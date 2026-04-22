SonLam dancing at Red Bull Dance Your Style National Final USA
© Little Shao
舞蹈

Red Bull Dance Your Style 全球總決賽倒計時

Red Bull Dance Your Style 全球總決賽將在洛杉磯舉行。以下是如何炒嗨熱氣氛、觀看 Lil Jon 的反應以及收看本年度最大的 Freestyle 舞蹈 Battle 直播的方法。
由 Alyah Ryder 編寫
2 min readPublished on

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Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

17 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles

Red Bull Dance Your Style World Final comes to the United States for the first time.

United States

Summary

  1. 1
    如何觀看 Red Bull Dance Your Style…
  2. 2
    重溫點燃洛杉磯的中場秀
  3. 3
    Lil Jon 的反應 — 未經過濾的 hype
倒計時開始 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽將於 10 月 11 日星期六在洛杉磯舉行。在比賽開始之前，請重溫 Clippers 比賽中場休息時的精彩表演。
千萬不要錯過 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽的精彩表演。這是世界總決賽首次登陸美國本土--這將是一場歷史性的比賽。
01

如何觀看 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽

無法前往洛杉磯？我們為您提供了幾種流媒體觀看方式。
從世界任何地方收看現場直播，觀看 16 位最優秀的街舞選手爭奪全球冠軍 — 現場沒有評審，沒有編舞，只有純粹的 Freestyle 舞步和觀眾的熱情。
觀看 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽直播，時間為太平洋時間 10 月 11 日晚 9 點（歐洲中部時間 10 月 12 日早 6 點）：
別錯過活力滿點、精彩絕倫的舞步與動作，以及觀眾為 2025 年世界冠軍加冕的時刻。
02

重溫點燃洛杉磯的中場秀

觀看在世界總決賽上看到的同樣原始的、由觀眾驅動的能量 — 音樂、即興表演和讓全場沸騰的動作。
03

Lil Jon 的反應 — 未經過濾的 hype

從第一拍到最後定格，每一刻都與節拍同步。觀看 Lil Jon 在 Jaden "Capjay" Mosby 舞出他最經典曲目之一《Snap Yo Fingers》時的即時反應。

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Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

17 Tour Stops

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Red Bull Dance Your Style World Final comes to the United States for the first time.

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