對於那些還不太了解健身與肌力訓練的人，雷格表示，

引體向上將是一個十分有效率的訓練動作，它可快速的增加上半身大部分的肌力與肌肉成長

，雖然這個動作看起來「好像只要將身體往上拉，將下巴拉至橫槓之上」這樣的簡單，但要做正確避免傷害卻不是那麼的容易，接下來我們將透過幾個訓練來告訴你如何快速學會。