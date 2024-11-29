01 跳舞的開端

開始跳舞的契機？

我是個喜歡「互動」的人，小時候學的是鋼琴、小提琴這類型的古典樂，相對之下是比較冷靜的表演形式；在國中到高中這段期間受到電影「舞力全開」的啟發，對於舞蹈所能帶來的熱情與互動性非常嚮往，從那時起下定決心要跳舞。

最早開始接觸的舞風？

加入學校熱舞社之後，自己是從Popping開始學起，後來也陸續接觸了Jazz、Hip Hop等不同的舞風。

什麼契機讓你決定全心往Waacking發展？

Ｗaacking這個舞風在當時還沒有被大眾所熟知，但其實很多編舞都有把甩手的動作放在其中，直到學長介紹之後，才知道這是一種專門的舞風，之後上了我人生第一個專攻班，就是哈妹老師的專攻班，才正式踏入了Waacking的世界。

Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Little Shao

在舞蹈的歷程當中，對你影響深遠的人？

「哈妹老師是天使，百川老師是惡魔。」兩位老師都給我很多教導與開悟，他們對我很嚴格，但會觀察我需要的東西，用不同的方式來激勵我，直白一點地說的話，百川老師嘴巴比較壞，對我的表演可能會用激將的手法來刺激我，哈妹老師則比較採用引導的方式帶著我學習。

決心往跳舞這條路走，有遭遇過什麼困難嗎？

爸爸比較傳統，總覺得跳舞容易學壞，一直以來都很反對，所以高中時期都是偷偷練，像電影裡演的那樣，背著書包出門假裝要去讀書，接著到附近交換另一個書包出門練舞；媽媽則是一直把跳舞當興趣，所以對我比較支持，有時候也會幫我隱瞞。

第一次轉變發生在高三，偷偷練舞的事被爸爸發現，他衝到比賽現場大罵一頓，我第一次反抗地大聲說要他讓我跳完，希望他先看完，回去要怎麼樣可以，在那之後爸爸才慢慢軟化。之後最大的轉捩點在大學校際舞展，我邀請他來現場看，那時候他才發現原來跳舞並不如自己的想像那樣壞，學生全心投入準備的作品都很棒，而且這些熱愛舞蹈的學生忙著練舞，其實根本沒時間學壞，才漸漸敞開心胸。

雖然現在已經無法和爸爸有太多對話，但我一直記得，他來看我人生第一場決賽，賽前從觀眾席站起來跟我握手，雖然一個字都沒說，但我知道那是他認可孩子的方式。

02 作為一位舞者

你的日常大概是什麼樣子？每天都會訓練嗎？

我其實身兼多職，做活動、比賽、教課、幫藝人伴舞等等，時程非常不固定，但只要有空就會抓緊時間練習，我也喜歡這樣充滿變化的生活，透過這樣的方式認識這個世界。

Bogie at Red Bull Dance Your Style Taiwan 2024 © Jasmine Chang

讓你一直持續跳舞的動力是什麼？

我喜歡表演，而現階段對我而言，跳舞是最能夠具現化我表演的方式，不過我同時也嘗試接觸戲劇等不同的表演形式充實自己。

你會如何形容自己的舞蹈風格？

我會用「動漫」來形容！我喜歡動漫，動漫裡面經常充斥著滿腔熱血，但同時也會結合著青春、成長等令人熱淚盈匡的感動，那樣的張力是我想呈現的。

Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Little Shao

你的舞蹈靈感通常來自哪裡？

靈感通常來自於生活，但這其實是長期的累積，不會是當下立即的反應，它會在某個moment突然出現。

03 Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style對你來說是一個什麼樣的比賽？這次代表台灣參加World Final有什麼不同的意義或收穫嗎？

除了真的很開心能夠代表台灣出去和來自世界的舞者交流，我也是第一個以同志身份代表台灣參賽的人，對我來說意義重大，也展現出台灣是一個非常多元的社會，只要有才華，就可以在舞台上展現自己。

在這裡面對的是全世界最頂尖的高手，都是每個領域的佼佼者，怎麼在比賽當中放開心胸去跳真的很難，是人都會想贏，怎麼去平衡得失心，讓自己不要在意輸贏，放手去跳，是這次很大的學習。我也在這次的比賽當中交到了很多朋友，在短短幾天的up and down當中，我們有很多交流、交心的機會，很感謝來自德國的舞者，發現了我心態崩潰的低潮時刻，主動和我交談，後續我們連續好幾天都分享了彼此的心情。

Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Bogie Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Little Shao

在參加Red Bull Dance Your Style World Final前做了什麼準備嗎？

其實沒有特別做準備，就是先找好幾套衣服，還準備了很多鳳梨酥、牛軋糖、沖泡奶茶等名產去跟大家交流。

在國際參加過許多不同的舞蹈賽事，Red Bull Dance Your Style有什麼特別之處？

這是一個沒有評審，但又有很多評審的比賽，所以其實更多的是和自己的對決，是一場很重視「心態」的比賽，你需要跟觀眾互動，但有可能做了一個大招之後，結果台下沒有反應，那可能是全世界最長的10秒鐘，怎麼讓自己在這個過程當中心態不要崩掉，就是一個很大的挑戰。

Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Tyrone Bradley

04 作為舞者的抱負

作為舞者，你有想要達成的目標嗎？

以跳舞來說，希望可以去挑戰更多舞台，去外面的世界多看看。如剛才提到，我非常喜歡表演，所以我會說終極目標是「表演」，這也是為什麼我嘗試了很多不同的東西，例如我也接觸劇場活動、參加節目等等。

你希望透過自己的舞蹈傳遞什麼樣的訊息？

「相信自己，永遠不要忘記分享與接收」，不管你是誰，只要相信你自己，都可以把你想講的東西分享出去，我希望透過舞蹈把當下心裡的感覺分享給大家，就像遊樂園的雲霄飛車一樣。

Red Bull Dance Your Style World Final 2024 © Little Shao

對於剛起步的舞者有什麼建議嗎？

記得勤練身體基礎，基礎對身體認知概念比較重要，除此之外，也記得不要侷限自己，保持開闊的心態去接受不同的觀點與可能。

最後還有什麼想分享的話？

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Bogie won Red Bull Dance Your Style Taiwan 2024 © Jasmine Chang/Red Bull Content Pool