Game and Improve Your Studies

沒錯，標題沒看錯。 你不是在做夢，事實上，遊戲還可能在你生活上的其他領域獲得助力，包括學習。接受遊戲的世界吧！但是，認真地來說，無論何種類型，遊戲都應該對你的日常生活產生積極的影響。請記住，這不是放棄現實生活，找藉口整天窩在沙發上。

看看你在遊戲時可發展那些技能。

本能的反應： 你知道自己己經注意到快速急拉遊戲對反射的影響。重複鍛煉可增強肌肉記憶力，並教會你做出更快的決策，進而更快速的反應。即使你不是專業人士，仍然可以從中受益。只是不要太用力地握住控制器，這樣只會增加手腕的壓力。

有些遊戲非常適合練習這類技能，像是《使命召喚》等第一人稱射擊遊戲。 節奏遊戲像是吉他英雄之類，迫使我們投入更多的心力與精力進行測試。

解決難題： 許多動作平台已經隱藏了達成目標的路線，遊戲玩家必須花時間回溯並找到所有的目標。像《空洞騎士》這類的《銀河戰士》經由一些驚喜來獎勵好奇的球員，從而得到更多動力，以尋找更多秘密。

當然，直覺益智遊戲完全可以做到這一點，有些還添加了策略元素。像這樣的形式是有史以來最受歡迎的遊戲，“俄羅斯方塊”以及圖中畫(Gorogoa)這樣的新遊戲屬之。後者不但燒腦，還考驗聯想力。大腦在此過程中得到鍛煉。 我們都上癮了。

團隊合作： 我們每個人都有一項學校作業，我們與其他同學一起合作，並要求為實現一個共同的目標而努力。在生活方面，你也一直自願執行這樣的信念，並花上好幾個小時嘗試執行相同的工作。

在線上與其他人或朋友一起玩多人遊戲，可以學習如何與他人協同合作，完成任務。如果不是我們遊戲時所繼承的生活技能，那就無濟於事。

還有什麼比大學獨家的Valorant冠軍 Red Bull Campus Clutch 更好的做法。 與另外4位朋友一起註冊，加入世界頂級玩家的行列，有機會晉升世界總決賽的行列。

毅力： 如果你花了數小時或無數次嘗試擊敗對手（或中階等級，我們無法論斷），但終究還是經由學習技巧最終勝出，那麼你已學到寶貴的一課。而且有可能已經將它帶入現實的世界。

試驗遊戲與你的科學課程緊密結合，整個系統的基礎是嘗試不同的成功方法。當然，必須嘗試再嘗試，不要灰心，直到做對為止。

Dark Souls和Nioh等遊戲可能就是這類哲學的典範，但是讓你獲勝的遊戲都可以向你展示不放棄的力量。因此，下回當你在測驗中表現不及預期時，你可以敦促自己，為下一次做更好的準備。

振奮精神： 你剛剛才為期中考心力交疲，終於考完了。此時，你需要好好放鬆，也許休息或娛樂一下，但又擔心遊戲可能會耽誤你的功課。不對，就果斷去玩吧。看看你遊戲的積分或玩玩新遊戲，脫離一會兒，開心就好。

遊戲讓你暫時轉移注意力。而且，當你需要重拾書本時，視界又不一樣了，並且大腦會在這段期間獲得滿足。

社交： 能夠透過麥克風在線上與他人一起玩遊戲，意謂團隊合作完成工作。社會互動是我們社交的基礎。我們都需要彼此。而且遊戲玩家知道，我們不必在一起，就可以共同創紀錄。冷靜的任何藉口都是正確的。線上、線下一切都好。