2個有趣的雙人居家訓練動作!打造出完美的腹肌線條

每天日復一日的生活，是否也讓你身材漸漸走樣？隨著越來越放縱的飲食習慣，讓你離健康身體及運動習慣越來越遠！為了能讓各位擁有夏日好身材，這次將邀請到Alan和Jhoe Domingo兩位雙胞胎兄弟，來為我們示範2個居家就能執行的雙人核心訓練動作。現在，就趕快找好你的運動夥伴！並許下目標與承諾，甚至互下賭注讓彼此間的運動訓練信念更加堅定，不達目標絕不放棄。

練習1.雙人站姿卷腹

這個練習過程必須非常小心，以免傷到背部肌肉。 © Pablo Gallardo

第一個練習動作，必須要擁有基本的肌力及對夥伴的信任度，或是你也可以先找好一個穩定的橫槓來執行這項訓練，練習一段時間之後，就可以讓夥伴用手臂正確的緊抓你的雙腿，來進行這項仰臥起坐的練習。

這個動作需要一個人站立及一個執行動作，站立的人必須要有基礎的手臂、腰部、腿部、背部、胸部和核心的力量，來穩定訓練過程中搖擺的狀態，另一個人則必須要有基本的下背和腿部肌力，才能在卷腹動作執行中正確的訓練到核心肌群；你們可以一開始先嘗試4組每組8~15下，組間休息150秒的訓練頻率。

練習2.擊掌仰臥起坐

這動作沒有看起來那麼困難！ © Pablo Gallardo

當執行這個動作時，你們必須要穩定好彼此的身體，兩人才能確實做好仰臥起坐的訓練，在身體從地面抬起的同時，必須進行扭轉來觸及對方的另一隻手掌，因此能有效刺激腹內外斜肌。

在練習的過程中，雙方需面對面將雙腳交叉於對方小腿上做為支撐點，利用腹部的力量將身體抬起，這時就能刺激到腹直肌、腹內外斜肌及下背部肌群。這個動作可以進行1組15~20下，並重複完成4組訓練且組間休息60秒。