Finn's 2021 bike is a Specialized Demo decked out with Ohlins suspension
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Rear shock inspired by motocross
Rear shock inspired by motocross
© Bartek Woliński/@wolisphoto
此外避震前叉架的原型樣品部件，則是隱藏在 Ohlins DH38 前叉的內部。
Iles覺得前叉與後避震完美結合，不僅使得騎乘感受變得更棒，同時讓我及機械師Kevin Joly，可以透過數據發現人車更為合一。
Finn and his mechanic work side by side to get the perfect riding style.
The Ohlins DH38 fork with top secret internals
© Bartek Woliński/@wolisphoto

客制化定製

在客製化零件方面，Iles 使用 3D 列印打造而成的MAGURA HC3 拉柄，讓他的MT7 煞車更具特色。由於Iles按壓煞車和變速桿撥桿已有習慣且精準的角度，這個設計讓他在騎乘表現大大加分，此外Renthal 也提供他780 mm長的把手。
3D printed custom HC3 levers
3D printed custom HC3 levers
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Renthal Fatbar, aluminium, 780mm, 30mm rise
Renthal Fatbar cut to 780mm
© Bartek Woliński/@wolisphoto

特殊搭配

Iles 使用瑞士品牌 DT Swiss EX471 輪組，並採用前輪29吋、後輪使用較小的 27.5 吋搭配。這種搭配適合較低騎行位置，以及敏捷操縱特性，但並不適合所有車手，而Iles的胎壓基本為 26 - 28psi ，並會因賽道有所差異。
Finn going for the bigger 29" wheel in the front and 27.5" in the back.
The race mullet
© Bartek Woliński/@wolisphoto
收集數據
Specialized Gravity 車隊會在每場比賽中收集數據，很少有團隊會如此不疲持續尋找結果。透過遙測系統，讓團隊們可以在 Iles 練習時，記錄自行車的數據，這有助於實現更完美、更棒的相關設置。
機械師Joly表示，團隊使用特殊裝置進行訓練及數據收集，我們知道如何讓自行車處於最佳狀態，數據提供了許多寶貴的訊息，團隊也把這些訊息轉化為客製化的零配件裝置，讓自行車可以更獨特、更按照我們想要的方式運行。
別錯過Finn Iles 與他的 Specialized Demo，在加拿大溫哥華島快意騎乘：
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Finn Iles MTB-Action in Kanada

Finn Iles 的 Specialized Demo 規格表

  • 車架: Specialized Demo (內含原型樣品)
  • 避震前叉: Ohlins DH38 (內含原型樣品)
  • 後避震: Ohlins TTX22m coil shock
  • 五通: SRAM Dub
  • 鏈條: SRAM X01 DH
  • 大盤: eThirteen chainring with SRAM X01 cranks
  • 飛輪: SRAM X01 DH
  • 後變速: SRAM X01 DH
  • 變速撥桿: SRAM X01 DH
  • 輪組: DT Swiss EX471 with DT Swiss 240 hubs
  • 煞車: Magura MT7 with 203mm 碟盤 (含3D列印的客製化HC3拉柄)
  • 座墊: Specialized Phenom
  • 座管: Truvativ Descendant
  • 踏板: Crankbrothers Mallet
  • 車把: Renthal Fatbar, aluminium, 780mm, 30mm rise
  • 擋泥板: Mudhugger Evo
A close up of the paint job detail on Finn Iles's Specialized Demo bike.
No mistaking that this frame belongs to Finn
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Rear derailleur: SRAM X01 DH
Rear derailleur: SRAM X01 DH
© Bartek Woliński/@wolisphoto
A close up of the chainring and crankset on Finn Iles's Specialized Demo bike.
eThirteen provide the chainring
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Brakes: Magura MT7 with 203mm rotors
Brakes: Magura MT7 with 203mm rotors
© Bartek Woliński/@wolisphoto
A close up of the saddle on Finn Iles's Specialized Demo bike.
Comfort and strength from a Specialized Phenom saddle
© Bartek Woliński/@wolisphoto
A close up of the mudguard on Finn Iles's Specialized Demo bike.
The Pit Stop decal is a nod to the bike shop of Iles' mechanic Kevin Joly
© Bartek Woliński/@wolisphoto
Finn going with the SRAM X01 DH shifters
Finn going with the SRAM X01 DH shifters
© Bartek Woliński/@wolisphoto
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