你所不知道的各樣遊戲界花式冷知識 第一集
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也許你已經玩過了很多遊戲，但遊戲的世界很大，還有很多冷知識可以讓你對親朋好友炫耀一番！這邊就這麼的剛好(即將)統整了許多遊戲界的冷知識。而我們想做的很簡單，就是讓你知道原來遊戲界還有這麼多奇奇怪怪的小趣談和小知識。
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1.PlayStation居然原本只是超任的陪襯？
PlayStation初代主機最早原本是當時和任天堂合作，作為任天堂以往的主機商品－超級任天堂的升級配件而研發。但隨著任天堂取消這個專案，Sony決定轉為自行延續這個企劃，並將PlayStation做為自家的商品獨立發售。
2.腦袋不用星爆也很快
遊戲玩家在面對日常生活中所遭遇的各種選擇時，作決斷的速度都明顯快過非遊戲玩家。
3.沒有更高，只有最高的開發預算
《電馭叛客2077》的開發預算高達3.3億美元－這是史上開發成本最高的遊戲。
4.你覺得目前最長壽的網路遊戲是哪款？
即便是已經發售了23年後的現在，您仍然可以遊玩《暗黑破壞神》的線上模式。它是有史以來支援連線模式最久的單機遊戲之一。
5.不知道還能再戰幾萬年的魔獸世界
如果把《魔獸世界》當中所有玩家的遊玩時間加總起來，那這份時間的總長度會突破590萬年。
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