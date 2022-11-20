我們回到了阿布達比，很難相信這是本賽季的最後一場比賽！ 阿聯酋首都於 2009 年首次舉辦比賽，此後每年都在行程的日曆上——包括中斷的 2020 賽季——在所有這些賽季裡，除了 3 次以外，它還舉辦了賽季的決賽。 但是，關於亞斯碼頭賽道，您可能不知道以下五件事。

花費龐大！

正如您對阿聯酋的任何事情所期望的那樣，亞斯碼頭賽道的建設不遺餘力。 據說該設施的花費超過$ 10 億美元，但與建造該島本身的總花費相比，這是一個很小的部份。

亞斯島是一座人工島，耗時 11 年，耗資約$400億完成。 島上的特色遠不止亞斯碼頭賽道，還有七家酒店、一個高爾夫球場、一個購物中心、一個夜總會、一個水上樂園和一個擁有全世界最快雲霄飛車的主題公園。

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賽道地面來自英國

早在 2000 年代中期，當賽道正在建設時，就有超過 4000 噸的雜砂岩從什羅普郡的貝斯頓山採石場運往阿聯酋。

來自米德蘭茲的雜砂岩之所以被選中，是因為它的高抓地力特質受到了在巴林賽道上使用過車手和賽道老闆的高度肯定。

有六種配置

雖然F1一級方程式的配置自賽道開放以來只更改過一次，但還有其他幾種配置可用，並且還在添加部分。 例如，為摩托車比賽在較長的直道上增加了轉彎。 在維修區重新進入賽道後，可以使用交替轉彎、捷徑和嚴峻的技術路段。 專家說，可以同時容納使用三個獨立的賽道，沒有重疊或安全考量。 還有一個世界級的雙車短程賽車道，它與其餘部分的賽道分開。

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2014年的雙積分制

在車隊主導 2013 賽季後，Bernie Ecclestone提議本賽季的最後三場比賽將獲得雙倍積分。後來改為賽季的最後一場比賽。該提議並未得到所有人的認同，儘管它繼續進行並且讓Lewis Hamilton獲得了 50 分的勝利，但雙積分制在 2014 年阿布達比大獎賽後即被取消了。

擁有兩個獨有的特色

我們都知道鈴鹿的 8 字形和摩納哥的隧道，但在亞斯碼頭賽道，維修區出口在賽道下方，在隧道中，然後重新進入賽道，這在任何其他賽道是從未看過的設計。 另一個獨特之處是總督酒店，它實際上坐落在賽道上。 這在一級方程式全世界的其他任何地方也是首見。

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