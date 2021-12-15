擁有良好的腿部肌力對於籃球、足球和田徑等，以下半身肌力為主的運動來說十分的重要，進行這樣的肌力提升也能影響許多運動的訓練效率。Fitness & Coach 的私人教練兼創辦人哈維爾•雷格( Javier Reig)更堅定的表示，當我們在討論肌力時，是指在最短的時間內盡可能發揮最大的力量；只要我們號召的肌肉纖維越多，就能展現出越大的肌力。

要執行腿部力量訓練的方法有很多種，但我們在這裡提出最重要的三個，同時也能讓你在任何地方進行訓練，這將有助於快速提升跳躍的能力。

雙腳併攏垂直跳

這個動作最主要的訓練目的，就是透過雙腳同時跳躍的動作來達成最高的垂直高度。為了要使腿部肌力訓練更加的有效率，我們必須要盡可能的重複跳躍至最高高度的位置，Javier 建議：你可以運用健身房或家中的天花板進行目標設定，讓自己透過不斷的練習以跳更高的區域，來做為每個階段的跳躍目標設定。

步驟1.採站姿進行雙腳併攏垂直跳躍 © Fitness & Coach

步驟2.大腿微蹲臀部後推(徒手深蹲姿勢) © Fitness & Coach

步驟3.運用大腿肌力往上蹬起 © Fitness & Coach

在落地時的衝擊力減少是你最需要注意的地方，這樣才能讓我們的關節受到最小的影響。 Javier Reig, 私人教練

水平跳躍

它與上一個「雙腿併攏垂直跳躍」非常相似，但這個動作則嘗試找到最大的水平移動距離，要往前跳得更遠你必須要在跳躍的過程中，運用腿部最大的肌力來進行。Javier 建議：在跳躍的區域旁放一個距離尺，以便紀錄每一次的跳躍距離，看看是否經過訓練時間的累積，能有效的提升跳躍距離。

步驟1.水平跳躍 © Fitness & Coach

步驟2.運用腿部肌力往前跳躍 © Fitness & Coach

步驟3.將小腿收起至臀部下方 © Fitness & Coach

步驟4.著地前的準備 © Fitness & Coach

步驟5.雙腿膝蓋微彎減緩衝力 © Fitness & Coach

步驟6.控制身體下降力道穩定著地 © Fitness & Coach

單腿跳躍

運用單腿跳躍的訓練目的，就是分別訓練左右兩邊的肌力，進而補償雙腿併攏垂直跳躍和水平跳躍，兩腿肌力不同的強化做法。

步驟1.單腿跳躍 © Fitness & Coach

步驟2.單腿起跳離地 © Fitness & Coach

步驟3.雙腿離地 © Fitness & Coach

步驟4.單腿跳躍 © Fitness & Coach

步驟5.一條腿著地 © Fitness & Coach

Javier指出，我在上面所提出的3種訓練方式，都必須要有一些事前的準備與基本的肌力，否則你有可能沒有注意到這些事情而導致受傷。另外，我必須要特別強調，這三個訓練動作都要注意著地時的緩衝方式，減少緩衝力量就能讓下肢的關節受到最小的影響。