B-Boy Lee from the Netherlands competes at the last chance cypher of the Red Bull BC One Camp Poland in Gdansk, Poland on November 4, 2021.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
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Breaking和音樂創作：B-Boy Lee如何詮釋兩種藝術形式

一起認識這位21歲來自阿姆斯特丹B-Boy Lee，他是Red Bull BC One All Star的新成員，他以在世界各地的Breaking活動上為人群帶來觸電般的活力而聞名。
由 Tracy Kawalik 編寫
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Lee

A crew member of The Ruggeds and the Red Bull BC One All Stars, Dutch breaker Lee won the Red Bull BC One E-Battle in 2021.

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21歲的Red Bull BC One All Star Lee-Lou Demierre帶著將近20年的breaking經驗來到這裡。這位荷蘭籍 B-Boy 在阿姆斯特丹的故鄉長大，母親也是一位有才華的B-Girl，他從小就吸取著嘻哈和Breaking的養分成長。
打從Lee會走路開始，他就開始模仿他媽媽的動作，像是baby freeze或是elbow freeze。他回想：「我絕對不記得第一次看到媽媽跳breaking的時候，那時我只有兩歲。但是媽媽就是一切的開端。如果不是因為媽媽，我可能就不會開始跳breaking了。」
我媽媽教導我最重要的一課就是：用心跳舞，享受每一刻。
Lee
Lee因為和母親一起參加jam和比賽而對breaking文化產生了愛，他決定要成為一名舞者，並且得到了母親的大力鼓勵。「我媽媽教導我最重要的一課就是：用心跳舞，享受每一刻。」
觀看Lee在比賽中的表現，你會看到這句話對他breaking時有多大的影響。
即便前年Lee沒有在波蘭舉辦的Red Bull BC One Finals 2021中拿下冠軍，但他發揮出純粹的熱忱，在不同回合中展現出令人驚豔的熱情以及他對音樂的專業，讓台下擠滿的觀眾驚呼連連。
Lee on the stage of the Red Bull BC One World Final 2021

Lee competing at the Red Bull BC One World Final

© Little Shao

Lee正在創作自己的音樂，並且在Soundcloud上經營粉絲群

Breaking和音樂是密不可分的。翻開關於B-Boy的歷史課本，你會發現不乏許多breaker都會創作音樂或是坐在DJ台上成為breaking比賽中被受尊敬的選曲大師。
Lee說：「我一直都很喜歡創作音樂。2008年的時候，我會玩Garageband，但是沒有很認真。直到2020年，疫情爆發，我在家閒暇無事，才開始我的新起點 - 試著創作音樂。」
在過去兩年中，Lee以他的beat maker綽號「Waterbreh」發表了一系列的原創曲目，並在Soundcloud上經營了一個地下粉絲群，所有這些都反映了他作為breaker的獨特流派和相容並蓄的品味。
雖然breaking仍是他的最愛，但有時候他的創意需要另一種出口，這就是在音樂創作和DJ的時候了。他承認：「作為一個B-Boy，你會有一種特殊的感覺和節奏，這對於創作音樂有很大的幫助。我最大的靈感來源是The Neptunes、KAYTRANADA、BoiBeige、Foolie $urfin、Ben Hauke、Kanye West和Tyler The Creator。現在，音樂創作不是我的主要重點，但是如果我有時間的話，我一定會繼續做下去。」
Lee of the Netherlands competes during Red Bull BC One World Final in Gdansk, Poland on November 6, 2021.

Lee mid-air at the Red Bull BC One World Final 2021

© Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

在2022年，Lee沒有閒餘時間深入探索其他藝術形式。新的Red Bull BC One All Star正在迅速發展，沒有任何放緩的跡象。他說：「加入Red Bull家族是非常特別的。從很早以前，我就在看Red Bull BC One的比賽，而且我一直仰望著Red Bull BC One All Stars。」

Lee的breaking歷程

現在Lee在街舞界已經很有名氣，他最早的比賽記憶是在2008年。他說：「那是IBE kid's battle，也是我第一次見到B-Boy Justen。從那場比賽開始，我們就成為了好朋友。」從此他們兩個一起贏得了許多冠軍，然後又遇到了另一位對他的風格有很大影響的breaker。
Lee認識了來自Illusionary Rockers舞團的Shailesh Bahoran，並花了五年的時間透過觀察以及與這位才華洋溢的breaker分享想法來磨練他的技藝。
然後在2010年，Lee加入了The Ruggeds的舞團，他們很快就像是他的家人一樣。他開始與他的團隊們一起訓練，並迅速建立了自己獨特的breaking風格。這幫助他被認可為一個擁有超凡靈活性和不可預測風格的breaker，並融入了原創的sliding動作，例如他招牌的sliding windmill，他在每次轉動之間會利用手肘的滑動來移動到舞台的另一端。
Lee說：「我的團隊（The Ruggeds）總是激勵著我繼續努力。練習的水準和強度非常高，這讓我想要變得越來越好。」
B-Boy Lee of the Netherlands competes during the Last Chance Cypher during the Red Bull BC One Camp at the Shakespeare Theatre in Gdansk, Poland on November 4, 2021.

Lee competes in the Last Chance Cypher of 2021

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

克服挑戰並且獲得冠軍

儘管很年輕就獲得成功，Lee的生活中也有一段時間，他不得不暫停他對於breaking的熱情，完全停止跳舞。
Lee說：「在我上高中的時候，兼顧學業和breaking對我來說真的很難。我的學校不允許我去國外參加國際比賽，所以這也是我暫停breaking的主要原因之一，我將全部的注意力放在學業上。當我完成學業並取得HAVO文憑後，一開始很難重新開始。因為長高的關係，我的身體完全不同了，而且我也很長一段時間沒有持續的練習。」
我只想盡可能地繼續breaking，並繼續啟發這個世界
Lee
儘管中斷了跳舞，Lee很快就在世界各地的比賽中表現出色，在過去兩年中，他獲得了令人驚嘆的單人勝利頭銜。其中包括2020年Crashfest、 Red Bull BC One E-Battle 2021和2022年荷蘭Breaking Solo B-Boy比賽的冠軍。他還與他的團隊成員Phil Wizard贏得了2022年LCB 2v2比賽，以及與B-Boy Link贏得了2022年世界Breaking 2v2比賽。
Lee補充說：「我最自豪的是，我是breaking界許多人的靈感來源。我只想盡可能地繼續街舞，並持續啟發這個世界。
Lee是荷蘭新一代技術高超breaker中的一個關鍵人物，是一股不容小覷的力量。他也為那些想要跟隨他的腳步的人們提供了一些建言。他說：「只要做你自己，努力會有回報的，所以不要讓別人的意見影響你太多。Breaking教會我要自由，不要有任何阻礙，自由地跳。」

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A crew member of The Ruggeds and the Red Bull BC One All Stars, Dutch breaker Lee won the Red Bull BC One E-Battle in 2021.

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