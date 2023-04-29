Austin ‘AJ’ Jones打拼獲得越野好名聲

達卡拉力賽蟬聯兩座勝利的 Austin ‘AJ’ Jones 成為未來幾年主導沙漠賽車的主要競爭者之一。 本週末，這位 27 歲的車手將尋求另一場勝利，這次是在墨西哥的索諾拉拉力賽上，與世界拉力錦標賽行程的其他比賽相比，這對亞利桑那州人來說是一場相對本地的比賽。 在下方了解更多關於 BFGoodrich 美國 Red Bull 越野青年隊最新成員的相關介紹。

他總有速度的需求

深入了解任何賽車運動巨星的背景故事，您可能都會發現一張他們坐在卡丁車裡或在他們還不會走路之前就握住車把的照片。Jones的兒時略有不同。 在他的學習過程裡，他一直致力於各種運動，之後才特別擅長一項運動。 它可能不是賽車運動，但它是一種以超過時速 100 英里（時速160 公里）速度軌跡的球類遊戲。

Jones表示：在成長過程中，我沒有參加比賽，但我打長曲棍球、棒球、足球和其他東西。 事實上，我是靠長曲棍球獎學金上大學的，在聖地亞哥州立大學打球。我真的必須全心投入長曲棍球才能實現這一目標，所以當時沒有時間參加比賽。

加入家族企業

當Jones在聖地亞哥完成學業後，他回到家鄉亞利桑那州並開始研究汽車。 他承認，即使在孩提時代，他也總是喜歡“拆拆東西看看它們是如何運作的”，因此，他當然會抓住機會在車間裡親自動手。 將他的新技能帶到賽道上是下一個合乎邏輯的開端。

他說：大學畢業後，我搬回了亞利桑那州，開始以機械師的身份在我父親的車廠內工作。之後，在 2017 年，我成為父親的副駕駛參加了整個 Trophy Truck 賽季。 那是我真正開始學習並了解卡車和一般賽車的地方。

Austin 'AJ' Jones feels right at home on sand © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 快速診斷情況並提出解決方案是達卡拉力等賽事的關鍵 Austin Jones

車間的時間在賽道上得到回報

Jones將他的成功很大程度上歸功於他在賽車機械方面的自學時間。 達卡賽段可以進行超過 310 英里（500 公里）的拉力賽。 在完成這些距離的同時，在拉力賽穿越沙烏地阿拉伯沙漠的兩週時間裡，您可能不得不下車修理一些東西。

Jones解釋說：我非常清楚汽車上的一切是如何機械運作的，這對我的心態有很大幫助。 當我上車時，我清楚地知道車上的一切都在做什麼。我每天在達卡與我的工程師和機械師討論，以獲取更多的資訊。快速診斷情況並提出解決方案是像達卡拉力賽這樣比賽的關鍵。

出解決方案是像達卡拉力賽這樣比賽的關鍵。

2020 年，Jones駕駛 T4 級別（量產車型）Can-Am Maverick 在達卡拉開序幕。一年後，他在 T4 級別中獲得第二名，次年，他贏得了該類別的冠軍。 今年稍早，他首次參加更大更快的 T3 級別（原型車），再次駕駛Can-Am，並再次獲勝。 考慮到 AJ 在達卡拉力賽開始前幾天才拿到由 BFGoodrich machine 贈送新的美國Red Bull 越野青年隊的車鑰匙，這是一個令人難以置信的壯舉。

他透露道：當級別上升至 T3 是自然而然的進步，但這也讓我動了腦筋。 在上次達卡之前，我沒有時間測試 T3。 我第一次真正掌握方向盤是在達卡比賽前幾天的磨合期。我們只能說這是一個陡峭的學習曲線。 我必須更努力，因為在達卡的每個賽段上，我都在學習有關汽車的新知識。到第一周結束時，我終於有了‘我現在明白了！’的感覺。

AJ 在達卡拉力賽的戰績

Year Class Vehicle Position 2020 T4 Can-Am 8th 2021 T4 Can-Am 2nd 2022 T4 Can-Am 1st 2023 T3 Can-Am 1st

他的賽車行程滿檔

Jones的賽車生涯從沙烏地阿拉伯的達卡拉力賽開始，這是世界拉力錦標賽的第一輪比賽，該賽事還將訪問阿拉伯聯合大公國、墨西哥、阿根廷和摩洛哥。 除此之外還有更多的北美比賽，例如 Baja 500 和 Red Bull Scramble 系列賽。 這一切都為 AJ 在 2023 年增加了很多賽事行程。

Jones說：今年是忙碌的一年，但我認為自己是這項運動的專業人士，我已準備好不惜一切代價取得最佳成績。值得慶幸的是，在越野賽車中，所有的基礎知識都是相同的。 我們在北美參加的比賽（例如 Baja 500）之間的一個區別是，你只有一天的時間以盡可能快的速度衝向終點線。 你只有一次機會。 在像達卡這樣的拉力賽中，它背後有更多的策略遊戲，我覺得我已經擁有相關的經驗與技巧。

場景是為 Sonora拉力賽設置的

Jones的下一場賽事是 4 月 22 日至 28 日舉行的Sonora拉力賽。 這場全長 1,300 英里（2,091 公里）的五個賽段比賽是 2023 年世界拉力錦標賽的第三站。Sonora是墨西哥第二大州，在其北部與亞利桑那州接壤，因此這絕對是 AJ 最接近主場拉力賽的地方。

Jones說：這將會有所不同，不必坐飛機 16 個小時就可以去參加拉力賽。反而，從我家開車僅需五個小時。Sonora拉力賽在墨西哥的一個地區舉行，我以前去過那裡做過一些訓練，但我從未在那裡參加過比賽。 這對我來說是一次新的拉力賽，但我在墨西哥的感覺總是非常好，因為那是我學習如何比賽的地方。

Gustavo Gugelmin and AJ celebrate their latest Dakar success © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 到目前為止，Gustavo和我已經一起完成了三屆達卡，兩次獲得冠軍，另一次獲得亞軍。 這是一個相當不錯的記錄 Austin Jones

AJ 並非一個人

在作為他父親的副駕駛參加整個 Trophy Truck 賽季後，Jones對如何完成這項工作有了自己清晰的想法。 這就是為什麼 AJ 和他的巴西導航員 Gustavo Gugelmin 在賽道上和露營地的默契十分契合也就不足為奇了。結果證明了這一點，三次達卡領獎台得到驗證。

Jones說：Gustavo在Sonora拉力賽之前從巴西飛往亞利桑那州。我們會一起出去玩幾天，然後我們一起去墨西哥旅行。 到目前為止，Gustavo和我已經一起完成了三屆達卡，兩次獲得冠軍，另一次獲得亞軍。 這是一個相當不錯的記錄。我們的性格很相配，而且我們非常尊重彼此。 總而言之，我們是兩個非常冷靜的人，這有助於營造我們都喜歡在車裡放鬆的態度。 我不想和其他人一起搭配。

你必須知道什麼時候全力以赴

Jones的大部分時間都花在遠離家鄉的比賽上。 在這些旅行中，他給家裡未婚妻打了很多電話。 了解家鄉發生的事情有助於他將一天在沙漠沙丘上瘋狂奔馳的行為拋諸腦後。 還有另一種秘密成分可以幫助美國Red Bull 越野青年隊，那就是由 BFGoodrich 車手協助，當他在外比賽的時候與家保持聯繫……

他說：很多人會帶零食去達卡，但我喜歡確保自己帶足了辣醬。在家裡，我吃的所有東西幾乎都會沾上辣醬。 所以當我在達卡結束時，我確保有我最喜歡的墨西哥辣醬，基本上是我主要帶的東西。 這讓我有在家的感覺。