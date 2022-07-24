讓這位衛冕世界冠軍車手感到欣慰的是，週日的 2022 年F1一級方程式賽季第 12 場賽事進行了 53 圈，而不是一圈。再加上另一個悶熱的歐洲夏日和可以與Ferrari進行障礙賽的戰略選擇，Verstappen已做好準備與桿位車手Charles Leclerc好好較量一番。但事實證明，這是一場從未發生過的對抗。

Verstappen本賽季的第七場勝利，也是他在保羅里卡賽道連續第二年拿下分站冠軍，並將他的世界冠軍領先優勢擴大到 63 分。 然而，這不是任何人看到的方式，也不是荷蘭車手特別想要的氛圍。本賽季第七次，Leclerc在大奬賽從桿位發車，而在這七場比賽中，摩納哥車手第三次未能看到方格旗即先行退賽收場。

關鍵時刻出現在第 18 圈，在比賽的開場階段，Verstappen緊跟Leclerc的後方，這對搭檔在他們自己的級別中脫穎而出，並從其他比賽中嶄露頭角。Verstappen進站兩圈後，Leclerc正為自己的第一次進站做準備，但從未進入維修區。Ferrari車手在 11 號彎失速旋轉重重撞上了護牆，這是今年第三次（繼西班牙和亞塞拜然大獎賽之後）他在領跑時退賽收場。

Verstappen fuhr ein einsames Rennen an der Front. © Getty Images/Red Bull Content Pool

從那裡開始，Verstappen最大的潛在威脅是來自輪胎衰退和高達 55°C 的高溫賽道表面，但這位 24 歲的車手對一切都在掌控之中，他職業生涯的第 27 場勝利在最後衝線及方格旗的揮舞下如願到手。

在Verstappen後方，情勢變得更加令人擔憂。但塵埃落定後，Mercedes二人組Lewis Hamilton和 George Russell為車隊拿下今年第一次雙頒獎台佳績，分獲第二和第三名，Hamilton在他具里程碑意義的第 300 場大獎賽，取得了本賽季的最佳成績。

這是Verstappen 在法國炎陽高照下，決定性一天的關鍵紀實。

Verstappen 的優勢迅速擴大

Red Bull帶著戰略牌參加了周日的比賽，Leclerc的隊友Carlos Sainz在引擎受到判罰後從發車區後排起跑。 這讓Leclerc位居桿位上，Verstappen 和 Pérez緊隨其後。它在兩台具有不同優勢的車款之間提供了一場誘人的比賽，Ferrari在彎道的優勢與Red Bull灼熱直線速度形成鮮明對比。

Leclerc從未在桿位上懈怠，但Verstappen也從未讓他放清鬆。在沒有來自後方壓力的情況下，這位荷蘭人滿足於等待時機，先打出他的戰略牌，在第 16 圈進站換上硬胎，等待稍後出手的機會。但通往勝利的道路比他預期的要早得多，他的世界冠軍優勢擴大到超過兩場勝利的積分，本賽季還有 10 場比賽要進行。

Leclerc verteidigte die Führung beim Start. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 表示：我認為我們從一開始就擁有很好的速度，我給Charles施加了壓力，但是在高溫和輪胎過熱的情況下在這裡跟隨......我永遠無法真正更加接近。這樣的結果對Charles來說很不幸，我希望他沒事。我認為這將是一場非常好的戰鬥，直到最後，但不幸的是我們從來沒有做到這一點。我為他感到難過，這樣的結局不符大家的期待。

“從那以後，你永遠不知道比賽會發生什麼事。我只是完成了比賽，小心呵護輪胎直到最後。”

由於Alfa Romeo車手周冠宇退賽，導致比賽在後期虛擬安全車出動，但也提高了進站的可能性，最後三圈是否要換上新胎，但Verstappen的優勢在於他可以在最後幾圈好好管控他衰退的輪胎，贏得比他或車隊想像更安逸的勝利。

Verstappen 的勝利打破了 Paul Ricard 的紀錄； 自2018年，時隔28年的賽道重返賽程以來，桿位冠軍最後皆能贏得比賽。他職業生涯的第 27 場勝利也使他與三屆世界冠軍Jackie Stewart爵士平起平坐，在歷史冠軍榜上排名第八； Nigel Mansell（31 勝）是 Verstappen 的下一個目標。

Checo處于不利境地

Pérez第三的發車位置代表著他從保羅里卡德賽道一個棘手的星期五恢復得很好，墨西哥人形容自己對這輛車“不太舒服”，因為他在開始兩場練習賽後僅排在第 10 位。

墨西哥人看起來將在Verstappen追逐Leclerc的過程中發揮作用，但一開始就被Hamilton超越，並且在早期無法再次超越Mercedes車隊。當Leclerc退賽時，他晉升至第三名，不過在最後賽段受到Russell的巨大壓力，英國車手在虛擬安全車恢復比賽後取得領先，此時距離終點僅有三圈。

Pérez war mit dem vierten Platz nicht gerade glücklich. © Getty Images/Red Bull Content Pool

另外 12 個世界冠軍積分鞏固了他在車手積分榜的第三名，Oracle Red Bull車隊則將優勢擴大到 82 分，在車隊積分榜上名列前茅，但Pérez在過去四場比賽中第三次錯過了頒獎台。

他承認：這是一個艱難的下午。我們本應該可以站上頒獎台上。Mercedes車隊表現非常強勁……我為抓地力掙扎了許久，這是一個很大的問題。這一天，對我來說不算美好。

升級未給 AlphaTauri 帶來歡樂

Scuderia AlphaTauri 為法國大獎賽的 AT03 賽車帶來了重要的升級包，但這些變化——新底盤、更新的擴散器和最引人注目的新發動機罩——但這一切，仍無法打破連續第四場比賽的空轉。

Yuki Tsunoda 週六還算得意，日本車手排位賽拿下第八，追平了他在亞塞拜然的賽季最佳表現，但在彎道的第一圈與 Esteban Ocon 的 Alpine 發生接觸碰撞後，Tsunoda因左翼嚴重受損而跌至最後一位，這場衝突Ocon受到了 5 秒的判罰。

運氣不好的Tsunoda最終被迫在第 20 圈退賽，在過去的八場比賽中，他只得了 1 分（巴庫第 10 名）。

隊友 Pierre Gasly 對他的主場大獎賽原本寄予厚望——更不用說以他命名的看台了——但在排位賽後，以微不足道的 0.017 秒落居第 16 位的困境。

Gasly hatte kräftigen Heim-Support, konnte aber keine Punkte einfahren. © Getty Images/Red Bull Content Pool

這位法國車手在比賽中未能取得太大的進步，最終以第 12 名和落後積分位置 3 秒的成績完賽。

Sainz的新車交付和高戲劇性發展

AlphaTauri是眾多車隊之一，為他們的賽車帶來了重大更新，以開啟本賽季的後半賽程，特別是McLaren 與 Mercedes i駕駛的賽車看起來與兩週前在奧地利比賽的賽車截然不同。

Mercedes的雙頒獎台對於衛冕車隊冠軍來說是一個驚喜，而McLaren車隊的兩位車手也都得分了。Lando Norris（第七）領先Daniel Ricciardo（第九），兩名車手在方格旗揮舞下相隔八秒。

賽事其餘的狀況中，Leclerc的隊友Sainz表現最激動人心。從 19 位發車，他最好成績曾跑到第三位，與 Pérez 並肩而行，但在進站時，佔據到Williams車隊Alex Albon 的路線，因不安全行為被判罰 5 秒，不過，在51圈時還拿下最速圈佳績，終場衝線獲得第五名，並在車手錦標賽排行榜中保持第四名位置。

休假前的匈牙利賽事

下週末，7 月 31 日前進布達佩斯的匈牙利大獎賽。這是五個週末中的第四場比賽，總有一種“放學”的氛圍，因為 F1 在八月底比利時大獎賽舉行之前，安排為期一個月的暑假假期。

布達佩斯郊區蜿蜒曲折的 Hungaroring 賽道是行程表上歷史悠久的“現代”賽道之一，於 1986 年首次亮相。它的 14個彎道佈局被比作“沒有圍牆的摩納哥”，其中一個彎角很快就進入下一個彎角，車手們只能在下坡的 900 公尺起跑直道上喘口氣，該直道是通向 1 號彎的髮夾彎，也是超車的最佳時機。

Verstappen 在匈牙利很少為速度苦苦挣扎，並曾兩次（2019 年和 2020 年）獲得第二名，但尚未看到登上頒獎台的最高位置，加入澳大利亞二人組 Mark Webber（2010 年）和 Daniel Ricciardo（2014 年）曾在賽道上為Red Bull車隊贏得勝利。

在此同時，Pérez應該要好好改運一下，因為一年前的匈牙利大賽，因潮濕天氣影響，在一號彎共造成五輛車退賽，他是其中之一。