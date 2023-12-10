2024 F1 行程表快速檢視

在 2023 年卡達大獎賽上， Max Verstappen 連續第三次加冕一級方程式世界冠軍。 Oracle Red Bull車隊之前在日本的比賽拿下車隊世界冠軍的殊 榮。

在短短幾個月內，衛冕世界冠軍和他的團隊將肩負衛冕的使命。 以下的 2024 年一級方程式賽程，詳細介紹了下一賽季安排的所有比賽。

但首先，請在影片《 Horner 與 Newey 專訪》中了解Christian Horner和Adrian Newey如何帶領Oracle Red Bull車隊登上一級方程式的巔峰。

48分鐘 Horner 與 Newey專訪 Oracle Red Bull 車隊的負責人和技術總監回顧了他們成功的歷程。

01 2024 年F1一級方程式賽車行程表

2024 年一級方程式賽季的賽程已確定。 共有 24 場比賽，車迷和車手可以期待有史以來最長的一級方程式賽季。 本賽季將再次於 2024 年 12 月 8 日在阿布達比舉行大獎賽封關戰。

您可以在這裡找到 2024 年所有一級方程式比賽的概述：

Race Date Grand Prix Location 1 March 2 Bahrain Grand Prix Sakhir 2 March 9 Saudi Arabian Grand Prix Jeddah 3 March 24 Australian Grand Prix Melbourne 4 April 7 Japanese Grand Prix Suzuka 5 April 21 Chinese Grand Prix Shanghai 6 May 5 Miami Grand Prix Miami Gardens 7 May 19 Emilia Romagna Grand Prix Imola 8 May 26 Monaco Grand Prix Monaco 9 June 9 Canadian Grand Prix Montreal 10 June 23 Spanish Grand Prix Montmeló 11 June 30 Austrian Grand Prix Spielberg 12 July 7 British Grand Prix Silverstone 13 July 21 Hungarian Grand Prix Mogyoród 14 July 28 Belgian Grand Prix Stavelot 15 August 25 Dutch Grand Prix Zandvoort 16 September 1 Italian Grand Prix Monza 17 September 15 Azerbaijan Grand Prix Baku 18 September 22 Singapore Grand Prix Singapore 19 October 20 United States Grand Prix Austin 20 October 27 Mexico City Grand Prix Mexico City 21 November 3 São Paulo Grand Prix São Paulo 22 November 23 Las Vegas Grand Prix Las Vegas 23 December 1 Qatar Grand Prix Lusail 24 December 8 Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi

02 賽事從巴林開始

與往年一樣，2024 年一級方程式賽季將在巴林拉開序幕。 Oracle Red Bull車隊在 2023 年的比賽中取得巨大的成功，世界冠軍Verstappen取得車手勝利，隊友 Sergio Pérez 緊隨其後。 第三名是 Aston Martin車隊的Fernando Alonso。

03 第二站 沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯吉達濱海賽道的比賽於 2021 賽季首次亮相，Verstappen獲得第二名。 2022年賽季，荷蘭車手取得了雙料世界冠軍之路的首場勝利。 在 2023 年的大獎賽上，Pérez獲得了勝利，他慶祝了自己在一級方程式賽車中的第五次勝利——也是第四次在街頭賽道上奪冠。

04 專注澳洲之旅

Pérez's charge from the pit lane to fifth was spectacular © Getty Images/Red Bull Content Pool

本賽季的第三場比賽將在澳洲舉行。 2021 年中斷後，澳洲大獎賽於 2022 年重返阿爾伯特公園賽道。

在動盪的 2023 年比賽中，Verstappen 獲得桿位並取得了勝利。 Pérez因維修工作受到判罰，但他也處於最佳狀態，並成功追上以第五名完賽。 Yuki Tsunoda 獲得第 10 名，為 Scuderia AlphaTauri 取得本賽季首次積分。

05 日本站

鈴鹿國際賽車場是日本大獎賽的主場，有時會開放，有時會關閉。 Verstappen在 2023 年獲得了日本賽事的最高積分，贏得了比賽勝利以及最快圈速和桿位。 2024 年 4 月 7 日，我們回到 5.807 公里的鈴鹿賽道。

06 重返中國

Max at the 2019 Chinese Grand Prix © Sky Lin / Red Bull Content Pool

中國大獎賽時隔四年重返F1賽程。 上一次中國大獎賽是在2019年，現在2024年終於回到了上海國際賽車場。 Oracle Red Bull 車隊能否在Daniel Ricciardo於 2018 年獲勝後在賽道上獲得首場勝利呢？

07 衝向邁阿密

Verstappen's unrelenting pace on worn hard tyres was the decisive factor © Getty Images/Red Bull Content Pool

邁阿密大獎賽於 2022 年首次舉辦，並於隔年回歸，在狹窄的賽道上決定勝出冠軍。 Verstappen再次展現了他的主導力。 儘管荷蘭車手從第10位發車，但最終還是贏得勝利。 再次領先隊友Pérez，他已經開始獲得桿位佳績。

08 摩納哥是他們都想贏的賽事

Max and his mechanics were all smiles after a fourth win this year © Getty Images/Red Bull Content Pool

當然，2024 年 F1 賽季也不能錯過蒙地卡羅狹窄賽道上的精彩比賽。 Pérez在 2022 年取得成功後，去年的勝利屬於連續世界冠軍Verstappen的，他在日曬雨淋不可預測的比賽條件下發揮了自己的優勢與實力。

09 六月下旬，熱火襲擊Red Bull賽道

There was little doubt who the fans turned up to see ... © Getty Images/Red Bull Content Pool

2023 年 7 月 2 日，奧地利大獎賽在Red Bull賽道舉行，Verstappen 在賽道上取得第四場勝利，讓觀眾為之瘋狂。 此外，荷蘭車手還贏得了週末的衝刺賽。 你可以肯定他會在 2024 年爭取第五場勝利。

10 英國站祝好運

英國大獎賽於 1926 年首次舉辦，目前已迎來一百週年。 最近在銀石賽道創造歷史的車手是Verstappen。 2023 年，他領先英國車手Lando Norris 和 Lewis Hamilton登上領獎台。 這是Verstappen在英國大獎賽上的首場勝利，他將在 2024 年期待二連勝。

11 贊德沃特深受大眾喜愛

No doubt who is the crowd favourite in Zandvoort © Getty Images / Red Bull Content Pool

荷蘭大獎賽在 35 年後於 2021 年重返 F1 賽程，真是太好了。 自從比賽回歸以來，當地人希望看到的只有一位車手獲勝…主場英雄Verstappen。 他在 2023 年的一場潮濕天氣比賽中贏得了桿位，而鐵粉們希望在 2024 年獲得相同的結果。

12 蒙札總是有大秀

The Italian Airforce fly over Monza © Getty Images / Red Bull Content Pool

義大利大獎賽從來不會讓人失望，2023 年的比賽也不例外。 Verstappen的勝利是他連續第十場比賽獲勝，打破了Sebastian Vettel在2013年保持的九場比賽的連勝紀錄。Verstappen、Pérez和法拉利車隊的桿位得主Carlos Sainz Jr終場登上了頒獎台。

13 濱海灣贏得良好的聲譽

在 2023 年世界錦標賽中，這是Oracle Red Bull車隊車手本賽季第一場沒有獲勝的比賽。 Verstappen的十連勝紀錄和車隊的十五連勝紀錄就此結束。 不過，這也不全然是壞消息，AlphaTauri 車手 Liam Lawson 在比賽中獲得第九名，拿下他在一級方程式比賽中的第一個積分。 儘管如此，2024 年仍有改進的空間。

14 我們要回拉斯維加斯了

Sergio Pérez in front of Caesars Palace © Garth Milan / Red Bull Content Pool

在 2023 年一級方程式賽季的倒數第二場比賽中，我們迎來了真正的首秀。 拉斯維加斯大獎賽是 2023 年賽季在美國舉行的第三場也是最後一場比賽。

這條 6.12 公里長的街道賽道將於 2024 年回歸。它有 6 個右側彎角和 11 個左側彎角以及 3 條長直道。 預計最高時速可達時速342 公里。

15 阿布達比將會為我們帶來怎樣的挑戰？

2021 年阿布達比大獎賽令人緊張的結局仍然是近年來所有運動賽季中最引人注目的結局。Verstappen最後一圈超越了 Hamilton，為這位荷蘭人贏得了他的第一個世界冠軍，從那時起他就沒有回頭。 當我們在 2024 年重返阿布達比時，Verstappen有機會奪得第四個冠軍嗎？ 且讓我們拭目以待吧！