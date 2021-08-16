在UCI DH World Cup比賽休息的空檔，效力於Specialized Gravity 車隊的 Finn Iles ，特別回到家鄉加拿大保住他在 2019 年首次贏得的加拿大全國冠軍頭銜。

在8月15日登場的UCI DH World Cup斯洛維尼亞站，Iles 不僅帶著加拿大國家冠軍的榮耀參賽，並且騎乘他的最新戰駒Specialized Demo，該車更是根據他的喜好進而打造。

Check it out: Finn Iles und sein Specialized in Maribor

這輛 2021 年Specialized Demo，配備了 Ohlins 避震器、SRAM X01 套件、MAGURA 煞車、Renthal 車把手，以及DT Swiss的輪組。

Finn opting for custom sparkly paint job © Bartek Woliński/@wolisphoto

Iles 和他的隊友 Loïc Bruni 對車架有許多想法及反饋。「我和機械師 Kevin Joly投入了大量精力，特別專門針對我的騎行風格進行車架調整，隊友 Loïc Bruni也是如此。」Iles如此表示。他更進一步指出，過去幾年對自行車科學進行了大量測試和研究，這些變化都是針對自身和個人的騎行風格，同時會把意見傳遞車架廠 Specialized，並且廠商因此開發出新商品，嘉惠給消費者、車友們。

個性化原型樣品

Demo 車架的後避震連槓以降低重心、並提供車手更高穩定性為出發點，Iles 和 Bruni 在今年都在測試一些原型樣品車架。

Iles指出車架與後避震連桿花了一些時間進行測試，讓我與機械師Kevin Joly感到非常滿意。Iles 更進一步表示，我的車架與後避震連桿設計甚至與隊友Loïc的車架有點不同。擁有獨特的個性化設計特點，也讓Iles更喜歡這輛戰駒。

Finn's 2021 bike is a Specialized Demo decked out with Ohlins suspension © Bartek Woliński/@wolisphoto Rear shock inspired by motocross © Bartek Woliński/@wolisphoto

此外避震前叉架的原型樣品部件，則是隱藏在 Ohlins DH38 前叉的內部。

Iles覺得前叉與後避震完美結合，不僅使得騎乘感受變得更棒，同時讓我及機械師Kevin Joly，可以透過數據發現人車更為合一。

The Ohlins DH38 fork with top secret internals © Bartek Woliński/@wolisphoto

客制化定製

在客製化零件方面，Iles 使用 3D 列印打造而成的MAGURA HC3 拉柄，讓他的MT7 煞車更具特色。由於Iles按壓煞車和變速桿撥桿已有習慣且精準的角度，這個設計讓他在騎乘表現大大加分，此外Renthal 也提供他780 mm長的把手。

3D printed custom HC3 levers © Bartek Woliński/@wolisphoto Renthal Fatbar cut to 780mm © Bartek Woliński/@wolisphoto

特殊搭配

Iles 使用瑞士品牌 DT Swiss EX471 輪組，並採用前輪29吋、後輪使用較小的 27.5 吋搭配。這種搭配適合較低騎行位置，以及敏捷操縱特性，但並不適合所有車手，而Iles的胎壓基本為 26 - 28psi ，並會因賽道有所差異。

The race mullet © Bartek Woliński/@wolisphoto

收集數據

Specialized Gravity 車隊會在每場比賽中收集數據，很少有團隊會如此不疲持續尋找結果。透過遙測系統，讓團隊們可以在 Iles 練習時，記錄自行車的數據，這有助於實現更完美、更棒的相關設置。

機械師Joly表示，團隊使用特殊裝置進行訓練及數據收集，我們知道如何讓自行車處於最佳狀態，數據提供了許多寶貴的訊息，團隊也把這些訊息轉化為客製化的零配件裝置，讓自行車可以更獨特、更按照我們想要的方式運行。

別錯過Finn Iles 與他的 Specialized Demo，在加拿大溫哥華島快意騎乘：

Finn Iles MTB-Action in Kanada

Finn Iles 的 Specialized Demo 規格表

車架: Specialized Demo (內含原型樣品)

避震前叉: Ohlins DH38 (內含原型樣品)

後避震: Ohlins TTX22m coil shock

五通: SRAM Dub

鏈條: SRAM X01 DH

大盤: eThirteen chainring with SRAM X01 cranks

飛輪: SRAM X01 DH

後變速: SRAM X01 DH

變速撥桿: SRAM X01 DH

輪組: DT Swiss EX471 with DT Swiss 240 hubs

煞車: Magura MT7 with 203mm 碟盤 (含3D列印的客製化HC3拉柄)

座墊: Specialized Phenom

座管: Truvativ Descendant

踏板: Crankbrothers Mallet

車把: Renthal Fatbar, aluminium, 780mm, 30mm rise

擋泥板: Mudhugger Evo

No mistaking that this frame belongs to Finn © Bartek Woliński/@wolisphoto

Rear derailleur: SRAM X01 DH © Bartek Woliński/@wolisphoto eThirteen provide the chainring © Bartek Woliński/@wolisphoto

Brakes: Magura MT7 with 203mm rotors © Bartek Woliński/@wolisphoto

Comfort and strength from a Specialized Phenom saddle © Bartek Woliński/@wolisphoto The Pit Stop decal is a nod to the bike shop of Iles' mechanic Kevin Joly © Bartek Woliński/@wolisphoto

Finn going with the SRAM X01 DH shifters © Bartek Woliński/@wolisphoto