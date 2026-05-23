健身創作者挑戰世界最硬 400 公尺

在日本札幌首度舉辦的 Red Bull 400 Team Ascent 挑戰中，來自 20 個國家的 28 位全球頂尖健身創作者，挑戰地球上最殘酷的爬坡賽之一——沿著傳奇的大倉山滑雪跳台一路衝刺，面對最陡達 37 度的坡度，以及 130 公尺毫不留情的垂直爬升。

經典的 Red Bull 400 賽制，是讓參賽者挑戰滑雪跳台斜坡上的 400 公尺上坡賽道；而這次賽事加入了全新變化，參賽者必須以四人團隊合作，克服由職業運動員設計的速度、力量與協作額外考驗，才能加冕成為首屆賽事冠軍。

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但要完成這場世界最艱難 400 公尺賽事的殘酷升級版，究竟需要什麼？從混合式訓練到更高層次的團隊合作，以下是全球最強健身創作者如何翻越屬於自己的「聖母峰」。

TikTok sensation Emily Grosser feels the burn © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Quotation Red Bull 400 Team Ascent 是我從未經歷過的挑戰。 Heber Cannon

01 混合型體能不可少

創作者們在 Red Bull 400 的 Team Ascent 挑戰中，面對三項獨特考驗。除了要盡可能最快登上坡頂，每一輪比賽也都會測試他們的敏捷性、耐力與溝通能力。

第一項挑戰由超馬跑者 Ruy Ueda 設計，是標準的 Red Bull 400 賽事形式，不過團隊積分會根據每位成員的完賽名次計算。第二項挑戰則由 2024 HYROX Elite 15 世界冠軍 Alexander Rončević 打造，要求團隊在上坡過程中共同負重 40 公斤。

28 content creators from around the world tackled the slope © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

前兩輪排名前三的隊伍晉級決賽。決賽中，每隊先由兩名成員以三腳跑方式完成前 200 公尺，接著將接力棒交給第三位隊員，挑戰 100 公尺的力量關卡，最後再由第四位隊員以 100 公尺衝刺登上頂點。

這項挑戰涵蓋多種不同能力，因此更有利於隊伍中的混合型運動員。冠軍隊長 Imke Salander 解釋道：「我的訓練讓我能夠準備好迎接這項挑戰，因為我在健身房做了很多訓練——大量重量訓練，也包含很多力量與耐力訓練，例如做完重深蹲後，立刻跳上跑步機開始跑步。」

02 拆解挑戰關鍵

即使這些創作者擁有出色的力量與運動能力，Red Bull 400 Team Ascent 仍然帶來了極大的挑戰，絕不是輕鬆就能完成的任務。

面對看似難以征服的坡道時，要克服心理與身體上的挑戰，最佳策略不是一次硬拚到底，而是將它分段拆解。

Breaking the race down into sections was key © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

健身影片製作人兼 YouTuber Heber Cannon 表示：「你腦中唯一能想的，就是一步接著一步往前。當你把整段挑戰當成一個整體來看時，它會變得太嚇人、太龐大，讓人覺得難以完成。你只需要專注在眼前五公尺，無論如何，都不要放棄。」

「只要你下定決心，你的身體其實能做到很驚人的事；就是一步接著一步往前走。最後，你會發現自己已經站在頂端。」

另一位 Buttery Bros 創作者 Marston Sawyers 補充說，配速——以及不要一開始衝太快——同樣是關鍵。「你當然可以一開始就全力衝刺，但當你到達 200 公尺時，身體反應就會開始爆發——你的身體會以你從未經歷過的方式做出反應，肌肉開始失去作用，而你還得想辦法繼續撐在戰鬥中。」

03 團隊合作，讓夢想成真

Red Bull 400 Team Ascent 的獨特之處，在於它是一項團隊性質的挑戰。對那些來自個人運動背景的創作者來說，這帶來了新的難題，也意味著他們必須為了團隊的最佳表現，把個人自我放到一旁。

Stronger together - Max Hoonhout and Marco Tomasin © Suguru Saito/Red Bull Content Pool A helping hand goes a long way in this event © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Team Orange tackle the world's toughest 400m race together © Jason Halayko/Red Bull Content Pool One final climb… onto the podium © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Cannon 表示：「進入團隊環境時，你必須依靠其他人，並找到溝通方式，讓一切順利進行。我們的腿被綁在一起，之前從來沒做過這件事——我們昨天才剛認識。但不知怎麼地，在爬上那座坡的整整 15 分鐘裡，我們必須假裝彼此像連體嬰一樣默契一致。」

Salander 補充說：「團隊合作絕對幫助我們克服了所有弱點，因為我們隊內氣氛很好，而且當有人誠實說出自己的弱點時，我們完全不會因此感到不悅。這非常重要——關鍵就是溝通。」