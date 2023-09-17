© Alex Carmichael / Carwow / Red Bull Content Pool
F1
F1、 MotoGP、 跨界拉力 、世界拉力、 電動超跑在直線競速賽誰能贏?
由車手和騎手組成的五星級陣容，在短程直線競速賽中展開激戰，藉以找出誰的直線加速最快......
如果向一輛 F1 賽車、一輛 MotoGP 摩托車、一輛跨界拉力賽車、一輛世界拉力賽車和一輛電動超跑Ford SuperVan 4.2發起競速賽，您認為誰能獲勝？ 終極競賽揭示了哪輛車在偏遠機場位置的四分之一英里直線競速賽道上具有最快的直線速度。
這可不是一件容易集結的事。 眾所周知，F1 賽車是四輪中最快的，但它們比 MotoGP 摩托車更快嗎？ 現代拉力賽車的速度也很快，而世界跨界拉力賽車則專為短距離衝刺而設計。但也不要忽視超跑Ford SuperVan 4.2——它們都是直接驅動並且速度非常快的車款。
6分鐘
Ultimate Race
See five of the world's fastest machines go head to head in the Ultimate Race
5 輛傳奇車輛在史詩般的直線競速賽中對決
駕駛這些車輛是國際賽車運動界的精英：F1 的最新車手兼Red Bull 車隊試車手Liam Lawson駕駛著榮獲世界冠軍的 RB8。 MotoGP 比賽冠軍兼 Red Bull KTM廠隊開發車手 Dani Pedrosa 騎乘 RC16摩托車。世界跨界拉力冠軍 Timmy Hansen 帶來了他的Team Peugeot-Hansen 208 跨界拉力賽車。世界拉力大賽新星 Adrien Fourmaux 駕駛 Ford Puma Hybrid Rally1。 身為外卡車手，利曼傳奇冠軍 Romain Dumas 駕駛著一輛Ford SuperVan 4.2超跑，這是一輛全電動猛獸，他曾駕駛這輛車登上了 2023 年派克峰爬山賽的頂峰。
01
車輛
02
終極競賽誰勝出？
Race
P1
P2
1
MotoGP
F1
2
MotoGP
F1
3
MotoGP
Ford Supervan
在400公尺的距離，沒人能擊敗強大的Dani Pedrosa 和他的 Red Bull KTM廠隊 RC16摩托車。 Dani 投入了大量精力開發 KTM，將革命性的鋼架機車轉變為比賽獲勝的利器。 在前兩輪比賽中，駕駛RB8 的Liam Lawson 緊追其後，但真正令人震驚的是Ford SuperVan 4.2超跑 的電力全開，在最後的預賽中以0.1 秒的優勢擊敗了F1 賽車。
一開始很難不使用太多的動力，這樣我才能獲得最佳的牽引力
據Pedrosa表示，他的右手具有更大的力量，但需要調節它以確保輪胎具有最大的抓地力。 這使他能夠在濕滑的路面上以最快的速度奔馳。31 場 MotoGP 比賽的獲勝者說道：一開始很難不使用太多動力，這樣我才能獲得最佳牽引力。
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