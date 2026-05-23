© Jason Halayko/Red Bull Content Pool
Fitness Training
健身創作者挑戰世界最硬 400 公尺
Red Bull 400 是世界上最艱難的 400 公尺賽事——因此，這些創作者必須親自挑戰加強版，看看自己能不能撐下來。
在日本札幌首度舉辦的 Red Bull 400 Team Ascent 挑戰中，來自 20 個國家的 28 位全球頂尖健身創作者，挑戰地球上最殘酷的爬坡賽之一——沿著傳奇的大倉山滑雪跳台一路衝刺，面對最陡達 37 度的坡度，以及 130 公尺毫不留情的垂直爬升。
經典的 Red Bull 400 賽制，是讓參賽者挑戰滑雪跳台斜坡上的 400 公尺上坡賽道；而這次賽事加入了全新變化，參賽者必須以四人團隊合作，克服由職業運動員設計的速度、力量與協作額外考驗，才能加冕成為首屆賽事冠軍。
但要完成這場世界最艱難 400 公尺賽事的殘酷升級版，究竟需要什麼？從混合式訓練到更高層次的團隊合作，以下是全球最強健身創作者如何翻越屬於自己的「聖母峰」。
Red Bull 400 Team Ascent 是我從未經歷過的挑戰。
01
混合型體能不可少
創作者們在 Red Bull 400 的 Team Ascent 挑戰中，面對三項獨特考驗。除了要盡可能最快登上坡頂，每一輪比賽也都會測試他們的敏捷性、耐力與溝通能力。
第一項挑戰由超馬跑者Ruy Ueda設計，是標準的 Red Bull 400 賽事形式，不過團隊積分會根據每位成員的完賽名次計算。第二項挑戰則由 2024 HYROX Elite 15 世界冠軍Alexander Rončević 打造，要求團隊在上坡過程中共同負重 40 公斤。
前兩輪排名前三的隊伍晉級決賽。決賽中，每隊先由兩名成員以三腳跑方式完成前 200 公尺，接著將接力棒交給第三位隊員，挑戰 100 公尺的力量關卡，最後再由第四位隊員以 100 公尺衝刺登上頂點。
這項挑戰涵蓋多種不同能力，因此更有利於隊伍中的混合型運動員。冠軍隊長 Imke Salander 解釋道：「我的訓練讓我能夠準備好迎接這項挑戰，因為我在健身房做了很多訓練——大量重量訓練，也包含很多力量與耐力訓練，例如做完重深蹲後，立刻跳上跑步機開始跑步。」
02
拆解挑戰關鍵
即使這些創作者擁有出色的力量與運動能力，Red Bull 400 Team Ascent 仍然帶來了極大的挑戰，絕不是輕鬆就能完成的任務。
面對看似難以征服的坡道時，要克服心理與身體上的挑戰，最佳策略不是一次硬拚到底，而是將它分段拆解。
健身影片製作人兼 YouTuber Heber Cannon 表示：「你腦中唯一能想的，就是一步接著一步往前。當你把整段挑戰當成一個整體來看時，它會變得太嚇人、太龐大，讓人覺得難以完成。你只需要專注在眼前五公尺，無論如何，都不要放棄。」
「只要你下定決心，你的身體其實能做到很驚人的事；就是一步接著一步往前走。最後，你會發現自己已經站在頂端。」
另一位 Buttery Bros 創作者 Marston Sawyers 補充說，配速——以及不要一開始衝太快——同樣是關鍵。「你當然可以一開始就全力衝刺，但當你到達 200 公尺時，身體反應就會開始爆發——你的身體會以你從未經歷過的方式做出反應，肌肉開始失去作用，而你還得想辦法繼續撐在戰鬥中。」
03
團隊合作，讓夢想成真
Red Bull 400 Team Ascent 的獨特之處，在於它是一項團隊性質的挑戰。對那些來自個人運動背景的創作者來說，這帶來了新的難題，也意味著他們必須為了團隊的最佳表現，把個人自我放到一旁。
Cannon 表示：「進入團隊環境時，你必須依靠其他人，並找到溝通方式，讓一切順利進行。我們的腿被綁在一起，之前從來沒做過這件事——我們昨天才剛認識。但不知怎麼地，在爬上那座坡的整整 15 分鐘裡，我們必須假裝彼此像連體嬰一樣默契一致。」
Salander 補充說：「團隊合作絕對幫助我們克服了所有弱點，因為我們隊內氣氛很好，而且當有人誠實說出自己的弱點時，我們完全不會因此感到不悅。這非常重要——關鍵就是溝通。」