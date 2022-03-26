Fred Fugen 展現天空滑雪的膽識

規則是用來打破的，有些人企圖儘可能打破規則。 Fred Fugen當然就是這種情況，他在完成與燈塔和Khafre金字塔的激情後，今天為我們呈現了一個更瘋狂的項目。 他說，“最重要的是，這是對Vince [Reffet]的致敬，並混合了專業，本著靈魂飛行員的精神與初衷。

這個想法？ 從6500公尺高度處以滑雪板在空中跳躍，連結一些自由落體技巧，然後降落在斜坡上，並獲得一個巨大的超速騎行為終點。 所有這些壯舉可謂是世界首創的組合，但他增加了另一個元素：從吊椅到熱氣球。 Fugen在下方為我們說分曉。

The highest ski station in the world © Dom Daher/Red Bull Content Pool

該專案的核心首先是一項技術創新：由已故的Vince Reffet開發的MUTANT線束。 Fugen解釋說，一項發現允許我們“透過從高點到低點將經典安全帶轉變為超速安全帶”。 “所以你發現自己掛在骨盆上，不再掛在肩膀上，你可以滑雪。 沒有這種技術演變，我們可能永遠不會有這樣做的想法。

天空滑雪項目並不新鮮：我們曾與Vince一起這樣做過，早在2018年，我們就做過滑雪板跳躍和同步機動的訓練。 然後我們時不時地繼續練習，但 Vince 在2020年離開了我們。 然而，我想把這個項目圓滿完成。因此，幾個月前，在杜拜，項目又重新開始了。

Fugen's sky-skiing gear © Dom Daher

Fugen解釋表示：當我發現自己獨自做這個項目時，我請我的朋友兼攝影師Vincent Cotte陪我一起執行自由落體階段。 2021年11月，兩位協同出發前往杜拜，從飛機開始，在那裡進行不少於150次的跳躍訓練：你必須想象一下：我踏著滑雪板飛越沙漠一個月......人們奇怪地看著我們，”他笑了”。

一旦第一次跳過， Fred 在2022年初開始他的翼裝訓練：真是太酷了！ 但那是一個跳傘翼裝，而非一種超速騎行。 你可以用它來超速騎行，但它不是為之而生的。 我必須透過做各種跑步來適應所有的裝備，只是為了知道我在D日要做什麼！

Training in Dubai © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

為了使該項目栩栩如生，Fugen在他的家鄉法國上薩瓦地區選擇了La Clusaz。 為什麼？ 最重要的是，這個地方離他的心很近：“我們和 Vince 住在隔壁，我們在那裡做了很多事情......但這顯然還不是全部：山的斜坡和高度與我想做的事情相對應，他繼續說道。由於課目編排持續45秒，並堅持在4000公尺處進行經典的降落傘跳躍，因此有必要在我要騎行的山頂上方增加4000公尺。 La Clusaz的頂峰是2500公尺，這使我們需要的高度到達了6500公尺。

這是理想的高度，因為超過6500公尺，當自由落體時你需要氧氣。 我想避免這種情況，因為戴著口罩和氣瓶跳下來非常困難。 我從2014年與Vince 一起為我們的Skycombo項目中瞭解了這一點......”

This way to the (very) black slopes © Dom Daher/Red Bull Content Pool 當有人告訴我吊椅的事時，我立即想象了一下，並心想，那真是太酷了！ Frédéric Fugen

2022年3月初，在他第一次跳躍的四年後，Fugen終於能夠實現他與Vince Reffet分享的夢想。 他解釋說，儘管降雪條件不理想，第一次訓練和製片之間有三個月的休息時間，但他還是如此。

Flying high © Dom Daher Ready for take-off © Dom Daher Fred Fugen defying gravity… again © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool Time for a break © Dom Daher The great Fred Fugen © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

不過，在影片總監Dino Raffault的幫助下，能夠將這個複雜的項目結合在一起，我感到高興和鬆了一口氣。 我們總共在四天內跳了大約15次，拍到了我們心目中的所有計劃内容。

因此，計劃包括第一次的吊椅跳躍：在討論直升機起飛的某種似曾相稱的維度後，出現了這個想法。 與Vince一起，我們曾經想象過從飛機後方滑行，但這從未發生過，因為由於許多原因，這太複雜了。 但當有人告訴我吊椅的事時，我立即想象了一下，並心想：“那真是太酷了！”

然而，他們仍然必須找到飄浮吊椅的方法：我們找了一架直升機，我們可以把它連接到直升機上，但沒有飛行員接受。 所以我們轉向熱氣球上......效果很好！ 我在纜車上飛了半個小時。 我坐得很穩。 這非常有趣，最重要的是，至少據我所知，這是前所未見的嘗試！”