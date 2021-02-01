Flash Wolves 閃電狼 - 傳說對決與爐石傳說職業電競戰隊

傳說對決

傳說對決戰隊於2018年4月4日成立，在同年夏季賽便進入GCS夏季季後賽並拿下AIC名額拿下八強，隔年春季賽則是戰績表現不佳拿下GCS的第六名。經過一陣休賽季的調整後，傳說對決團隊將在夏季賽重新再起，往國際賽邁進。

傳說對決戰隊於2018年4月4日成立，在同年夏季賽便進入GCS夏季季後賽並拿下AIC名額拿下八強，隔年春季賽則是戰績表現不佳拿下GCS的第六名。經過一陣休賽季的調整後，傳說對決團隊將在夏季賽重新再起，往國際賽邁進。

傳說對決戰隊於2018年4月4日成立，在同年夏季賽便進入GCS夏季季後賽並拿下AIC名額拿下八強，隔年春季賽則是戰績表現不佳拿下GCS的第六名。經過一陣休賽季的調整後，傳說對決團隊將在夏季賽重新再起，往國際賽邁進。

爐石戰記