Breaking和音樂創作：B-Boy Lee如何詮釋兩種藝術形式

21歲的Red Bull BC One All Star Lee-Lou Demierre帶著將近20年的breaking經驗來到這裡。這位荷蘭籍 B-Boy 在阿姆斯特丹的故鄉長大，母親也是一位有才華的B-Girl，他從小就吸取著嘻哈和Breaking的養分成長。

打從 Lee 會走路開始，他就開始模仿他媽媽的動作，像是baby freeze或是elbow freeze。他回想：「我絕對不記得第一次看到媽媽跳breaking的時候，那時我只有兩歲。但是媽媽就是一切的開端。如果不是因為媽媽，我可能就不會開始跳breaking了。」

Lee因為和母親一起參加jam和比賽而對breaking文化產生了愛，他決定要成為一名舞者，並且得到了母親的大力鼓勵。「我媽媽教導我最重要的一課就是：用心跳舞，享受每一刻。」

觀看Lee在比賽中的表現，你會看到這句話對他breaking時有多大的影響。

即便前年Lee沒有在波蘭舉辦的Red Bull BC One Finals 2021中拿下冠軍，但他發揮出純粹的熱忱，在不同回合中展現出令人驚豔的熱情以及他對音樂的專業，讓台下擠滿的觀眾驚呼連連。

Lee competing at the Red Bull BC One World Final © Little Shao

Lee正在創作自己的音樂，並且在Soundcloud上經營粉絲群

Breaking和音樂是密不可分的。翻開關於B-Boy的歷史課本，你會發現不乏許多breaker都會創作音樂或是坐在DJ台上成為breaking比賽中被受尊敬的選曲大師。

Lee說：「我一直都很喜歡創作音樂。2008年的時候，我會玩Garageband，但是沒有很認真。直到2020年，疫情爆發，我在家閒暇無事，才開始我的新起點 - 試著創作音樂。」

雖然breaking仍是他的最愛，但有時候他的創意需要另一種出口，這就是在音樂創作和DJ的時候了。他承認：「作為一個B-Boy，你會有一種特殊的感覺和節奏，這對於創作音樂有很大的幫助。我最大的靈感來源是The Neptunes、KAYTRANADA、BoiBeige、Foolie $urfin、Ben Hauke、Kanye West和Tyler The Creator。現在，音樂創作不是我的主要重點，但是如果我有時間的話，我一定會繼續做下去。」

Lee mid-air at the Red Bull BC One World Final 2021 © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

在2022年，Lee沒有閒餘時間深入探索其他藝術形式。新的Red Bull BC One All Star正在迅速發展，沒有任何放緩的跡象。他說：「加入Red Bull家族是非常特別的。從很早以前，我就在看Red Bull BC One的比賽，而且我一直仰望著Red Bull BC One All Stars。」

Lee的breaking歷程

現在Lee在街舞界已經很有名氣，他最早的比賽記憶是在2008年。他說：「那是IBE kid's battle，也是我第一次見到B-Boy Justen。從那場比賽開始，我們就成為了好朋友。」從此他們兩個一起贏得了許多冠軍，然後又遇到了另一位對他的風格有很大影響的breaker。

Lee認識了來自Illusionary Rockers舞團的Shailesh Bahoran，並花了五年的時間透過觀察以及與這位才華洋溢的breaker分享想法來磨練他的技藝。

然後在2010年，Lee加入了The Ruggeds的舞團，他們很快就像是他的家人一樣。他開始與他的團隊們一起訓練，並迅速建立了自己獨特的breaking風格。這幫助他被認可為一個擁有超凡靈活性和不可預測風格的breaker，並融入了原創的sliding動作，例如他招牌的sliding windmill，他在每次轉動之間會利用手肘的滑動來移動到舞台的另一端。

Lee說：「我的團隊（The Ruggeds）總是激勵著我繼續努力。練習的水準和強度非常高，這讓我想要變得越來越好。」

Lee competes in the Last Chance Cypher of 2021 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

克服挑戰並且獲得冠軍

儘管很年輕就獲得成功，Lee的生活中也有一段時間，他不得不暫停他對於breaking的熱情，完全停止跳舞。

Lee說：「在我上高中的時候，兼顧學業和breaking對我來說真的很難。我的學校不允許我去國外參加國際比賽，所以這也是我暫停breaking的主要原因之一，我將全部的注意力放在學業上。當我完成學業並取得HAVO文憑後，一開始很難重新開始。因為長高的關係，我的身體完全不同了，而且我也很長一段時間沒有持續的練習。」

Lee補充說：「我最自豪的是，我是breaking界許多人的靈感來源。我只想盡可能地繼續街舞，並持續啟發這個世界。

Lee是荷蘭新一代技術高超breaker中的一個關鍵人物，是一股不容小覷的力量。他也為那些想要跟隨他的腳步的人們提供了一些建言。他說：「只要做你自己，努力會有回報的，所以不要讓別人的意見影響你太多。Breaking教會我要自由，不要有任何阻礙，自由地跳。」