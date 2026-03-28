健身新手到進階者必練動作

準備好改變你的健身日常、燃燒卡路里，並雕塑出連古希臘雕像都會嫉妒的身材了嗎？我們整理出一份無論你是什麼程度，都可以在家或健身房進行的最佳訓練動作清單。準備好你的啞鈴，穿上你最有型的運動穿搭，跟著我們一起前進，成為最好的自己。誰知道呢，也許下一場 HYROX 比賽就會看到你的身影。

體能鍛鍊的類型及其益處

健身涵蓋各種類型的運動。你可以從一場汗流浹背、心跳加速的高強度訓練，轉換到一堂以平靜與安定為主的瑜伽課。沒錯，健身有很多不同面向。以下是簡要概覽：

心肺訓練

心肺訓練可說是健身房裡的明星項目：它會讓你的心跳加快，但更重要的是，它能幫助你大量燃燒卡路里，同時提升耐力。從慢跑到 HIIT 高強度間歇訓練，這些運動都會讓你真正大汗淋漓——前提是你做對了。額外好處是，它們也非常適合減輕壓力並改善心血管健康。

肌力訓練

柔軟度訓練

平衡與協調性

在健身訓練中，平衡是你最好的夥伴。為什麼？因為它能幫助你更好地完成這項運動中較複雜的動作。若想加強這方面，可以試試平板支撐、單腳訓練，或使用瑞士球進行訓練。

Cricketer Cameron Green performs a balance exercise © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

哪些是最好的健身訓練動作？

接下來就更實際一點，來看看幾個在健身訓練中相當有效的動作。

01 伏地挺身（Push-up，也可稱 Press-up）

俯臥在地上，雙手平放於地面，位置略比肩膀更寬，利用手臂力量將身體撐起，再慢慢放下，但不要讓身體碰到地面。整個動作過程中都要保持身體穩定。伏地挺身，是非常基礎的健身動作之一（但可不是最簡單的）。

Italian snowboarder Roland Fischnaller leads a fitness session © Alessandro Dealberto/Red Bull Content Pool

難度： 中等

優點： 以前所未有的方式強化上半身

訓練肌群： 胸部、肩膀、肱三頭肌

動作重點： 全身繃緊，並維持完美的身體對齊。

不要這樣做： 避免臀部下沉或背部拱起。雙手間距也不要太窄或太寬。

這個動作也稱為反向飛鳥機夾胸（reverse pec deck），是訓練後三角肌的絕佳動作，通常會在重量訓練機上進行。坐在座椅上，雙手向前伸直握住把手，向後發力將手臂打開成十字形，然後再回到起始位置。若你無法去健身房，也可以做變化版：雙手各拿一個重量器材（或啞鈴），站直後將雙臂抬起至與頭部同高的十字形，再慢慢放下。

難度：中等

優點： 主要訓練後三角肌，這個部位有時較容易落後，也較不常被充分啟動。

訓練肌群： 下斜方肌與上斜方肌、前三角肌與側三角肌、軀幹、豎脊肌、大腿

動作重點： 始終讓手肘保持微微彎曲。

不要這樣做： 當手臂打開時，不要把頭往前傾。難度：中等

02 俄羅斯轉體

The Russian Twist with extra weight © Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

坐在地板上，雙腳微微抬起，上半身向後傾，接著手持重量器材或球，將軀幹由左向右扭轉。

難度：中等 ，可加上重量，作為額外挑戰。

優點： 能強化腹部肌群，並提升軀幹旋轉能力。

訓練肌群： 腹斜肌、腹肌

動作重點： 雙腳先穩穩踩地，等你有信心後，再稍微抬起。

不要這樣做： 不要以失控的方式進行動作，否則受傷風險會很高。

03 平板支撐

先採伏地挺身的起始姿勢，但改為以前臂支撐，並讓身體從頭到腳維持一直線，盡可能撐久一點。除了肌肉力量之外，你還需要鋼鐵般的意志力。

Laura Horváth training her core © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

難度： 撐得越久，難度就越高。

優點： 做平板支撐時，你會訓練到全身。

訓練肌群： 股四頭肌、腿後肌群、臀肌、腹部、肩膀

動作重點： 保持背部挺直。你也可以透過轉成側身、用單側手肘支撐的方式短暫休息一下（這算是一種假的休息）。

不要這樣做： 盡量不要讓背部拱起或下塌。

04 深蹲

A deep squat is a good test of mobility. © Ben Longley

健身中人人都知道的一個基礎動作：深蹲。雙腳平行站立，從站姿開始，只要彎曲膝蓋，並將臀部向後推即可。額外變化是你也可以搭配彈力帶或壺鈴來做。這種阻力會讓腿後肌群的訓練量增加。順帶一提，也會更痠、更有感。

難度： 容易

優點： 你會練出一個讓所有人驚艷的翹臀。

訓練肌群： 股四頭肌、腿後肌群、臀肌

動作重點： 將大腿下蹲至與地面平行。

不要這樣做： 膝蓋不要往前推得太多

05 登山者式

採伏地挺身姿勢，交替快速將膝蓋往胸口帶，就像在水平跑步一樣。這個動作強度很高、會很有燃燒感，但對心肺訓練也非常有效。

難度： 困難

優點： 同時鍛鍊心肺與肌肉的動作

訓練肌群： 腹肌、股四頭肌、肩膀

動作重點： 盡量把膝蓋帶得越靠近胸口越好。

不要這樣做： 不要失去節奏，否則整組訓練都會亂掉。

06 行走弓步蹲

HYROX pro Jake Dearden puts in work at the gym © Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

難度： 容易

優點： 同時提升平衡感並強化肌肉。

訓練肌群： 股四頭肌、臀肌、小腿肌群

動作重點： 保持背部挺直。

不要這樣做： 膝蓋不要超過腳尖。

07 背部伸展（下背伸展訓練）

俯臥在訓練椅上或地板上，雙腿固定，收緊下背肌群將上半身抬起，然後再慢慢放下。

難度：容易到中等

優點： 能保護並強化下背部。

訓練肌群： 腰部肌群、臀肌

建議做法： 以可控的方式進行動作，不要過度拉伸。

不要這樣做： 不要把身體往後推得太用力，以免脊椎承受過大負擔。

08 交叉捲腹

Strength training can be done at home © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

仰躺在地上，雙膝彎曲，雙手放在頭後（也可以不放），收緊腹斜肌，將一側肩膀抬向對側膝蓋，然後再換邊進行。

難度：中等

優點： 針對腹斜肌，有助於打造更明顯的腹部線條。

訓練肌群： 腹肌、腹斜肌

建議做法： 專注在肌肉收縮，而不是速度。

不要這樣做： 不要用力拉扯脖子，讓腹肌來完成發力。

09 要開始健身了嗎？

這份非詳盡的健身運動清單是鍛鍊自律的基礎，且非常有效。如今，新的健身趨勢不斷湧現，例如使用由約瑟夫·皮拉提斯本人發明的器材所進行的「皮拉提斯床（Reformer）」，或是攀爬機心肺訓練——這是一種在垂直攀爬機上進行的高強度間歇訓練（HIIT），能同時鍛鍊心肺功能與全身肌肉。