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Frede 在瓦倫西亞賽道試駕電動方程式賽車
Red Bull Racing 電競賽車手，首度試駕第2代電動方程式賽車。
Red Bull Racing電競車手Frede Rasmussen很高興有機會在瓦倫西亞的里卡多·托爾莫（Ricardo Tormo）賽道，駕駛第2代電動方程式賽車，瓦倫西亞今天成為他贏得電動方程式冠軍獎項的一部分：加速（電動方程式的電競系列）錦標賽。
Frede之前從未在現實生活中在賽道上馳騁過真正的賽車，首先他被帶到安全車的旁邊，然後坐進電動方程式賽車，跟隨著安全車在西班牙賽道上繞了好幾圈。 當Frede一下車，很高興地走出賽道。 Frede表示：“真是太酷了，我玩得很開心。 我本來希望還可以更快一些，但礙於安全車在前方，這點我無法做到，但這也許是件好事，也許下次吧！”
加速的性能確實讓我驚艷，但感覺真的很棒。 我喜歡後座力被推回座位的感覺。
電競運動經由逼真的圖形和設備，將賽車帶入了數千場的賽事，這意味著它更接近真實的事物，但它無法做到的一件事就是產生力量，這就是賽道上所感受到的力量。 駕駛電動賽車真的很享受。 “加速的性能確實讓我驚艷，但感覺真的很棒。 我喜歡後座力被推回座位的感覺。 那是你在模擬器感受不到的衝擊，對我而言，這是一種新的體驗。”
Frede在家中一直坐在他的模擬器上練習，學習賽車的性能和瓦倫西亞的賽道，但他卻一度陷入困境。 弗雷德說：“駕駛真正的汽車很有趣，它的感覺與模擬遊戲非常相似，我幾乎立刻感受到身歷其境的感覺。”他補充道：“儘管我在第1圈最後滑出了賽道，但仍然充滿自信。 在第1圈時，我注意到的一件事是，該賽道與我在家中首場模擬使用的賽道略有不同，因此讓我感到蠻沮喪的。
我喜歡挑戰這輛車的極限，我更樂意重新再來一次，感謝大家的協助。
所以，在體驗這段難以置信的經歷之後，Frede是否會想要變更模擬器的賽道？ 不，也許不是，但他絕對想再去一次！ 我喜歡挑戰這輛車的極限，我更樂意重新再來一次，感謝大家的協助，使這一切成真。 今天的經歷真是太令人難忘了。”
01/11
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