隨著暑假即將來臨，我們正努力如何應付無聊的八月—在一年中最無聊的月份之前，讓我們盡情享受所能做的一切。 所以，這裡有五件你可能不知道關於匈牙利大獎賽的事情，可以激發你對暑假前最後一場比賽的興趣……

建造最快速的賽道之一

1986 年，當匈牙利獲得舉辦一級方程式比賽的許可時，最初的計劃是擁有一條像摩納哥風格的街道賽道，但當局很快拒絕了該提議，轉而在首都附近建造了一條專用賽道。

選址的城市是Mogyoród，位於布達佩斯外 11 英里處。 它位於一處天然的盆地裡，並為觀眾提供了壯觀的景色。 建設開始於 1985 年 10 月 1 日，僅用了 9 個月的時間就完工了，這在當時遠遠少於其他任何賽道的建設時間。 最初的佈局不得不在施工期間進行修改，因為地下泉通過一系列緩慢的 S 形彎道，迫使其偏離了計劃的路線，並大大減慢了圈速。 Hungaroring 可以被認為是為一級方程式賽車專門建造的首批賽道之一。

Hungary Has Never Missed A Grand Prix © Getty Images

舉辦賽事第二悠久的賽道

Hungaroring 擁有舉辦F1一級方程式賽事第二持續且不間斷舉行的榮譽。 自 1986 年首屆賽事以來，它從未間斷過。今年將在 Hungaroring 連續舉辦第 37 屆匈牙利大獎賽。

只有一條賽道擁有更長且不間斷的記錄，那就是蒙扎賽道，它將在 9 月連續舉辦第 41 屆大獎賽。

鐵幕後舉行的第一場也是唯一一場比賽

早在 80 年代，資本主義與共產主義之間存在巨大的東西方分歧（我們不會在這裡討論），蘇聯的共產主義被命名為東歐“鐵幕”非常隱秘，關於它背後發生的事情我們知之甚少。 但Bernie Ecclestone瞭解，如果一級方程式要發展壯大，就需要擴大視野，因此與匈牙利達成協議，將在 1986 年舉辦大獎賽。來自東歐地區超過 20萬名觀眾觀賞了這場比賽，並取得了巨大的成功，他們共同見證了 Nelson Piquet 贏得首屆賽事的榮耀。 這一數字成為近十年來一級方程式比賽的記錄，直到1995 年在阿德萊德舉行的澳大利亞大獎賽，那時有21萬名觀眾共襄盛舉。

Budapest, You Are A Beauty © Getty Images

歷史的首次

在 7 月舉行的比賽中，你不會期望有很多車手會在 Hungaroring 首次亮相一級方程式賽車，但匈牙利的 Zsolt Baumgartner 和波蘭的Robert Kubica，這兩處賽道都曾有車手首次亮相。

這條賽道也有為車手舉辦首場勝利的歷史紀錄。 五位車手在匈牙利大獎賽上取得了他們的第一場勝利，其中三位成為未來的世界冠軍，他們是Jenson Button、Damon Hill、Fernando Alonso、Heikki Kovalainen 及Esteban Ocon。

Max曾於 2019 年在 Hungaroring 贏得他的第一個桿位佳績，這也使他成為這項運動史上第 100 位獲得桿位的車手。

Let's Hope This Time Round At Hungary Isn't As Dramatic As Last Year... © Getty Images

如果想成為世界冠軍，請不要在匈牙利獲勝

在其悠久且卓越的歷史中，獲得世界冠軍的車手僅在Hungaroring賽道贏過 12 次冠軍，成功率約為 30%。 這個厄運在 2005-2017 年達到頂峰，沒有一位在匈牙利獲勝的車手，會在同一年成為世界冠軍。

另外，值得注意的是，在 Hungaroring賽道上只決定了兩位車手的頭銜。 由於它通常在賽季中期舉辦，所以這並不令人感到意外。 第一次是在 1992 年，當時Nigel Mansell在剩餘的五場比賽中奪冠——他以亞軍完賽，但已經贏得了十場比賽中的八場，因此獲得了足夠的積分來贏得他唯一的世界冠軍。 然後在 2001 年，Michael Schumacher在匈牙利大獎賽勝出，並在剩餘的四場比賽中奪得冠軍榮耀。

Hungaroring Is A Track Steeped In History © Getty Images