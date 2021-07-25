任何去過黎巴嫩的人都非常了解，這是一片對比鮮明、風景怡人的景觀。而且，本項任務執行起來確實是一項艱鉅的挑戰，但如果要從全新角度欣賞這片大森林，其最佳的方式之一就是從黎巴嫩空軍直升機上跳下來，身著翼裝從它的頂端飛越而過。

帶著史詩般的願景，來自 Soul Flyers 團隊的法國定點跳傘運動員、翼裝飛行者和Red Bull跳傘運動員 Fred Fugen 以及 Vincent Cotte 和 Aurelien Chatard 前往黎巴嫩嘗試一些全新的挑戰。 在 Bsharri 市政府團隊的指導下，由黎巴嫩空軍提供直升機及所有的空中支援，並與“Cedarzing”戶外活動公司合作，三人組在卜舍里市(Bsharri)上空盤旋，直搗白雪皚皚的“Korneto Dsohde”山峰；更廣為人知的是，黎巴嫩最高點即聳立在著名的黎巴嫩雪松和該國許多其他標誌性的景點之上。

能夠在高山和雪松之上縱身躍下，最終到達峽谷低處，真是太壯觀了。在兩座懸崖間打開降落傘，並匆忙降落在山谷的盡頭。從開始到結束，那一刻真是有些特別。四處色彩繽紛，風景交相輝映，造就這處美麗的地方。

The three athletes head to the helicopter © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool A sequence shot showing the path of the wingsuit flyers © Roy Mrad/Red Bull Content Pool Fred Fugen completes a successful landing © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool "We did it!" © Roy Mrad/Red Bull Content Pool

與所有極限翼裝飛行一樣，風始終是挑戰的重要因素，準備妥當並將翼裝俠放飛至未知的領域。周圍環繞著山峰與山谷，眼看離雪松森林是如此之近，幾乎可以碰觸到 3000 - 4000 年的古樹，這是一次極具挑戰又令人印象深刻的飛行。由於團隊的高度如此之低，這是一次技術性極大且難以完成的飛越行動。這群人通常在離地幾公尺的地方降落，然後向下方的山谷衝去，這讓山鎮的村民們也大為驚嘆。

在飛行中，Fugen、Cotte 和 Chatard 飛越黎巴嫩一些最著名的地標，包括令人驚嘆的 Bsharri 村莊、令人嘆為觀止的黎巴嫩雪松林，穿越令人驚艷的 Qadisha 山谷，最後在著名的Bsharri Cross安全降落。

受翼裝飛行員飛越黎巴嫩壯麗景觀的啟發，著名的黎巴嫩樂團 ADONIS 製作了他們 2021 年的熱門歌曲“Men Ajmal Ma”（最漂亮的景象）電影版本，專為該片配樂。原創曲目可在：https://linktr.ee/MenAjmalMa點擊聆聽。

Bsharri Tourism 辦公室主任 Johnny Rahme 可能總結得最好。 他想起了一個古老的故事，關於瓦迪卡迪沙（Wadi Qadisha）的鷹，也被稱為“皇家神鷹”，它們曾經穿越山谷並保護這個地方。 在詩情畫意的時刻，看著Fugen、Cotte 和 Chatard在他的頭頂翱翔，他很快並簡短的評價這３位極限運動員真是Qadisha聖谷新的神鷹。

猛一瞬間，感覺好似黎巴嫩皇家神鷹又回來了？

音樂：故事片段的音樂由 Adonis 製作，重新編排了他們 2021 年專輯《A'da》中著名的“Men Ajmal Ma”（最美麗的景象）。 here .