不用任何訓練器材 在家也能強化大腿肌群的4個動作

如果你是一個喜愛下半身參與較多運動的人，例如跑步、衝浪、騎自行車或是足球些項目，遲早必須認真面對強化股四頭肌的訓練。這如同AR Madrid跑步教練兼Fitness & Coach聯合創始人Javi Reig所表示，訓練股四頭肌至關重要，因為它與腿部其它肌肉一起運做，並可為膝蓋提供絕佳的穩定性，另外他補充說明：股四頭肌（quadriceps）是我們全身上下最大的肌群，主要是由股直肌、股外側肌、股內側肌和股中間肌所組合而成，當我們用力伸展大腿時就可以看出這四塊肌肉。

一般來說，在做下肢運動或是跑步時，膝蓋往往會受到大量的衝擊，假如大腿肌肉若沒有足夠的力量，也會加入膝蓋的磨損與傷害，所以人體的股四頭肌如果越來越強壯，就能吸收膝蓋關節撞擊的力道，並減緩退化性關節炎的症狀。如果想多增強股四頭肌的肌力，可以多採取推舉、蹲舉或是深蹲來增強並協助關節穩定

為了能讓你更有效率的訓練股四頭肌，Javi Reig將提出以下這4個訓練動作，讓你在任何地方都可進行有效率的練習，並維持基本的肌肉張力以提升運動成績。

1.深蹲（或變化招式）

相撲蹲(步驟1) © Carlos López (Fitness & Coach)

這是一個常見的練習，因為它可以很完整的訓練到下半身的肌肉群，這包含大腿肌群及臀部肌群，因此，我建議你能運用不同的深蹲動作來刺激股四頭肌，並創造出更好的肌肉應變能力。

相撲蹲(步驟2) © Carlos López (Fitness & Coach)

2.等長單腿深蹲

等長單腿深蹲(步驟1) © Carlos López (Fitness & Coach)

我們可以靠在牆上進行等長單腿深蹲動作，這是一個在不改變姿勢的情況之下收縮肌肉，一旦我們處於這個位置時，就可從一條腿換到另一條上，並持續維持30秒的時間。

等長單腿深蹲(步驟2) © Carlos López (Fitness & Coach)

3.保加利亞分腿蹲

保加利亞深蹲(步驟1) © Carlos López (Fitness & Coach)

保加利亞分腿蹲是鍛鍊臀腿的一個經典徒手動作，就是在箭步蹲的基礎上把後面的腿抬高放在臥推凳上，高度根據個人身高腿長調整，一般不超過膝蓋高度，主要會用到股四頭肌和臀大肌等肌肉來進行訓練。

保加利亞深蹲(步驟2) © Carlos López (Fitness & Coach)

4.腿部伸展

跪姿腿部伸展(步驟1) © Carlos López (Fitness & Coach)

這個動作主要是訓練大腿前方肌肉，首先在瑜伽墊上採用跪姿，接著身體緩慢向後倒下；直到無法再後倒為止，就可以再運用核心力量將上半身回到起始位置。

跪姿腿部伸展(步驟2) © Carlos López (Fitness & Coach)