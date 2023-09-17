F1、 MotoGP、 跨界拉力 、世界拉力、 電動超跑在直線競速賽誰能贏?

在400公尺的距離，沒人能擊敗強大的

和他的 Red Bull KTM廠隊 RC16摩托車。 Dani 投入了大量精力開發 KTM，將革命性的鋼架機車轉變為比賽獲勝的利器。 在前兩輪比賽中，駕駛RB8 的

緊追其後，但真正令人震驚的是Ford SuperVan 4.2超跑 的電力全開，在最後的預賽中以0.1 秒的優勢擊敗了F1 賽車。