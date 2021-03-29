快速學會背肌訓練的王牌動作-引體向上
© Jaime De Diego / Red Bull
透過專業私人健身教練哈維爾·雷格（Javier Reig）的說明，你將學會健身世界中最有效率的背肌訓練動作。
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這篇文章最主要的目的是透過一些訓練技巧，有效率的幫助你以正確且安全的方式進行背肌訓練的王牌動作－引體向上。當我們在健身房討論經典的訓練動作時，一定都會說到引體向上這個極具挑戰性的訓練，除了可以訓練到大量的背部肌群外，還能引動我們的肱二頭肌與核心肌群，但這並不意味著透過決心及毅力就可快速學會正確的發力方式。Fitness＆Coach的私人教練兼聯合創始人哈維爾·雷格（Javier Reig）認為“這將是一個牽扯眾多肌群的複雜式訓練動作，因為你必須要在肌力與體重之間維持正確的施力，如果你只透過錯誤的蠻力進行上拉，那麼很可能無法進行多次數的訓練之外，還有可能會造成肌肉的拉傷”。
對於那些還不太了解健身與肌力訓練的人，雷格表示，引體向上將是一個十分有效率的訓練動作，它可快速的增加上半身大部分的肌力與肌肉成長，雖然這個動作看起來「好像只要將身體往上拉，將下巴拉至橫槓之上」這樣的簡單，但要做正確避免傷害卻不是那麼的容易，接下來我們將透過幾個訓練來告訴你如何快速學會。
取得關鍵技巧的提示：
- 如果你想要獲得有效率的訓練成果並避免受傷，那麼就必須要做好充足的熱身動作，因為這將是一項涉及許多肌群的訓練項目。
- 臥推訓練動作（將胸部上挺肩膀向後固定）時，你必須將肩胛骨內收固定，如果你沒有學會肩胛骨內收的動作，很可能會造成運動傷害，所以，在要進行引體向上動作之前，請先進行肩胛骨內收訓練。
- 不要運動身體擺動來操作這個動作，盡量運用核心力量將身體維持穩定不要利用身體的動力。
- 下降時必須放慢速度並學會適時的控制。
引體向上變化動作
有兩種常見引體向上的握法。首先是正握法（雙手拇指正對）。
第二種是反握法（雙手拇指朝外）。
了解兩種握法之後，接下來Reig將根據每個人的肌力程度，提供一系列的訓練階段來進行練習。
初階者（肌力較低）
如果你是開始接觸健身訓練，並且還不知如何施力的人，我的建議是從基本力量的運作開始學習，這也可以幫助你在划船訓練時更加快速的入手，因為這將會牽扯到最重要的肩頰骨內收的動作。
一旦你已經學會了基本的關鍵技巧，並具有良好的肌肉力量，就可以透過機器或彈力帶的輔助，進行引體向上的動作入門。
中級者（肌力中等）
對於已經進行肌力訓練一段時間的人來說，可以透過一個簡單的橫槓來進行背肌及肩胛骨內收的強化訓練，但這個前提是你已經可以進行1-5次的引體向上動作，但卻無法提升上拉的次數，我建議這些人可以運用這一的訓練動作來強化上肢的肌力。
高階者（肌力狀態良好）
對於身體肌力狀態十分良好並可輕鬆進行2或3組8-10下引體向上，但又想要獲得更強大背肌的人，我的建議是透過外部的力量增加重量，簡單來說就是運用能掛重量的腰帶，增加上半身上拉的力量。