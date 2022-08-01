Red Bull 飛行日，看誰在台中港一飛衝天！2022飛行器入選隊伍介紹：「台灣本色」篇

2022 年Red Bull 飛行日即將到來，在台灣的跳台上讓夢想實現，「飛」常有創意力、表演力、飛行力，冠軍隊伍將代表台灣成為世界的焦點！

來看看每一支入選隊伍的設計藍圖、隊伍介紹與創作理念吧！

在「台灣本色」篇中，我們將看到參賽隊伍的靈感有些來自台灣夜市小吃、在地人文習俗、甚至特色建築等，這些都是生活在台灣的我們最有共鳴的記憶。快跟著選手們讓台灣的獨一無二飛向世界！

粽灌餡 「底料要先下」

底料要先下 © 粽灌餡

從小就是喝Red Bull長大的粽灌餡團隊，想透過這次挑戰來推廣在地的肉粽文化，巧妙地將包粽時「底料要先下」的手法融入飛行器名稱。團隊表示：遇到Red Bull就像大海遇到消波塊，是密不可分的存在。希望飛行日起飛後，粽葉裡的消波塊不要太重而飛不遠啦！

肚子餓壞的一群人 「還沒煮熟的鴨子就飛走了」

還沒煮熟的鴨子就飛走了 © 肚子餓壞的一群人

這次鴨子還沒煮熟就飛走了！參賽隊伍以台灣在地美食為發想，並用紅面番鴨也就是俗稱的「薑母鴨」，以及火鍋和火鍋料，作為飛行器的外觀，來向世界介紹屬於台灣特有的小吃。飛行員說他今晚一定要吃到薑母鴨，希望他與他的紅面番鴨（晚餐）飛行順利！

快點上菜 「『飛』力牛排餐」

「飛」力牛排餐 © 快點上菜

「快點上菜」隊伍預計用滿滿台式風情的夜市鐵板美食，加上不可或缺的半熟蛋和滿載「違法」的三色豆，製作出人人喜愛的「『飛』力牛排餐」飛行器。不過別擔心！「快點上菜」承諾我們會將三色豆全部落水無豆倖免，請大家放心。

老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉 「好大刈(一ˋ)包」

你也跟「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」一樣，吃刈包是 #不加香菜 #不加肥肉派嗎？這個不愛香菜的團隊有五個類工程師，共同創造出會飛的刈包，並且融合專業設計的氣動外型，及運用有限元素分析技術來最佳化刈型獨創底座設計。介紹的都餓了，一起來飛行日見證會飛的刈包吧！

檳檳有禮 ㄏㄧㄡ 啊 180元 「漂丿ㄟ 榔」

漂丿ㄟ 榔 © 檳檳有禮 ㄏㄧㄡ 啊 180元

台灣檳榔攤無所不在，但往往呈現負面的聯想，檳檳有禮 ㄏㄧㄡ 啊 180元團隊決定要賦予總是被汙名化的檳榔不一樣的可能。，名為「漂丿ㄟ 榔」的飛行器，將由檳榔西施、結冰水、打火機和最具視覺效果的霓虹招牌提供動力，讓包覆著檳榔的老葉展翅，承載檳榔翱翔天際，讓我們拭目以待。

滷爆鴨鴨 「台灣滷味好吃哦～（之）鴨翅高飛」

台灣滷味好吃哦～（之）鴨翅高飛 © 滷爆鴨鴨

「滷爆鴨鴨」團隊由四個超愛吃的美術系同學組成，但他們不僅愛吃手作能力也是一流，準備在飛行日當天將米血、滷豆干、滷鳥蛋做成比賽服裝，神還原給大家看！最大亮點是飛行員將會扮成滷鴨頭，展翅高飛，加上超Kuso的台灣滷味之歌當作背景音樂，可預見「笑」果十足。

老闆我要大辣 「辣到起飛烤小卷」

辣到起飛烤小卷 © 老闆我要大辣

飛行員於多年前和Red Bull皂飛車結下緣分，並和Red Bull留下美好又笑翻的回憶，現在同班人馬再次集結，經過多次的草圖修改和討論，終於決定，準備帶著富有台灣夜市風味，象徵海洋街頭小吃的香噴噴加辣小卷飛行器，在Red Bull飛行日起飛！

SCREW IT 「死估疑的台灣價值」

死估疑的台灣價值 © SCREW IT

SCREW IT是台灣唯一的自營FRC隊伍，他們無厘頭的將媽祖作為飛行器還結合台灣時尚─藍白拖，完全展現出台灣特有的文化價值。這群在地的青年希望將台灣文化宣揚到世界的舞台!他們究竟能不能在飛行日受到長的像大頭佛的媽祖保佑呢？一起看下去吧！

飛拖打小強 「飛拖打小強」

飛拖打小強 「飛拖打小強」 © 飛拖打小強 「飛拖打小強」

「飛拖打小強」團隊成員全部都是在城市長大的台北小孩，由工程師、律師、會計師、分析師組成，看似毫無相干的他們卻因藍白拖而聚在一起。他們都傳承了台灣不屈不饒的精神，也同時都是藍白拖的忠實用戶，並相約在飛行日當天，要讓陪著台灣囡仔成長、走過崎嶇人行道的藍白拖飛出奇蹟，向世界證明Made in Taiwan 的品質保證！

歡迎新人新娘進場 「如果我媽掉進水裡你要先救誰」

如果我媽掉進水裡你要先救誰 © 歡迎新人新娘進場

歡迎新人新娘進場隊竟然偷偷籌備了一場逃婚計畫？!準備讓新娘乘著飛行器飛離台灣最獨特的婚宴辦桌特色會場，自信的他們說要帶著新娘破最遠飛行紀錄，引全場的目光，讓我們拭目以待！

拐嘰爆走團 「WELCOME TO TAIWAN」

WELCOME TO TAIWAN © 拐嘰爆走團

拐嘰爆走團想藉由Red Bull飛行日的完美舞台，讓全世界多了解一點多元化與一年四季的台灣。藉由韋瓦第四季交響曲作為背景音樂，呼應四季分明的台灣。他們將結合國語、台語、客家語、原住名語的人聲跟大家問好，展現出台灣多元化的語言特性。飛行器基底選用台灣最高的建築物101概念表示，好期待這麼「台」的「WELCOME TO TAIWAN」會飛多遠呢？

2022台灣Red Bull 飛行日

開飛地點：MITSUI OUTLET PARK 台中港

選手之夜：2022年9月17日

開飛日期：2022年9月18日