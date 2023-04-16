黑暗大陸的另類嘻哈低音砲—Genesis Owusu

Genesis Owusu本名Kofi Owusu-Ansah，1998年出生於非洲迦納苛弗里杜亞。後在年幼之前，即跟隨父母移民至澳洲坎培拉生活。相當重視子女教育的雙親，對Genesis Owusu和其兄長的培育相當上心且嚴厲。他也於2018年完成坎培拉大學的學業，獲得新聞系的學士學位證明。也是相當高學歷。19

Genesis Owusu的音樂啟蒙也來自其兄長，現今也是一位饒舌歌手，藝名為Citizen Kay。兩人在青少年時便喜歡上嘻哈音樂並嘗試創作。Genesis Owusu的饒舌生涯起點，也是參與Citizen Kay〈Family Ties〉的單曲合作。並以雙人組合的形式，於2015年發行EP《Polaroid》。後也被在地音樂人Kirklandd相中邀約合作，進而走入澳洲音樂產業視野。

Genesis Owusu © Ken Leanfore

Genesis Owusu於2017年發表個人EP〈Cardrive〉，當地樂評人給予高度評價：「渾厚有力的聲線搭配上不失痞氣變化的唱腔，對於選樂的高度純熟和自我意識，很難想像是一個年僅19歲的歌手所完成。」Genesis Owusu擅長變種多樣音樂曲風，包含爵士嘻哈、藍調搖滾等，並透過其獨特魅力的聲線所呈現。

Genesis Owusu的個人音樂事業開始直線上漲，2021年發行個人首張錄音室專輯《Smiling With No Tooth》。在這張專輯之中，他融合了更多的搖滾、龐克元素，並以饒舌手法呈現。而更特別的是，他也在原先慣習的使用語言英文之外，加入了迦納當地方言Twi，以表達對於自己血統的認同和自豪。

《Smiling With No Tooth》專輯可為大獲成功。該專輯於當年度的ARIA Music Awards斬獲「年度最佳專輯」、「最佳獨立作品」、「最佳嘻哈作品」，以及「最佳封面設計」等四大獎項，收穫頗豐。ARIA Music Awards為澳洲音樂唱片協會所主辦，一年一度的澳洲音樂盛會，換句話說正如同澳洲的葛萊美獎一般重要。

Genesis Owusu曾在訪談中表示，他一直希望能把自身所攜帶之迦納文化透過音樂傳遞出去，作為一位移民二代，他希望在多族裔的澳洲能夠給予有著相同背景的青年更多的支持力量。要為自己的血統感到自豪。而Genesis Owusu也與Red Bull Music合作，參與《64 Bars》系列企劃。想了解其音樂魅力的讀者，不妨看看這支影片，絕對會有所收穫。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。