Cliff diver Orlando Duque dives from 30 metres at Victoria Falls, Zambia.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Cliff Diving

懸崖跳水傳奇先鋒Orlando Duque專訪

他定義了“偶像”一詞。在此進一步了解這位開拓性哥倫比亞人的故事，他在極限運動界留下了不可磨滅的印記，並且仍然努力不懈地努力將懸崖跳水提升到新的境界。
由 Lucy Debenham 編寫
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Orlando Duque

哥倫比亞懸崖跳水明星Orlando Duque多次獲得冠軍，是這項運動真正的傳奇人物。

ColombiaColombia

登峰造極

一次懸崖跳水比賽的嚴重失誤，讓懸崖跳水冠軍Orlando Duque的職業生涯受到重創。歷經一年艱苦的復健治療後，“公爵”在他的家鄉哥倫比亞捲土重來。

27分鐘

Cliff Hunter

Three Red Bull Cliff Diving World Champions take a road trip across Guatemala to find remote diving spots.

42分鐘

Summary

  1. 1
    卡利夢
  2. 2
    找到他的舞台
  3. 3
    工程新專業
  4. 4
    第一金
  5. 5
    亞馬遜探險
  6. 6
    重返職業生涯
  7. 7
    魔咒
  8. 8
    永遠的探索者
  9. 9
    寒冷之王
  10. 10
    幸運的
提到懸崖跳水運動就不能不提到 Orlando Duque 這個名字，而且可能常常被提及。這位傳奇的懸崖跳水運動員與這項運動緊密相連，在過去、現在和未來都佔有一席之地。
48 歲的Duque擁有數十年的體育生涯，他不僅是現代懸崖跳水界的代表人物，也是Red Bull懸崖跳水全球系列賽的現任體育總監。作為一位充滿激情的先鋒者，他在賽場內外都具有無可否認的魅力，為這項運動開闢了一條新道路，突破了極限，並為新一代運動員打開了大門，目前他還沒有完成。讓我們來認識一下這位傳奇的懸崖跳水運動員，他有著令人驚艷的職業生涯和無數傑出的成就……
An image of cliff diver Orlando Duque.

Orlando Duque has built a career on firsts and new frontiers

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

01

卡利夢

如果它夠高，Duque很可能已經跳水了。 他致力於探索懸崖跳水的新領域，因此他踏遍了全球各個角落，尋找新的、未知的跳水地點。 但他身為體育偶像的地位並不會總是寫在臉上……
An image of cliff diver Orlando Duque diving at night.

Orlando Duque's cliff diving achievements are yet to be eclipsed

© Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Duque出生於 1974 年，在哥倫比亞西南部城市卡利長大，卡利被譽為“世界salsa 舞之都”。 儘管以其充滿活力的文化、音樂和舞蹈背景而聞名，但在Duque的一生中，這座被他稱為家鄉的繁華城市也成為了體育天才的溫床，其中還包括F1 和NASCAR 賽車手Juan Pablo Montoya，那個時代最好的足球中場之一Carlos 'El Pibe' Valderrama和哥倫比亞國家隊門將Faryd Mondragón。
與 20 世紀 80 年代哥倫比亞的大部分地區一樣，城市生活也被有組織犯罪和暴力暗潮所玷污。 但年輕的Duque仍然專注於體育運動，平衡了早期的奉獻精神和勤奮的職業道德，他相信這是從母親那裡學來的。
Duque解釋道：我的媽媽一直是一位努力工作的榜樣。她總是包辦了一切。凡是她想做的事，她總是會去做。 這是多麼困難的事，她確保自己努力工作，並為我、我的兄弟、我的妹妹實現了這一目標。 所以，總是這樣的例子，不要認為事情是理所當然的。 你必須為此好好努力，並確保朝既定目標前進。
02

找到他的舞台

作為一名哥倫比亞國民，足球在Duque的童年佔據重要地位也就不足為奇了。 但沒過多久，他就發現自己在游泳池裡，受到當地俱樂部游泳運動員和跳水運動員的啟發。 然而，對於Duque來說，最令他興奮的是課程結束時的最後 15 分鐘空閒時間——一點點放鬆和一點點“瘋狂”。
An image of cliff diver Orlando Duque underwater.

Duque has always been at home in the water

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

他在卡利當地一個名為“La Quebrada”的熱門景點體驗了懸崖跳水的刺激。 這段經歷點燃了對高空跳水的熱情，Duque從競技游泳生涯轉型為跳水運動員，開啟新的旅程。
當我開始跳水時，有兩件事是我真正喜歡的，一是我在空中墜落及空翻之類的感覺
Orlando Duque
他解釋道：當我開始參加比賽時，我喜歡比賽，我想贏，我想變得更好。 我認為這就是一直激勵我成長、超越的動力。Duque一直是成績優異的人，他很快開始登上領獎台並拿到獎牌。
03

工程新專業

儘管Duque在泳池領域迅速取得成功並擁有天賦，但他最初並沒有打算從事跳水事業。 懸崖跳水界幾乎錯過了一位獲得最多榮譽的冠軍選手。Duque在母親的鼓勵下，走上了工程學的道路，他喜歡這個職業，但也需要資金——事實證明，跳水可以幫助解決這一問題。
Duque承認：我沒有錢讓自己完成學業，我必須做出一些決定我要做什麼。 我找到了一份做一些高空跳水表演的工作……為了省點錢然後回到學校，因為這就是計劃。 這就是我努力工作的目的。 跳水、高空跳水、懸崖跳水只是一件有趣的事情，但這在當時並不是一份工作。
不久，Duque獲得了前往歐洲參加遊樂園跳水表演的機會，並簽訂了一份為期三年的合約，他接受了。 經過幾個賽季的表演賽和巡迴賽，他的個人形象和技能得到了提升，2009 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽來臨了。我收到一項活動邀請。參加了第一場比賽，拿到第二名。之後，我想，'好吧，等一下，我認為這可能會與我的計劃有所不同，讓我們看看這是如何運作的。'然後我把所有的時間都投入到了這件事上。
04

第一金

2009 年，Duque贏得首屆Red Bull懸崖跳水全球系列賽冠軍的殊榮，將歷史創造者的榮譽添加到自己的成就清單中。同年，Duque開始突破懸崖跳水的天花板； 他成為第一位在 27 公尺跳台上完成三筋斗和一個半轉體的運動員，為懸崖跳水的難度和執行力樹立了新標竿。
An image of cliff diver Orlando Duque in action in the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina.

One of the most recognisable faces in the Red Bull Cliff Diving

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

這是他在比賽中漫長、具有主導力和開拓性職業生涯的開始。Duque成為領獎台上的常客，哥倫比亞人兩次獲得世界冠軍頭銜。 他在Red Bull懸崖跳水全球系列賽上的成功，加上他好奇的天性和克服恐懼的能力，支撐了他探索新領域和“大膽去嘗試”其他高級跳水運動員以前從沒經歷地理環境的野心。
05

亞馬遜探險

憑藉他的成功和對這項運動堅定不移的熱情，Duque自然成為懸崖跳水的全球大使，帶領他在全新的地點開展新項目。 2011 年，他最偉大的項目之一實現了，他潛入了舉世聞名的亞馬遜河。Duque從29 公尺（95 英尺）高的平台上跳入河水中，這一令人驚嘆的壯舉不僅突顯了他令人難以置信的技巧、無所畏懼的精確性和勇敢，而且引起了人們對亞馬遜河美麗和生態重要性的關注，這是他非常關心的事情。

1分鐘

Orlando Duque Amazon

Orlando Duque Amazon

06

重返職業生涯

同年稍晚，Duque對刺激和腎上腺素的追求再次困擾著他。Duque在今年前兩場比賽中連續獲勝，經歷了一個出色的賽季，站在冠軍領獎台上不到三週後，Duque正在接受緊急手術。 一次跳傘事故使這位魅力十足的哥倫比亞人腳踝骨折，腿部骨折，導致他需要進行一年的心理復健治療，這對他的跳水生涯構成了真正的威脅。

27分鐘

登峰造極

一次懸崖跳水比賽的嚴重失誤，讓懸崖跳水冠軍Orlando Duque的職業生涯受到重創。歷經一年艱苦的復健治療後，“公爵”在他的家鄉哥倫比亞捲土重來。

土耳其语

Orlando Duque
有一段時間，Duque右腿上的 10 顆螺絲和一塊穩定腳踝的金屬板將Duque牢牢綁在一起。但這些最終都被移除了，他返回跳水平台的旅程是對身心健康、耐力和復原力的考驗。 但一年來的疑慮和恐懼在Duque進行術後第一次跳水的三秒鐘內一掃而空，為新的成功之路奠定了基礎。 次年，他凱旋回歸Red Bull懸崖跳水全球系列賽，最終再次取得職業生涯的輝煌勝利，並在 2013 年世界游泳錦標賽上歷史性地獲得首枚高台跳水金牌。
07

魔咒

儘管Duque遭遇了可能終結職業生涯的傷病，但他並沒有迴避風險和挑戰，總是對他的跳水項目採取全面的接受與看待。Duque表示：我所做的很多項目都涉及很多風險。 我認為這是令人興奮的一個重要部分，因為知道你必須在要做的每一件事上都保持在正確的位置，因為風險非常高。你必須考慮到你所有的經驗，以確保它對你有利。

1分鐘

Orlando Duque helicopter jump clip

Watch Cliff Diver Orlando Duque jump from a helicopter from around 25m at the Statue of Liberty.

Orlando Duque
Duque總是對挑戰說“是”，在 2013 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽波士頓第五站之前，Duque通過採取乘坐直升機飛越哈德遜河，從大約25 公尺的高空跳水，背景是標誌性的自由女神像。
08

永遠的探索者

當大多數人想到懸崖跳水時，他們會想像溫暖、沙子遍布的沿海地區的高聳懸崖，下面是清澈見底的蔚藍海水。 但當將懸崖跳水帶入全新環境的機會出現時，Duque已經做好了成為第一位體驗的準備。

9分鐘

Orlando Duque's Antarctic dive

Orlando Duque travels to Antarctica on a mission to accomplish one of his biggest dreams.

英语

Orlando Duque
2018 年，Duque與一群科學家一起參加了為期數週的探險活動，尋找完美的冰川平台。經過幾天的搜索，他們終於找到了一座完美的冰山，其天然懸崖位於冰冷的南極水域上方 20公尺（66 英尺）處。 在偏遠的野外跳水是Duque職業生涯的一大亮點，尤其是因為這讓他能夠突顯南極洲冰冷天堂的脆弱和美麗。
An image of cliff diver Orlando Duque diving off an iceberg in the Antarctic.

Duque's icy Antarctic adventure

© Andreas Vigl/Red Bull Content Pool

09

寒冷之王

儘管Duque的極限運動存在風險，但遠離陡峭的懸崖、荒野和高得嚇人的平台，Duque實際上是一位冷靜大師。他解釋道：當我遠離平台、懸崖、橋樑時，我是一個緩慢的人。 我是一個很容易相處的人。人們認為我總是騎著摩托車並且發瘋似的開得很快，因為我就是一個瘋狂的人。當你發現我坐在這裡看書，聽音樂，享受時光，我想，你會感到驚訝。因為我不需要那種百分百瘋狂的東西。
An image of cliff diver Orlando Duque underwater in Portugal.

What lies beneath the water in Portugal

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

作為懸崖跳水界最傑出的人物之一，正如您所料，Duque從未真正離水那麼遠。 但當這位哥倫比亞傳奇人物需要在海浪上放鬆休息時，他會傾向於一種更自由、更輕鬆的消遣方式。 “我告訴所有關於人體衝浪的人，他們都會說，‘哦，有了衝浪板，你就躺在上面嗎？’” 我想，“不，不，不。只有你的身體，然後你劃入波浪，乘風破浪而行。”
10

幸運的

Duque於2019 年從競技懸崖跳水退役，但在目前擔任Red Bull懸崖跳水全球系列賽體育總監的職位，跳水仍然是首要和中心，Duque現在正在以嶄新、開創的方式為他的運動做出貢獻，並始終尋找新的機會。新的跳水冒險。他強調表示：既然我不再參加比賽，我並不是想贏，而是有動力讓事情變得更好，為我自己、為這項運動、為運動員。 我這樣做是因為我喜歡它，但我想做這項工作。它促使我去做事，去研究……因為我想提供幫助，我想做出貢獻。

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儘管Duque為懸崖跳水世界做出了巨大貢獻，但他從這項運動中得到的收穫讓他感到無比幸福。
你從來沒有想過一項運動會給你帶來這麼多
Orlando Duque
他解釋道：我不認為任何運動員會因此參加體育運動。 我認為他們這樣做是出於對這項運動的熱愛。 你只是很幸運，它會把你帶到你從未想過的地方。

42分鐘

Cliff Hunter

Three Red Bull Cliff Diving World Champions take a road trip across Guatemala to find remote diving spots.

英语 +3

Orlando Duque
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Orlando Duque

哥倫比亞懸崖跳水明星Orlando Duque多次獲得冠軍，是這項運動真正的傳奇人物。

ColombiaColombia

登峰造極

一次懸崖跳水比賽的嚴重失誤，讓懸崖跳水冠軍Orlando Duque的職業生涯受到重創。歷經一年艱苦的復健治療後，“公爵”在他的家鄉哥倫比亞捲土重來。

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42分鐘