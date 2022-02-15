運動訓練前你該學會的6個熱身步驟

印度板球選手Smriti Mandhana © Focus Sports

自2013年加入國家代表隊在球場展露頭角以來，Smriti Mandhana一直都是板球界十分亮眼的女子擊球手之一。擁有許多超凡成績的她懂得如何正確使用訓練動作來維持身體狀態，同时她也了解在日常訓練前最重要的是要如何把身體肌肉溫度先提升起來，因此，這篇文章內她將分享並解釋訓練前該進行的熱身動作和步驟，才能有效的減少訓練過程中會產生運動傷害。

Smriti Mandhana喝RedBull補充能量 © Ali Bharmal

“這些都是我在開始進行任何健身或跑步訓練之前所會做的基本伸展動作，它們能快速的幫助我把身體的肌肉溫度提升避免受傷” Smriti Mandhana

01 1.肩部伸展

Smriti表示，我一開始會先從肩部的伸展動作進行起。這是一個大家都常見的伸展訓練動作，你可以透過手臂放至於胸前的練習動作來感受肩部的伸展，這樣就可以充分的熱開重要的雙肩肌肉與關節部位。

Smriti Mandhana進行肩部伸展 © Vaqaas Mansuri

這個熱身動作正如同Smriti所描述的那樣，我們可以運用手臂從胸前向另一側伸展，並用另一隻手的手肘內側將其鎖定在適當的位置，然後將它進行伸展練習；接著再另一隻手臂上進行重複的動作。

02 2.肱三頭肌伸展

Smriti表示，下一個熱身動作是屬於手臂的肱三頭肌伸展。我會將手臂高舉過頭並彎曲讓手掌靠近上背部，接著使用另一隻手掌靠近手肘部位進行下壓的動作，以增進肱三頭肌、背闊肌和肩部的拉伸。這個伸展動作對於有在進行上半身重量訓練的人來說十分的重要。

Smriti Mandhana 肱三頭肌伸展 © Vaqaas Mansuri

03 3.股四頭肌伸展

做完兩個上半身伸展動作之後，我們會開始進入下半身的部位，首先是大腿的股四頭肌伸展。我會採取站立姿勢，彎曲右膝將小腿向上折起，同時運用左腿與核心肌群維持身體的平衡，接著用右手抓右腳踝慢慢的向後拉，這时將會感受到右大腿前側的股四頭肌伸展，停留10秒左右再進行另一側的伸展動作。

Smriti Mandhana示範站姿股四頭肌伸展 © Vaqaas Mansuri

Smriti表示，大腿前側的股四頭肌無論是跑步或是健身訓練都會充分的使用，因此，這個部位的肌群必須進行完整的伸展才能讓訓練成效更加提升。

04 4.站立膕繩肌伸展

在進行膕繩肌伸展動作时，Smriti會採用站立姿勢進行，首先將重心移至右腳部位，並將右腳膝蓋彎曲左腿向後伸展，雙手放置在右膝上接著將上半身力量向下推感受左腿後側的膕繩肌拉伸，然後在另一條腿上重複訓練步驟。

Smriti Mandhana示範站立膕繩肌伸展 © Vaqaas Mansuri

Smriti表示，在腿部的伸展方面，除了上一個股四頭肌伸展之外，你還需要進行側向的伸展動作，這才能確保膕繩肌獲得充分的熱身，這樣就能降低運動過程中膕繩肌拉傷的機率。

05 5.鞍式深蹲腹股溝伸展

鞍式深蹲腹股溝伸展動作採用站姿，將雙腿張開與肩同寬，接著膝蓋彎曲90度上半身慢慢下降類似深蹲的姿勢，同時將手掌或手肘放置於膝蓋處並嘗試下推，令大腿內側和腹股溝（鼠蹊部）感受到伸展。

Smriti 正在進行鞍式深蹲腹股溝拉伸 © Vaqaas Mansuri

Smriti指出，鞍式深蹲腹股溝伸展動作可以有效的伸展大腿內側，是她最喜愛的一項伸展動作；尤其當要進行深蹲或腿部訓練之前，建議都要進行這個伸展練習。

06 6.慢跑

當完成上面這5種伸展動作之後，Smriti會再進行400公尺的慢跑訓練來完成整套的熱身練習，接下來就開始進行日常的訓練課程內容。