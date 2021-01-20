你所不知道的各樣遊戲界花式冷知識 第一集

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也許你已經玩過了很多遊戲，但遊戲的世界很大，還有很多冷知識可以讓你對親朋好友炫耀一番！這邊就這麼的剛好(即將)統整了許多遊戲界的冷知識。而我們想做的很簡單，就是讓你知道原來遊戲界還有這麼多奇奇怪怪的小趣談和小知識。