Red Bull Dance Your Style 全球總決賽倒計時

倒計時開始 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽將於 10 月 11 日星期六在洛杉磯舉行。在比賽開始之前，請重溫 Clippers 比賽中場休息時的精彩表演。

千萬不要錯過 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽的精彩表演。這是世界總決賽首次登陸美國本土--這將是一場歷史性的比賽。

01 如何觀看 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽

無法前往洛杉磯？我們為您提供了幾種流媒體觀看方式。

從世界任何地方收看現場直播，觀看 16 位最優秀的街舞選手爭奪全球冠軍 — 現場沒有評審，沒有編舞，只有純粹的 Freestyle 舞步和觀眾的熱情。

觀看 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽直播，時間為太平洋時間 10 月 11 日晚 9 點（歐洲中部時間 10 月 12 日早 6 點）：

別錯過活力滿點、精彩絕倫的舞步與動作，以及觀眾為 2025 年世界冠軍加冕的時刻。

02 重溫點燃洛杉磯的中場秀

觀看在世界總決賽上看到的同樣原始的、由觀眾驅動的能量 — 音樂、即興表演和讓全場沸騰的動作。

03 Lil Jon 的反應 — 未經過濾的 hype

從第一拍到最後定格，每一刻都與節拍同步。觀看 Lil Jon 在 Jaden "Capjay" Mosby 舞出他最經典曲目之一《Snap Yo Fingers》時的即時反應。