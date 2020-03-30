《戰爭機器5》 一定要掌握的六個戰鬥技巧

曾在微軟 Xbox 360 轟動一時的戰爭機器系列回來了！新推出的《戰爭機器5》有多種遊戲模式，從三人合作戰役遊戲模式，到多人生存模式的經典持久戰、撤離模式與對戰模式，《戰爭機器5》將帶給玩家更極致的視覺娛樂享受。《戰爭機器5》還可以依玩家喜好調整遊戲難度，提供高難度及瘋狂難度，讓遊戲可以更有挑戰性。因此，我們整理了以下戰鬥技巧，確保您能夠以優雅姿態迎戰敵人。

準備近戰和遠程攻擊

最常見的一招打天下方法 —— 躲藏在暗處時不時趁敵人裝子彈時跳出來攻擊對方，在《戰爭機器5》中並不適用，玩家必須同時掌握近距離和遠程戰鬥能力，進可攻退可守。要注意的是由於玩家僅能攜帶除手槍和手榴彈以外的兩種主武器，所以在武器的挑選上必須要更加留意。

遠距離武器像騎兵突擊步槍、GL騎兵突擊步槍及近距離的武器如納許或Overkill 重型散彈槍都是不錯的選擇。玩家可依自身遊戲風格選擇不同的武器，騎兵突擊步槍是最廣泛使用的掩護武器，而散彈槍則適合善於閃躲和快速射擊的玩家。選好近距與遠攻的武器搭配後，接下來就是在掩護和伏擊之間來融合兩者優勢。

抓緊步槍 ，把握時機 © Microsoft

兼具戰略價值與視覺享受的近戰攻擊

就風格而言，《戰爭機器》是重視掩護能力的第三人稱射擊遊戲。可以參考Ubisoft(育碧) 的The Division等遊戲中看到定義戰鬥的系列影片。如同前面所強調的，近距離與敵人接觸是《戰爭機器》戰鬥策略的關鍵部分。

騎兵突擊步槍配備了鏈鋸，當按住按鈕時，鏈鋸會旋轉切割工具，只要走近敵人就會發動非常兇猛的鏈鋸攻擊。不僅畫面精彩，也非常有戰略價值。你可以用這種方式摧毀敵人，或者如果手邊沒有鏈鋸的話，可以通過一般近戰來攻擊敵人，還可以帶來額外的彈藥掉落。當彈藥剩不多時，用這招可以輕易節省火力和補充。 at strategy.

傑克，你可以再靠近一點嗎？ © Microsoft

對於爆炸攻擊的敵人– 尋找，瞄準，殲滅

同時兼具重型武器與強弩優點的機械弓往往可以將任何與之接觸的人與物摧毀殆盡。《戰爭機器 5》中的高爆炸性傷害非常實在，很適合應用在對廣範圍敵人攻擊，將千兵萬馬瞬間夷為平地。

因此，當面對一波敵人攻擊時，玩家應先消滅帶有機械弓的敵人，並提防不時會往你丟的爆炸攻擊，然後再拿起你的榴彈發射器開殺。這招可以打亂敵人的戰線並讓你取得先行者優勢。在《戰爭機器 5》中，常常會瞬間出現多種敵人同時發動攻擊，所以玩家必須在第一時間剷除最大的威脅，如此才能有機會勝出。

傑克？劫克？ © Microsoft

機器人傑克

在《戰爭機器 5》中，玩家可以控制他的機器人好夥伴傑克，在遊戲中一同衝鋒陷陣。傑克有升級學習新技能的功能，妥善搭配可以創造出極高的效益，因此學習如何應用傑克的技能非常重要，可以讓玩家破關上具備更大優勢。

像是脈衝可以掃瞄出敵人的確切位置，輕鬆掃除威脅。閃光彈對於戰鬥中的非常有用，可以蒙蔽敵人視線使其脫離掩護。電擊陷阱則可以以類似於脈衝的方式對敵人進行控制，這三種功能的不需要前置動作，只要冷卻完即可施放。

在《戰爭機器 5》中，機器人傑克變得更容易操作，在戰場上提供精準的射擊火力，也提升其戰術上的地位。

分割畫面再升級 © Microsoft

躲在掩蔽物後面盲射吧！

前面已經討論了近距離戰鬥和遠程戰鬥之間的區別，現在來討論另一個相當重要的主題 —— 中程威脅。與其等待敵人靠近時近戰攻擊、或主動跑出去到敵人掩護點，不如試著直接同時盲射槍砲和手榴彈，可以更快減少敵人數量，或至少削薄敵人一些血量。盲射可以說是《戰爭機器 5》中一個相當重要的戰術之一。

一般來說，投擲手榴彈要比瞄準騎兵突擊步槍要來得久。但是，若直接從掩護後面進行盲射的話，便能在敵人靠太近以前清除對方。

黎明之鎚？ © Microsoft

最好用的武器和最雷的武器

《戰爭機器 5》有很多種武器選擇，但因為有攜帶數量限制（即使是強健的二頭肌），所以一定要精挑細選出最適合的武器再帶上場。不過請記得，武器充其量只是加分用，重點還是戰術。

遠距離： 最經典的莫過於騎兵突擊步槍或新的 GL 騎兵突擊步槍，實用的鏈鋸，以及強大的手榴彈發射器。除此之外，也推薦 Markza單發步槍及波塔克手槍。至於最雷的遠攻武器則非雷爆突擊步槍及刺刀突擊步槍莫屬。另外，由於機械弓的瞄準時間太長，這代表著它在較高難度的遊戲中僅能有限發揮。

短距離：在《戰爭機器 5》中進行近距離戰鬥的最佳武器則是Overkill 重型散彈槍 —— 拉動扳機時它先會掃射一輪，放開時又會再發射另一輪。如果你可以快速連續對一個敵人開火兩輪，那你就無敵了。

另一把經典的納許散彈槍是從《戰爭機器》系列剛開始就有了，堪稱元老級的散彈槍。是在玩家還沒拿到Overkill之前的最佳選擇。而雖然鷹爪自動手槍是專為近距離戰鬥而設計的武器，但是在在高難度或瘋狂難度的遊戲裡則變得毫無用處。