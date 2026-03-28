© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool
Fitness Training
健身新手到進階者必練動作
健身很好，但應該從哪些動作開始呢？以下是你需要知道的重點，幫助你提升心肺、平衡與力量。
準備好改變你的健身日常、燃燒卡路里，並雕塑出連古希臘雕像都會嫉妒的身材了嗎？我們整理出一份無論你是什麼程度，都可以在家或健身房進行的最佳訓練動作清單。準備好你的啞鈴，穿上你最有型的運動穿搭，跟著我們一起前進，成為最好的自己。誰知道呢，也許下一場 HYROX 比賽就會看到你的身影。
體能鍛鍊的類型及其益處
健身涵蓋各種類型的運動。你可以從一場汗流浹背、心跳加速的高強度訓練，轉換到一堂以平靜與安定為主的瑜伽課。沒錯，健身有很多不同面向。以下是簡要概覽：
心肺訓練
心肺訓練可說是健身房裡的明星項目：它會讓你的心跳加快，但更重要的是，它能幫助你大量燃燒卡路里，同時提升耐力。從慢跑到 HIIT 高強度間歇訓練，這些運動都會讓你真正大汗淋漓——前提是你做對了。額外好處是，它們也非常適合減輕壓力並改善心血管健康。
肌力訓練
它能幫助塑造身形並提升力量。除了強化肌肉之外，這些訓練也能提高你的新陳代謝，讓你即使在休息時也能燃燒熱量。有些動作甚至還能幫助你跑得更快。而且，沒錯，這並不全然只有痛苦。
柔軟度訓練
像瑜伽這類柔軟度訓練，對改善姿勢與預防受傷都非常重要。小小加分的是：你終於可以不用偷偷彎膝蓋，就摸到自己的腳趾了。
平衡與協調性
在健身訓練中，平衡是你最好的夥伴。為什麼？因為它能幫助你更好地完成這項運動中較複雜的動作。若想加強這方面，可以試試平板支撐、單腳訓練，或使用瑞士球進行訓練。
哪些是最好的健身訓練動作？
接下來就更實際一點，來看看幾個在健身訓練中相當有效的動作。
01
伏地挺身（Push-up，也可稱 Press-up）
俯臥在地上，雙手平放於地面，位置略比肩膀更寬，利用手臂力量將身體撐起，再慢慢放下，但不要讓身體碰到地面。整個動作過程中都要保持身體穩定。伏地挺身，是非常基礎的健身動作之一（但可不是最簡單的）。
難度：中等
優點：以前所未有的方式強化上半身
訓練肌群：胸部、肩膀、肱三頭肌
動作重點：全身繃緊，並維持完美的身體對齊。
不要這樣做：避免臀部下沉或背部拱起。雙手間距也不要太窄或太寬。
這個動作也稱為反向飛鳥機夾胸（reverse pec deck），是訓練後三角肌的絕佳動作，通常會在重量訓練機上進行。坐在座椅上，雙手向前伸直握住把手，向後發力將手臂打開成十字形，然後再回到起始位置。若你無法去健身房，也可以做變化版：雙手各拿一個重量器材（或啞鈴），站直後將雙臂抬起至與頭部同高的十字形，再慢慢放下。
難度：中等
優點：主要訓練後三角肌，這個部位有時較容易落後，也較不常被充分啟動。
訓練肌群：下斜方肌與上斜方肌、前三角肌與側三角肌、軀幹、豎脊肌、大腿
動作重點：始終讓手肘保持微微彎曲。
不要這樣做：當手臂打開時，不要把頭往前傾。難度：中等
02
俄羅斯轉體
坐在地板上，雙腳微微抬起，上半身向後傾，接著手持重量器材或球，將軀幹由左向右扭轉。
難度：中等，可加上重量，作為額外挑戰。
優點： 能強化腹部肌群，並提升軀幹旋轉能力。
訓練肌群：腹斜肌、腹肌
動作重點： 雙腳先穩穩踩地，等你有信心後，再稍微抬起。
不要這樣做：不要以失控的方式進行動作，否則受傷風險會很高。
03
平板支撐
先採伏地挺身的起始姿勢，但改為以前臂支撐，並讓身體從頭到腳維持一直線，盡可能撐久一點。除了肌肉力量之外，你還需要鋼鐵般的意志力。
難度： 撐得越久，難度就越高。
優點： 做平板支撐時，你會訓練到全身。
訓練肌群：股四頭肌、腿後肌群、臀肌、腹部、肩膀
動作重點： 保持背部挺直。你也可以透過轉成側身、用單側手肘支撐的方式短暫休息一下（這算是一種假的休息）。
不要這樣做：盡量不要讓背部拱起或下塌。
04
深蹲
健身中人人都知道的一個基礎動作：深蹲。雙腳平行站立，從站姿開始，只要彎曲膝蓋，並將臀部向後推即可。額外變化是你也可以搭配彈力帶或壺鈴來做。這種阻力會讓腿後肌群的訓練量增加。順帶一提，也會更痠、更有感。
難度：容易
優點： 你會練出一個讓所有人驚艷的翹臀。
訓練肌群：股四頭肌、腿後肌群、臀肌
動作重點： 將大腿下蹲至與地面平行。
不要這樣做：膝蓋不要往前推得太多
05
登山者式
採伏地挺身姿勢，交替快速將膝蓋往胸口帶，就像在水平跑步一樣。這個動作強度很高、會很有燃燒感，但對心肺訓練也非常有效。
難度：困難
優點： 同時鍛鍊心肺與肌肉的動作
訓練肌群：腹肌、股四頭肌、肩膀
動作重點： 盡量把膝蓋帶得越靠近胸口越好。
不要這樣做：不要失去節奏，否則整組訓練都會亂掉。
06
行走弓步蹲
單腳向前跨出一大步，彎曲雙膝，直到後方那隻膝蓋幾乎碰到地面，接著再換另一隻腳向前走。若是想增加挑戰性的進階訓練者，可以像Hyrox 訓練那樣加上沙袋來做。
難度：容易
優點：同時提升平衡感並強化肌肉。
訓練肌群： 股四頭肌、臀肌、小腿肌群
動作重點： 保持背部挺直。
不要這樣做：膝蓋不要超過腳尖。
07
背部伸展（下背伸展訓練）
俯臥在訓練椅上或地板上，雙腿固定，收緊下背肌群將上半身抬起，然後再慢慢放下。
難度：容易到中等
優點： 能保護並強化下背部。
訓練肌群： 腰部肌群、臀肌
建議做法：以可控的方式進行動作，不要過度拉伸。
不要這樣做：不要把身體往後推得太用力，以免脊椎承受過大負擔。
08
交叉捲腹
仰躺在地上，雙膝彎曲，雙手放在頭後（也可以不放），收緊腹斜肌，將一側肩膀抬向對側膝蓋，然後再換邊進行。
難度：中等
優點：針對腹斜肌，有助於打造更明顯的腹部線條。
訓練肌群： 腹肌、腹斜肌
建議做法：專注在肌肉收縮，而不是速度。
不要這樣做：不要用力拉扯脖子，讓腹肌來完成發力。
09
要開始健身了嗎？
這份非詳盡的健身運動清單是鍛鍊自律的基礎，且非常有效。如今，新的健身趨勢不斷湧現，例如使用由約瑟夫·皮拉提斯本人發明的器材所進行的「皮拉提斯床（Reformer）」，或是攀爬機心肺訓練——這是一種在垂直攀爬機上進行的高強度間歇訓練（HIIT），能同時鍛鍊心肺功能與全身肌肉。