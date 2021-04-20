認識自由潛水 | 屏息探索海底世界的極限運動

而自由潛水（Freediving）到了現代似乎發展成為一種時尚娛樂、極限運動、熱門競賽、甚至是挑戰人體極限不斷突破。就看你是如何使用這項運動，就像是騎腳踏車，每個人都會騎，但今天騎車的場景是要在高山低谷中極速奔馳，還是在都市河濱車道享受親子同樂的微風，或是鄉間小巷的漫遊，同樣的運動帶來的體驗完全不同！學習自由潛水也是同樣的概念。

自由潛水是甚麼？危險嗎？

自由潛水（Freediving）簡單理解就是完全依靠自我意識停止呼吸、憋氣、在水中調整身體系統對氧氣需求的慾望，進而達到長時間停留在水中探索海底世界的水中運動。

許多人在體驗自由潛水一段間後，除了能享受與海中生物共遊並享受海底美景之外，還能獲得其他額外好處，像是：

肌肉放鬆（Relaxation of Muscle Tensions）

呼吸控制（Breathing Control）

壓力釋放（Stress Management）

充實心靈、自我感知提升（Self-awareness）

自由潛水看似美好無限，但仍有一定的風險，當你在海中閉氣時，你的肺部、耳部會感受到水壓的力量，體內二氧化碳濃度變化對身體產生的不適感，橫膈膜抽動訊號，以及從海中快速爬升到水面後再次下潛的血液換氣的體能消耗，對面這些對身體產生不舒適的狀況背後都有科學化潛水知識的支撐。

然而無知或是忽視這些安全原則的潛水者，無情的大海絕對是會給他們各種殘酷考驗。

因此學習正確的自由潛水知識，從考取自由潛水證照、結交優質潛伴、到選擇合適的潛水環境，都是在投入這項運動之前你需要注意的重點。

Freediving © jdvos.com

自由潛水（Freediving）VS 水肺潛水（Scuba Diving）

自由潛水（Freediving）

有看過水行俠（Aquaman）嗎 ? 在這部電影中水行俠不需要戴任何裝備，沒有供氧裝置，吸一口氣，就能直接下潛到水中，完成各種高難度的戰鬥、遨遊，那樣的畫面就類似是自由潛水了。

自由潛水需要基礎技能：

無負重下潛技巧

平壓技巧：法蘭茲（Frenzel）

憋氣技巧

具備水性的朋友對於自由潛水基礎技巧的掌握會更快，不怕（深）水對自由潛水的學習是相當大的優勢。 水肺潛水（Scuba Diving） 與自由潛水最大的不同就是在「呼吸裝備」的使用，透過呼吸調節器你可以長時間待在水裡呼吸，輕輕鬆鬆就能在水底待上 30 分鐘，盡情地欣賞海底美景。 也因為身上的裝備種類多與複雜（防寒衣、BCD浮力背心、呼吸調節器、氣瓶、呼吸管等），產生的負重高，因此與自由潛水相比，就能夠下潛到更深的地方欣賞與自由潛水者完全不同的海底世界。 然而長時間吸取氣器瓶中的壓縮空氣，體內的含氮量會非常高，而氮氣在血液中平衡的控制在水肺潛水的學習中就是非常重要安全環節！回到水面的減壓流程就是在學習這一個重點項目，關乎生命安全。 需要技能： 在水中保持持續呼吸的狀態

平穩呼吸保持體內空氣的比例妥當

緩慢爬升回水面的換壓流程操作 減壓症，俗稱潛水夫病（Decompression Sickness，簡稱：DCS），發生在不當減壓的情況下，血液中的氣體來不及排出體外造成血液循環阻礙，缺氧、缺血的危險情況。

Klaus Thymann begab sich für diesen Shot in Mexiko unter Wasser. © Klaus Thymann/Red Bull Illume

自由潛水證照 Get！開啟自由潛水的第一步！

PADI、AIDA、SSI 哪種證照適合自由潛水者入門？

在台灣能夠提供自由潛水證照機構有很多，像是 PADI、AIDA、SSI 這些是我們常在潛水店中會注意到的執照品牌，這也表示潛水證照越來越普及，而每個證照系統擁有各自的分級制度，雖然略有不同，但彼此間的課綱與架構是相似的。

這些國際性的自由潛水執照品牌，都是聘請世界頂尖的自由潛水好手協助設計課程內容，因此從一個人取得系統化的潛水證照等級，就能快速判斷持有證照者的潛水能力水平。

如：PADI Freediver ＝ AIDA 2 ＝ SSI Lv1

PADI Freediver

靜態憋氣 STA：1 分 30 秒

下潛深度：20 公尺

動態平潛 DYN：30 公尺

AIDA 2

靜態憋氣 STA：2 分鐘

下潛深度：20 公尺

動態平潛 DYN：40 公尺

SSI Lv1

靜態憋氣 STA：2 分鐘

下潛深度：20 公尺

動態平潛 DYN：30 公尺

我們可以從上面的數據看出，不同品牌的證照，需求的潛水能力會落在相近的區間。

自由潛水證照的獲得與能不能參與這項活動之間並沒有直接相關，通常在你下水的地方都屬於開放空間，是不會有稽查人員需求證照佐證後才放行下水。證照能代表的是你自己整握自由潛水技能的自我認知，以及與陌生朋友一起潛水時，是否是可靠潛伴的參考。

自由潛水證照的實際應用狀況：

對於自己掌握自由潛水程度的自我認知。 有意往潛水教練這條道路發展，證照的佐證就是必須。 特定機構、潛水景點的入場基本需求。

因為各品牌證照之間，能取得的潛水技能是相近的，因此當你決定參與這項運動時，更重要的關鍵是「選擇對的潛水教練」，找到一個適合自己頻率的教練，不論他/她擁有的是哪一個品牌的證照，絕對都能夠從旁協助你順利習得自由潛水需要的正確觀念與能力。

Hindistan Okeanında freedriver və tıspağa © Alex Voyer

在台灣就能玩自由潛水！

台灣潛水熱門地點在哪裡？

台灣四面環海，因此有不少的潛水地點，幸運的是大多潛水點都是屬於老少咸宜，適合初學者的環境，且相關教學產業的發展也很興盛。例如：

新北市東北角龍洞灣

小琉球

綠島

蘭嶼

墾丁後壁湖

澎湖

自由潛水課程哪裡有？

在上述潛水景點周邊都有許多潛水店，這些店家通常都會搭配相關擁有執照的教練提供相關的課程教學服務。若預算足夠，你可以進一步前往東南亞地區國家，如泰國、菲律賓，這些也是許多人會選擇的潛水課程地點，且這些熱帶國家的度假級海景更是一流。

甚至在北部地區的運動中心也有提供潛水課程，對居住在北部市區的朋友更是方便學習的上課地點。

自由潛水費用大概要多少？

自由潛水可以說是最便宜的潛水休閒活動，與水肺潛水每次下水都需要購買氣瓶不同，自由潛水所需裝備跟浮潛基本上是一樣的，蛙鏡、蛙鞋、水母衣，有這些道具就可以輕鬆下水囉 !

而自由潛水證照的考取費用依不同課程等級價格區間通常會落在 10000 NT - 20000 NT 之間，不同品牌間的同等級證照費大同小異，比較好的做法是約朋友一起團報，這樣可以讓學習費用降低。

其他會產生的支出地方則是在，潛水課程學習期間的住宿費、往返潛點的交通費、伙食費、工作請假的機會成本，有些潛店因行銷策略或本身擁有住宿、交通工具資源的優勢而將成本包含在課程費用當中，因此每個人在自由潛水的學習費用精確的開銷就難以計算。

Agata Bogusz - freediving © Radek Nakielski / Zatoka Sportu

自由潛水需要準備哪些裝備？

陽光跟海水鹽分對你的裝備是最大的殺手，所有的裝備在使用後，都需要用清水沖洗鹽分，並放置在陰涼處，這樣才能長時間保持裝備妥善。

自潛面罩（Mask）

面罩的選擇非常多樣，你可以跟你的潛水教練討論哪種類型的面罩比較適合自己的臉型。

面罩重點功能：

清晰的透明鏡片（Clear Lenses）：彩色鏡面很炫麗沒錯，但卻可能阻礙你的潛伴看到你的眼睛，評估你在水中的突發狀況。因此透明鏡片為比較合適的選擇。每次使用面罩時都需要做防霧處理，避免水氣干擾視線。

鼻袋（Nose Pockets）：鼻袋的功能可以幫助你在水中時平衡面罩中的空氣，防止水壓擠壓面罩造成臉部的不舒適感。

軟矽膠邊（Soft Silicone Skirt）：長時間配戴面罩需要擁有良好的舒適度，軟矽膠邊的設計，可以讓面罩完美的服貼在臉上，而男生需要多注意自己的鬍子，鬍子會讓原本應該與臉密合的矽膠邊產生空隙，水壓之下就容易進水。

腳蹼（Fins）

自由潛水者的動力來源 ! 主流有兩種類型的選擇 : 雙蹼（Bi-fins）與單蹼（Monofin），剛入門的自由潛水者建議使用雙蹼（Bi-fins），因為單蹼（Monofin）需要更多的體力與全身的流暢性，機動性也比較低，屬於比較進階的裝備。

雙蹼（Bi-fins）特性

較長的鰭片：幫助你用少量力氣就能產生強大的動能，踢水時需要感受腿部肌肉與鰭片擺動的平衡 全腳包覆：整隻腳都會被矽膠包覆住，這可將你腳的動能延伸到蹼上做最大的力量轉換。因為是全腳包覆在矽膠中，因次你可以購買稍微大一點的尺寸，先穿上潛水襪（Neoprene Socks）後在套入蹼，可以保護腳踝過多的摩擦。 腳蹼固定器（Fin Retainers）：將蹼與你的腳綁在一起的裝置，避免在踢水時雙蹼意外脫落的固定器。

單蹼（Monofin）特性

鞋套：大多與雙蹼全腳包覆的狀況不同，單蹼通常只有前腳掌會套入矽膠鞋套中而腳踝的部分則是透過綁帶固定。 蹼面（The Blade）：蹼面的大小與材質影響的踢動時的難易度，但同時也影響著前進速度，因此當你的腿力不足時，還是以軟面、較薄的蹼面選擇為優先。 副翼（Wings）：出現在蹼面的兩側，幫助水聚集到蹼面，讓操作單蹼擺盪時更符合流體力學。

保暖服（Exposure Suits）

為了保持身體熱量的穩定，面對不同的潛水環境自由潛水者會使用不同特性的保暖服（Exposure Suits），通常就是我們所稱的防寒衣（Wetsuits）、水母衣（氯丁橡膠），者些保暖服有不同的厚度、長短袖，依據不同的潛水環境選擇相關的服裝，像是 : 保暖、抗紫外線，避免水母螫傷、或被水中尖刺物刮傷等。

對剛入門自由潛水的初學者來說，上述這些裝備都只需準備最簡易的版本就能開始囉！

自由潛水 5 大問

自由潛水會很危險嗎？

自由潛水發展到現代成為一個休閒運動，或是「極限運動」的時間還算是很短，而隨著自由潛水的數據紀錄不斷的更新、被超越，人體在水中的極限紀錄持續在被更新著。

從事自由潛水並不需要過多的裝備，因此不會有因為設備故障而產生的安全問題，因此自由潛水者更需要在意的是對自己身體狀況的掌握。獲得一個美好自由潛水體驗的核心關鍵在於讓身心放鬆、心情舒緩、甚至能達到近乎冥想的心理狀態。這與讓心跳加速的激烈極限運動是完全相反的身心狀態。

不管是自由潛水還是水肺潛水，最重要的安全原則就是「絕對不能一個人潛水」，因為許多突發的安全狀況排解也許當下只需要有一個人從旁協助，就能馬上排除，不重視這個基本原則，換來的可能會是失去生命的嚴重代價！

自由潛水者通常可以憋氣多久？

一般人基本上可以憋氣 30 秒，而上過自由潛水課程基礎訓練後，大多數的學員都可以成功在水中停止呼吸 2 ~ 3 分鐘的時間，而像是在 AIDA INSTRUCTOR 教練級的靜態憋氣基本需求就需要到 4 分鐘，而世界紀錄中最久紀錄是 10 分鐘左右的紀錄。

因此只要經過適當的訓練，人類的憋氣時間是可以隨著技巧掌握而逐漸提升。

世界 STA（靜態停止呼吸）的紀錄

男子世界紀錄：Stéphane Mifsud（11:35 ）

女子世界紀錄：Natalia Molchanova（9:02 分）

自由潛水家能夠屏住呼吸約分鐘以上 © [unknown]

自由潛水須要花多久時間才能學會？

通常一個等級的自由潛水證照考核會需要花 2 - 3 天的課程時間，其中包含了理論課程以及實作（下水）課程，不同等級都有設計標準的考核項目，像是 STA（靜態閉氣）、DYN（動態閉氣）、CWT（帶蹼下潛）的時間長度與距離遠近的考核、以及潛水知識的筆試。

因此每個人對於達到考核標準的學習時間並不一定，而各級別證照都有他們發展已久的系統化教學模組。

基本自由潛水課程都會包含：

了解自由潛水的科學原理

在封閉水域（游泳池）學習呼吸技巧與靜態憋氣

到開放水域（海中），透過輔助繩實際練習自由下潛

參與自由潛水需要準備很多裝備嗎？

自由潛水是一個非常輕便的水上運動，就像平常去游泳依樣，基本上準備面罩、呼吸管、腳蹼即可。而更進階的裝備像是配重帶（幫助下潛）、水母衣、防寒衣則是依據你前往的環境做額外的增添。

自由潛水是挑戰人體的極限運動嗎？

是的 !

赫伯特·尼奇（Herbert Nitsch）號稱地球上最深的人（The Deepest Man on Earth），為當代獲得最多（33 項）的官方認證世界紀錄的保持者。

一些知名的紀錄包含：

靜態閉氣 SAT（Static Apnea）：9 分 04 秒 動態平潛 DYN（Dynamic Apnea）：38 公尺（不戴鰭）、183 公尺（戴鰭） 無限制閉氣 NLT（No-limits Apnea）：253 公尺（透過重金屬、雪橇等輔具完成下潛）