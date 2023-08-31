讓身體肌群獲得平衡的訓練動作

現今社會常見人體肌群不平衡的狀態，有許多原因是因為時尚流行、個人喜好或者缺乏運動保健知識所造成，例如：有許多男性會因為某些特定原因，而會只專注於某幾個肌群的訓練，進而導致其它週邊或對應肌群緊繃與過度補償的問題，最終導致整體肌肉發展的失衡，當然女性也會有這樣的問題產生。