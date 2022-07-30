隨著暑假即將來臨，我們正努力如何應付無聊的八月—在一年中最無聊的月份之前，讓我們盡情享受所能做的一切。 所以，這裡有五件你可能不知道關於匈牙利大獎賽的事情，可以激發你對暑假前最後一場比賽的興趣……
建造最快速的賽道之一
1986 年，當匈牙利獲得舉辦一級方程式比賽的許可時，最初的計劃是擁有一條像摩納哥風格的街道賽道，但當局很快拒絕了該提議，轉而在首都附近建造了一條專用賽道。
選址的城市是Mogyoród，位於布達佩斯外 11 英里處。 它位於一處天然的盆地裡，並為觀眾提供了壯觀的景色。 建設開始於 1985 年 10 月 1 日，僅用了 9 個月的時間就完工了，這在當時遠遠少於其他任何賽道的建設時間。 最初的佈局不得不在施工期間進行修改，因為地下泉通過一系列緩慢的 S 形彎道，迫使其偏離了計劃的路線，並大大減慢了圈速。 Hungaroring 可以被認為是為一級方程式賽車專門建造的首批賽道之一。
舉辦賽事第二悠久的賽道
Hungaroring 擁有舉辦F1一級方程式賽事第二持續且不間斷舉行的榮譽。 自 1986 年首屆賽事以來，它從未間斷過。今年將在 Hungaroring 連續舉辦第 37 屆匈牙利大獎賽。
只有一條賽道擁有更長且不間斷的記錄，那就是蒙扎賽道，它將在 9 月連續舉辦第 41 屆大獎賽。
鐵幕後舉行的第一場也是唯一一場比賽
早在 80 年代，資本主義與共產主義之間存在巨大的東西方分歧（我們不會在這裡討論），蘇聯的共產主義被命名為東歐“鐵幕”非常隱秘，關於它背後發生的事情我們知之甚少。 但Bernie Ecclestone瞭解，如果一級方程式要發展壯大，就需要擴大視野，因此與匈牙利達成協議，將在 1986 年舉辦大獎賽。來自東歐地區超過 20萬名觀眾觀賞了這場比賽，並取得了巨大的成功，他們共同見證了 Nelson Piquet 贏得首屆賽事的榮耀。 這一數字成為近十年來一級方程式比賽的記錄，直到1995 年在阿德萊德舉行的澳大利亞大獎賽，那時有21萬名觀眾共襄盛舉。
歷史的首次
在 7 月舉行的比賽中，你不會期望有很多車手會在 Hungaroring 首次亮相一級方程式賽車，但匈牙利的 Zsolt Baumgartner 和波蘭的Robert Kubica，這兩處賽道都曾有車手首次亮相。
這條賽道也有為車手舉辦首場勝利的歷史紀錄。 五位車手在匈牙利大獎賽上取得了他們的第一場勝利，其中三位成為未來的世界冠軍，他們是Jenson Button、Damon Hill、Fernando Alonso、Heikki Kovalainen 及Esteban Ocon。
Max曾於 2019 年在 Hungaroring 贏得他的第一個桿位佳績，這也使他成為這項運動史上第 100 位獲得桿位的車手。
如果想成為世界冠軍，請不要在匈牙利獲勝
在其悠久且卓越的歷史中，獲得世界冠軍的車手僅在Hungaroring賽道贏過 12 次冠軍，成功率約為 30%。 這個厄運在 2005-2017 年達到頂峰，沒有一位在匈牙利獲勝的車手，會在同一年成為世界冠軍。
另外，值得注意的是，在 Hungaroring賽道上只決定了兩位車手的頭銜。 由於它通常在賽季中期舉辦，所以這並不令人感到意外。 第一次是在 1992 年，當時Nigel Mansell在剩餘的五場比賽中奪冠——他以亞軍完賽，但已經贏得了十場比賽中的八場，因此獲得了足夠的積分來贏得他唯一的世界冠軍。 然後在 2001 年，Michael Schumacher在匈牙利大獎賽勝出，並在剩餘的四場比賽中奪得冠軍榮耀。
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