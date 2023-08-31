讓身體肌群獲得平衡的訓練動作

現今社會常見人體肌群不平衡的狀態，有許多原因是因為時尚流行、個人喜好或者缺乏運動保健知識所造成，例如：有許多男性會因為某些特定原因，而會只專注於某幾個肌群的訓練，進而導致其它週邊或對應肌群緊繃與過度補償的問題，最終導致整體肌肉發展的失衡，當然女性也會有這樣的問題產生。
常見肌群不平衡的情況：
- 背部肌群不平衡：這是其中一種最常見的情況，通常是由於我們在健身房中對於豎脊肌肌群的鍛煉不足，再加上不良的日常姿勢與習慣所造成的。這可能會導致嚴重的背部疼痛，甚至引發脊椎側彎的問題。預防方法：進行背部、腰部和腹部的鍛煉，例如：做皮拉提斯運動就能有效的改善這個現象。
- 肱二頭肌和肱三頭肌的不平衡：如果我們忽略了手臂這兩個肌群，長期下來可能會導致手肘和肩膀出現不同的發炎問題。預防方法：將這兩個肌群的鍛煉，納入日常的訓練計劃中。
- 核心肌群的不平衡：身體這個區域式最容易積聚脂肪，同時也是導致與其它肌肉間發展不平衡的主要原因；最嚴重有可能會導致椎間盤凸出的問題。預防方法：每週進行三次簡單的核心訓練，同時注意飲食習慣。
- 股四頭肌和股二頭肌的不平衡：有許多男性經常忽略下半身的肌群；長期下來就容易導致膝蓋軟骨磨損症或膝蓋腱炎。預防方法：每週至少進行一次腿部肌群的肌力訓練，包括這些肌群週邊的鍛煉。
- 臀部和髖部的不平衡：會出現這類情況，通常都是過度進行深蹲這類的訓練動作，過度訓練會增加膝蓋和腳踝受傷的風險性。預防方法：訓練過後充分伸展臀部肌群，同時加強內收肌和股二頭肌的放鬆。
伸展和補償性運動
臀肌和闊筋膜張肌的伸展運動：這個運動能夠為髖部的內旋肌肉提供必要的靈活性，使我們在行走和跑步時能夠正確的使用它，進而在日常生活和運動訓練中改善姿勢。
徒手深蹲：在訓練下半身的常見案例中，正確進行這個訓練動作的技巧至關重要。如果我們能正確的進行深蹲這個動作，就能懂得控制從頭到腳的運動鍊，並減少全身所有關節受傷的風險問題。
豎脊肌肌群：這個名稱看起來是有點複雜，但實際在執行上卻十分的簡單。你能透過這項伸展動作，有效的改善豎脊肌肌群的緊實度及控制度，這樣就能讓我們的脊椎變得更加強壯，進而有效的預防背部與頸部間的肌肉問題。
股四頭肌和腰肌的伸展：這個伸展動作對於女性來說十分重要，因為它能幫助調整骨盆的位置，並減輕腰椎過度彎曲的問題，同時還能增加髖部的運動範圍。
斜方肌的伸展：現代人經常划手機或長時間使用錯誤的坐姿，這對於頸部與背部肌群都有著不良的影響，特別是長時間久坐辦公室的上班族。因此，你可以透過伸展斜方肌的動作，來適度放鬆這些緊繃的肌群，以避免頸部病變的問題產生。