Frede 在瓦倫西亞賽道試駕電動方程式賽車

電競運動經由逼真的圖形和設備，將賽車帶入了數千場的賽事，這意味著它更接近真實的事物，但它無法做到的一件事就是產生力量，這就是賽道上所感受到的力量。 駕駛電動賽車真的很享受。 “加速的性能確實讓我驚艷，但感覺真的很棒。 我喜歡後座力被推回座位的感覺。 那是你在模擬器感受不到的衝擊，對我而言，這是一種新的體驗。”

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