你曾看過我們電競遊戲的攝影取景畫面嗎?是否想知道我們是如何發布這麼好看的照片？又或者曾經想改善自己在遊戲時捕捉畫面的技巧？

在我們最近剛剛啟動的比賽中，使用你的攝影技巧還可以為自己贏得獨特的獎項，我們認為這將是與 Red Bull Racing Esports 的官方攝影師 Brian Campbell (@bcampbell_photo) 和 Oleg Sadovnikov (@)Zakon_By) 交談的最佳時機，他們透露了有關如何拍得令人驚嘆影像的5個重點提示。

1. 框架

構圖是業餘攝影人無法理解的一件事。你們可能都在 Facebook 上看到過阿姨的照片，在那裡你無法弄清楚照片的實際主題是什麼，所以你需要確保圖像的框架正確。 使用三分法或黃金比例來正確構圖。

三分法是一種想像的準則，它將圖像分成九宮格或矩形和4個網格線。經由沿著網格線來定位主題，最終你會得到更好的構圖。將你拍攝的對象放在圖像的左側或右側三分之一處，以創建一個良好的構圖鏡頭。這不僅是電競的一種方法，也是所有攝影的良好開端。

Capturing The Right Frame © @Zakon_By

2. 照明

與現實世界不同，像 F1 2021 這樣的遊戲允許你經由單擊按鈕來更改一天中的時間和天氣。你可以通過在鏡頭中獲得陰影或涼爽的燈光效果來利用這一優勢。 調整光影設置，使畫面更炫。

3. 重點與細節

如果你是為車隊或特定車手拍照，請嘗試強調他們的畫面。你應該單獨或在角落拍攝他們。使用縮放功能捕捉真正的瞬間。不要忘記你的細節鏡頭，如頭盔/車翼/輪子的特寫。

It's All About The Details © @bcampbell_photo

4.故事性

你永遠不應該問的一件事是：這張照片發生了什麼事？如果它是正確地取景，你不必問，但你需要講一個故事。你可以用你的圖像來做到這一點。在大直線道或彎道上與對手車隊交戰是一個很棒的故事情節。

5. 實驗

一旦你掌握了正確的基礎知識並確定了方向，現在就是挑戰極限的時候了。嘗試新的設定、新的地點、新的照明。不要害怕使用它。 這是一個測試 - 在雨中嘗試阿布達比的賽事！

現在你知道什麼是一張好照片了，去捕捉鏡頭吧，不要忘記把你最好的照片傳給我們，以便有機會贏得獎品。

Say Hello To The White Edition © @Zakon_By