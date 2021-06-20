Red Bull F1車隊繼最近在美國縱橫沙漠、車輪飄移甩尾 穿過阿姆斯特丹的街道，又在伊斯坦堡的 7 月 15 日烈士橋上轟鳴飛馳，這回，Red Bull F1賽車的最新冒險，則是從城堡到城堡之間的奔馳之旅，在影片中，我們見識到Red Bull 賽車 RB7 在捷克共和國和斯洛伐克之間，展示高速穿梭的震撼與爆發力。

影片從舉世聞名的布拉格城堡出發，穿過查理大橋一路狂飆，F1大獎賽13 座冠軍車手David Coulthard 穿過摩拉維亞地區(Moravia )風景秀麗的葡萄園，在前往波普拉德-塔特里(Poprad-Tatry )機場與 2018 年Red Bull 飛行競賽世界冠軍Martin Šonka.正面對決之前，直奔斯洛伐(Slovakia )美麗的首都布拉迪斯拉伐(Bratislava )。

不過，這可不是普通的速度之戰。 當 RB7 以傳統風格在短跑道上以最高速行駛時，Šonka 則將他的 Extra 300SR 飛機上下顛倒進行了一次令人驚心動魄全油門倒飛的速度飛行，距離 F1 賽車僅有幾公尺遠，車手兩人幾乎是四目相對 。

It's not every day an F1 car goes past your window © Filip Nagy / Red Bull Content Pool The ultimate showdown © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Opening up the throttle in Bratislava © Jan Kasl / Red Bull Content Pool The picturesque Charles Bridge in Prague © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Making some serious noise in the countryside © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Carving through the mountains © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool The sun begins to set on an epic journey © Dan Vojtech / Red Bull Content Pool Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7 © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool

前 Red Bull 車手 Coulthard 表示：這部影片偉大之處在於一切都是真實的。當飛機在 RB7 上方幾公尺處倒置時，這都是真實的，這就是 Martin 技術高超之處。他是一位專業的飛行員，並在他的飛行領域攀上巔峰的境界。

“我真的很高興有機會在不同國家展示F1一級方程式賽車，在捷克共和國和斯洛伐克，我們在鵝卵石街道、塵土飛揚的賽道和山區一些美麗風景中展示奔馳。這真是令人難以置信的旅程，而且來自 Castle to Castle 這支影片，對我來說就像是一次發現之旅，再次顯示 F1 賽車可以在賽道外做些不一樣的探索過程。”

歡迎點擊觀賞，進一步了解 David Coulthard 和從城堡到城堡幕後工作人員如何製作這部獨特電影的歷程：

Castle to Castle幕后揭秘

Šonka 補充表示：我們在駕駛艙外的視野都非常有限，對於我在如此低的高度並顛倒的情況下飛行，我或多或少需要向前看才能控制飛機的高度。而車手也必須往前看，但是，由於F1車手使用了頭頸保護裝置，他無法抬頭。所以，為了解決這個問題，我們在David 前方放了一面小鏡子，這樣他就可以看到我的位置。以這樣的編隊飛行真是太不可思議了。另外，我也是F1的忠實鐵粉，所以從我的飛機駕駛艙看到這輛車離我這麼近時，感覺真的超級特別。