觀看影片7分鐘
F1

Red Bull F1賽車前所未見的道路巡迴展示秀

Red Bull Racing Honda 多年來進行了一些壯觀的道路巡迴展示秀，但這回，該車隊最新的冒險行動可能是前所未見的精湛表現。
由 Benjamin Salidas 編寫
發佈於
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David Coulthard

United KingdomUnited Kingdom

Martin Šonka

Czech RepublicCzech Republic
Red Bull F1車隊繼最近在美國縱橫沙漠、車輪飄移甩尾 穿過阿姆斯特丹的街道，又在伊斯坦堡的 7 月 15 日烈士橋上轟鳴飛馳，這回，Red Bull F1賽車的最新冒險，則是從城堡到城堡之間的奔馳之旅，在影片中，我們見識到Red Bull 賽車 RB7 在捷克共和國和斯洛伐克之間，展示高速穿梭的震撼與爆發力。
影片從舉世聞名的布拉格城堡出發，穿過查理大橋一路狂飆，F1大獎賽13 座冠軍車手David Coulthard 穿過摩拉維亞地區(Moravia )風景秀麗的葡萄園，在前往波普拉德-塔特里(Poprad-Tatry )機場與 2018 年Red Bull 飛行競賽世界冠軍Martin Šonka.正面對決之前，直奔斯洛伐(Slovakia )美麗的首都布拉迪斯拉伐(Bratislava )。
不過，這可不是普通的速度之戰。 當 RB7 以傳統風格在短跑道上以最高速行駛時，Šonka 則將他的 Extra 300SR 飛機上下顛倒進行了一次令人驚心動魄全油門倒飛的速度飛行，距離 F1 賽車僅有幾公尺遠，車手兩人幾乎是四目相對 。
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in a Slovakian village on April 24, 2021.
It's not every day an F1 car goes past your window
© Filip Nagy / Red Bull Content Pool
David Coulthard races the Red Bull Racing RB7 against 2018 Red Bull Air Race World Champion Martin Šonka at Poprad-Tatry Airport in Slovakia on April 26, 2021.
The ultimate showdown
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Bratislava, Slovakia on April 23, 2021.
Opening up the throttle in Bratislava
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Prague, Czech Republic on April 21, 2021.
The picturesque Charles Bridge in Prague
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Lednice, Czech Republic on April 22, 2021.
Making some serious noise in the countryside
© Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Slovakia on April 24, 2021.
Carving through the mountains
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Slovakia on April 24, 2021.
The sun begins to set on an epic journey
© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Lednice, Czech Republic on April 22, 2021.
Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
前 Red Bull 車手 Coulthard 表示：這部影片偉大之處在於一切都是真實的。當飛機在 RB7 上方幾公尺處倒置時，這都是真實的，這就是 Martin 技術高超之處。他是一位專業的飛行員，並在他的飛行領域攀上巔峰的境界。
“我真的很高興有機會在不同國家展示F1一級方程式賽車，在捷克共和國和斯洛伐克，我們在鵝卵石街道、塵土飛揚的賽道和山區一些美麗風景中展示奔馳。這真是令人難以置信的旅程，而且來自 Castle to Castle 這支影片，對我來說就像是一次發現之旅，再次顯示 F1 賽車可以在賽道外做些不一樣的探索過程。”
歡迎點擊觀賞，進一步了解 David Coulthard 和從城堡到城堡幕後工作人員如何製作這部獨特電影的歷程：
F1 · 19分鐘
Castle to Castle幕后揭秘
Šonka 補充表示：我們在駕駛艙外的視野都非常有限，對於我在如此低的高度並顛倒的情況下飛行，我或多或少需要向前看才能控制飛機的高度。而車手也必須往前看，但是，由於F1車手使用了頭頸保護裝置，他無法抬頭。所以，為了解決這個問題，我們在David 前方放了一面小鏡子，這樣他就可以看到我的位置。以這樣的編隊飛行真是太不可思議了。另外，我也是F1的忠實鐵粉，所以從我的飛機駕駛艙看到這輛車離我這麼近時，感覺真的超級特別。
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