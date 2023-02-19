MotoGP™ 超級巨星不可思議的人生 - Marc Márquez

Marc Márquez 即將開始他在 MotoGP™ 賽車的第 17 個賽季，目標是奪得他的第九座世界冠軍頭銜和他在頂級摩托車賽事的第七個冠軍頭銜。 儘管取得了 59 場勝利、100 次登上領獎台等諸多成就，但這位加泰隆尼亞車手還是經歷了許多掙扎與挑戰。 這裡是他的故事。

強勢開始

Márquez 於 1993 年出生於西班牙的 Cervera（這也是他騎 93 號摩托車比賽的原因），父母是 Juliá 和 Roser。 摩托車似乎融入了他的血液，甚至在他四歲之前，他就向父母要了一輛摩托車。 從此再也沒有回頭路了。

2001 年，七歲的他贏得了加泰隆尼亞耐力賽冠軍，之後他決定從事賽道賽車而非越野比賽。 第二年他即朝賽道賽事出發。

在 10 歲時，他贏得了他的第一個賽道賽事冠軍，冠軍公開賽 50，然後升至 125cc 級別。 他在騎乘Honda CBR125的第二年獲得了冠軍，並在次年蟬聯此一成就。

隨後，Márquez 從加泰隆尼亞系列賽轉戰 2007 賽季的西班牙速度錦標賽。 他只參加了一個賽季的錦標賽，當時騎乘 KTM 125 RRF，在那裡他贏得了他的第一個全國比賽冠軍，並獲得了第九名。 現在是他登上世界舞台並開始打破記錄的時候了。

Márquez claiming his first win in the 125cc World Championship © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

席捲全球

身為 KTM Repsol 車隊的一員，年僅 15 歲零 127 天的 Márquez ，在 2008 年 125cc 世界錦標賽（現稱為 Moto3™）中首次登上領獎台，這使他成為這項運動中登上領獎台最年輕的西班牙車手。 正是在這個時候，他開始被稱為“Cervera 的螞蟻”，因為他身材矮小但控制重型和強大機械的能力令人難以置信。

在他參加 125cc 級別比賽的第二個賽季，Márquez 與 Red Bull KTM Motorsport 車隊一起比賽，再次登上領獎台並獲得兩個桿位，此時充份展現了他原始速度的跡象。

2010 年是全世界開始真正注意到 Márquez 的一年。 這一年他轉到Derbi 車隊，即使在季前賽測試中，他的速度也是不容忽視的。 這立即使他成為獲得 125cc 冠軍的熱門人選。 那個賽季，Márquez 在行程上的 17 場比賽中贏得了 10 場比賽，其中包括五連勝。 他還獲得了 11 個桿位，並準備好晉升至 Moto2™，而且他是第一次獲得世界冠軍。

Márquez 在 Moto2™ 度過了兩個賽季。 在 2011 年主導 600cc 機車後，他在 2012 年獲得了冠軍。同時在西班牙瓦倫西亞舉行的一場宏偉決賽中結束了他在第二級別的賽事，在那裡他從第 33 位發車，但在風馳電掣的呼嘯中贏得勝利。 僅在首圈，他就超越了 20 輛摩托車。 那場勝利是這項運動歷史上最大的逆轉。

On his way to his Moto2™ World Championship title © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

大聯盟

Márquez 一直以實力證明他有能力與最優秀的選手競爭，但升級到 MotoGP™ 是一個完全不同水平的考驗。 他不僅要與這項運動有史以來最偉大的明星對抗，包括Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Nicky Hayden 及 Dani Pedrosa ，他還是這項運動最著名的車手之一：Repsol Honda車隊的一員。

他在卡達的賽季揭幕戰中首次登上領獎台，然後在美國德克薩斯州的美洲賽道贏得了本賽季的第二場比賽，他很快就證明了自己夠資格進入最高級別的賽事。

自此之後沒人能阻止 Márquez ，他在本賽季又五次登上領獎台，擊敗 Jorge Lorenzo 獲得冠軍，成為自 1978 年 Kenny Roberts 以來首位贏得頂級世界冠軍的新秀。

他的第二個賽季，Márquez看來贏得清鬆。 他拿下前 10 輪比賽，領先Valentino Rossi 67 分奪冠。 2015 年，他在賽季中贏得了 7 場比賽，但這還不足以阻止Jorge Lorenzo 或 Valentino Rossi，Márquez只能屈居積分榜第三名。

“螞蟻”在 2016 年重回巔峰，獲得了他的第三座 MotoGP™ 冠軍，這是他的第五個世界總冠軍。 他在整個賽季中取得了五場勝利。

Celebrating his 5th MotoGP™ title © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2017 年又是一個奪冠賽季，次年 Márquez 打破了更多紀錄，獲得了他的第五個 MotoGP™ 冠軍。 年僅 25 歲的他成為史上最年輕的車手，他贏得了七項世界冠軍和五項頂級賽事冠軍。

2019 年是Márquez的又一個主導賽季，儘管人們懷疑他在休賽期接受肩部手術後的表現。 他幾乎贏得了當年的首場比賽，消除了這些疑慮，之後在 19 場比賽的賽季中取得了 12 場勝利，以 151 分的優勢擊敗了Ducati的 Andrea Dovizioso。

惡運

參加摩托車比賽是很危險的，很少有車手能在不受傷的情況下完成他們的職業生涯。 Márquez 也不例外。

2018 賽季末他必須接受肩部手術，但在 2019 賽季開始時他已能夠完全恢復活動能力。 在下方的影片中，請觀賞關於他復健的精采紀錄片。

離開摩托車對車手來說是很艱難的，作為他康復的一部分，Márquez 的團隊不得不從他的越野摩托車上取下車輪並將其隱藏起來，這樣他就不會在康復期間嘗試騎行。

然而，傷勢變得更糟。 在西班牙赫雷斯舉行的 2020 年 MotoGP™ 賽季揭幕戰中，Márquez 的 Honda 機車以高傾角落地受傷嚴重，跌入礫石區。 摔傷了他右臂的肱骨（上臂），他不得不立即接受手術。 他在本賽季的第二輪比賽中雖重返賽場並參加了自由練習賽，但因太疼痛無法騎行遂退出比賽，之後在賽季餘下的時間裡嘗試做好完全康復的準備。

Márquez in rehabilitation from injury © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

他的恢復一直持續到 2021 賽季開始，Márquez錯過了前兩輪比賽。 他參加了接下來的 14 場比賽，拿下三場勝利，但他顯然無法贏得冠軍時，他退出了最後兩場比賽，因為他的右臂仍然覺得不舒服。

在 2022 賽季的第二場比賽中，Márquez 在練習賽中摔車了 3 次，在賽前熱身賽中第4次撞車。 第四次撞車又是一次猛烈的撞擊，他被緊急送往醫院。 他沒有受傷，但被宣布不適合參加比賽。

在進一步的檢查中發現Márquez患有復視（複視），這也需要手術。 後來，他再次缺席，接受了肱骨的第四次手術，這次是為了修復骨骼的 30 度旋轉。 他終於在本賽季的最後六場比賽中回歸，並在澳大利亞的菲利普島獲得第二名，這是他職業生涯的第 100 次登上領獎台。

記錄豐富

毫不奇怪，憑藉這些成功以及他的獎杯，Márquez 在這項運動中獲得了多項記錄。

Title number 8 in the bag © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在這裡一一列舉可能需要很長時間，但他的一些榮譽包括所有級別的最多桿位、首次亮相賽季的最多勝利、一個賽季的最多勝利、一個賽季的最多桿位等等。 他還創造了許多與年齡相關的記錄，包括最年輕的比賽冠軍、最年輕登上 100 次領獎台的車手以及最年輕的 MotoGP™ 世界冠軍。

沒有人像 Marc那樣騎車！ Cal Crutchlow

Marc的兩個家庭

如果沒有強大的支持網絡，你就不會像 Márquez 那樣贏得成功，這位車手經常說他有“兩個支持我的家庭——我的母親、父親和兄弟，以及我的車隊。

他的父親 Juliá 參加了每場比賽，他的母親也參加了一些賽事，但 Marc 最親密的關係是他的兄弟 Alex。

Alex Márquez 也是 MotoGP™ 的參賽者，當他在 2019 年贏得 Moto2™ 世界冠軍時，他最大的支持者是 Marc。 這位八屆世界冠軍說他和他兄弟的關係非常重要，因為他們一起訓練並互相鼓勵變得更好。

Marc and Alex Márquez racing together in 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他的 Repsol Honda 團隊對他的成功也至關重要。 他說：我有我的經理和我的教練，當你在團隊中擁有良好的氛圍時，你可以成長更多。

下一步是什麼？

Testing the 2023 Repsol Honda machine © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez 將在 2023 年與 Repsol Honda 車隊一起重返賽道，騎乘Honda RCV213V。 在今年的季前賽測試中，他引述表示這輛摩托車“離頂級還很遠”，但在經歷了兩個賽季的傷病之後，他表示已經恢復到最佳狀態並準備好參加比賽。 正如前 MotoGP™ 車手和競爭對手 Cal Crutchlow 所說，“沒有人像 Marc Márquez 那樣騎車！”

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