Flash Wolves 閃電狼
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Flash Wolves 閃電狼 - 傳說對決與爐石傳說職業電競戰隊
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傳說對決
傳說對決戰隊於2018年4月4日成立，在同年夏季賽便進入GCS夏季季後賽並拿下AIC名額拿下八強，隔年春季賽則是戰績表現不佳拿下GCS的第六名。經過一陣休賽季的調整後，傳說對決團隊將在夏季賽重新再起，往國際賽邁進。
- 2018 GCS春季賽 - 季軍
- 2018 AIC世界賽 - 八強
- 2020 APL職業聯賽 - 冠軍
爐石戰記
2014年年底，FrozenIce和tom60229以爐石戰記選手身份加入閃電狼。
在世界賽失利之後，FrozenIce退出電狼回歸校園，而tom60229則是繼續在爐石戰記圈內努力，並且在經過兩年沉潛後，於2017年拿下爐石戰記世界冠軍，為自己的戰績拿下精彩的一頁。
- 2015 ASUS ROG夏季賽 - 冠軍
- 2015 ONOG夏季賽 - 冠軍
- 2016 SEA Majors馬來西亞站 - 冠軍
- 2017 HCT世界賽 - 總冠軍
- 2018 全明星賽 - 亞軍
- 2019 大師巡迴賽Las Vegas站 - 季軍
- 2019 大師職業賽亞太區第二季 - 冠軍