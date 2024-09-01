Gary Hunt 回歸了：史上最佳選手在巴黎站後重返Red Bull 懸崖跳水全球系列賽

現在，這位法國選手以外卡身份出現在2024年Red Bull 懸崖跳水全球系列賽的第六站——加拿大蒙特婁。他以經驗豐富的傳奇人物、先驅、遠見者的身份回歸，現在更是正式成為了奧運選手。而他的故事還未結束……

With his Olympic dreams realised, Hunt's back to what he does best © Dean Treml/Red Bull Content Pool

史上最佳的誕生之路

對於 Gary Hunt 來說，天空一直是他的唯一極限。1984年出生於倫敦，在英國的里茲成長，後來居住在南安普敦。從小開始，Hunt 天生的體操天賦和沉默堅定的決心為他初露頭角的10米跳水生涯提供了完美的契合。

這位10座全球系列賽冠軍的早年時光是在泳池和跳水平台上度過的，他不斷探索自己身體的極限，以及在超乎常人的恐懼邊界阻礙他之前能走多遠（即使只是暫時的）戮力邁進。最終，10米的高度已不足以讓他表現出他渴望的高難度跳水技藝，於是當Red Bull 懸崖跳水全球系列賽邀請他參賽時，當時24歲的 Hunt 毫不猶豫地接受了從27米高空跳水的挑戰。

Hunt's been there from the very beginning and won his first title in 2010 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt 不僅僅是一位獲得無數冠軍頭銜的跳水選手。作為一位真正的創新者，在他的全球系列賽生涯中，他還創下了多項新紀錄並創造了許多“第一”，包括懸崖跳水中的首個三重四次翻轉、比賽中的首次助跑起跳，以及首個完美10分跳水。

重溫奧運夢想

在98次比賽後，2023年 Hunt 退出了Red Bull 懸崖跳水全球系列賽，追尋一個長達十年的夢想——參加奧運會。Hunt 終於有機會作為法國本土隊的一員參加巴黎奧運會，但這位出生於倫敦的跳水傳奇是如何成為法國代表的呢？

「我想參加奧運會，因為這是每個高水平運動員都會談論的事。這是所有比賽的巔峰，我在決定從事懸崖跳水時已將這個夢想擱置。我曾以為我的奧運生涯已經結束，但我仍然練習10米跳水，然後一切似乎都對上了。」Hunt 解釋說。「我遇到了一位法國女士，娶了她，與法國隊一起訓練，然後法國獲得了奧運主辦權，所以我有機會代表我現在的國家。」

Diving in Paris isn't new for Hunt, but in 2024 he dived at the Paris Games © Romina Amato/Red Bull Content Pool 「我曾以為我的奧運生涯已經結束，但我仍然練習10米跳水，然後一切似乎都對上了。」 Gary Hunt

這次轉變讓 Hunt 從在各種地點和條件下，以時速85公里從27米高空自由落體三秒，縮減到一個技術性同步跳水，頭朝下地跳入泳池。

Hunt的悠閒、隨意的舉止和他在懸崖跳水中的標誌性地位，很容易讓人認為他的成功來得容易，而且會一直如此。但他的競爭對手和那些與他親近的人形容他是一個有抱負、勇敢甚至瘋狂的人。

在輕鬆的外表之下，潛藏著一位激烈競爭者和一種安靜、戮力不懈的驅動力，渴望挑戰自己的個人極限，這在40多歲重返10米競賽跳水世界時更是如此。

繼續開創先河

「我在巴黎的經歷非常精彩，」Hunt 回憶道，他是自1912年以來第一位在40歲時首次參加奧運會的跳水選手。「這是一件我在過去兩三年準備的過程中，曾經不相信自己能夠做到的事。我擔心自己可能會受傷，或者會有其他原因使我無法體驗那一刻，但隨著時間的推移，我開始變得越來越興奮。」

"前幾天在奧運村裡的生活真是太棒了。我沒睡多少覺……我想我的腦子在轉，充滿了經歷、認識新朋友、認識名人。不知不覺就到了比賽的日子。我享受比賽的每一刻，直到最後都盡力利用我的時間。我在比賽前在村子裡待了一週，直到最後還有將近兩週的時間，我充分利用時間觀看了盡可能多的比賽。"

Hunt may appear laid back, but 10 cliff diving titles require determination © Romina Amato/Red Bull Content Pool

或許這就是為什麼 Hunt 依然保持著他16年前在法國開始懸崖跳水生涯時的謙遜。他對經歷的投入程度與對結果（第八名）的關注一樣，似乎總是有新的東西可以學習和發現：

「我對自己有了很多了解，明白了自己能做到什麼，以及在職業生涯的這個晚期，如何保持身體狀態，」這位懸崖跳水冠軍解釋道。「這在過去幾年來是最大的挑戰，但這也是關於重新學習那些我忘記或已經很久沒做過的事情——許多我在20多歲時做過的跳水，我已經停止做了。所以，這就是回到過去，重新學習一些舊技術的過程。」

Hunt 在2024年8月23日至25日的Red Bull 懸崖跳水全球系列賽蒙特婁站回歸，但在幕後，經過一段應得的休息後，這位懸崖跳水傳奇正在計劃他的復出。在終於能夠完成奧運夢想並關上那扇門後，Hunt 現在似乎在享受相對的自由。

「在過去幾年裡，我一直受限於我的教練和我的聯盟，現在我可以回到做自己想做的高台跳水了。我現在是自己的老闆，」他說，語氣中帶著一絲釋放感。「我的目標是重新回到懸崖跳水的賽場，取得一些好成績，並為明年的整個賽季做準備。我希望能比去年表現得更好，考慮到我可以將所有的時間和精力專注於高台跳水。我不會再因為進行10米跳水訓練而分心或消耗精力。」

Hunt isn't done with cliff diving and plans a full return in 2025 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool 「我現在可以回到做自己想做的高台跳水了。」 Gary Hunt

「除此之外，我還有一些想做的事情，比如和朋友們一起在法國南部進行懸崖跳水。年底時，我還會和我的妻子度蜜月，真正地享受生活，去一些美麗的地方，見見南美洲和美國的一些朋友，享受10米跳水之外的生活。」

「請觀賞 Gary Hunt 在8月23日至25日重返Red Bull懸崖跳水全球系列賽，並在 live on Red Bull TV 上直播蒙特婁站的最後一輪跳水表現。」

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。