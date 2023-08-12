懸崖跳水傳奇先鋒Orlando Duque專訪

提到懸崖跳水運動就不能不提到 Orlando Duque 這個名字，而且可能常常被提及。這位傳奇的懸崖跳水運動員與這項運動緊密相連，在過去、現在和未來都佔有一席之地。

48 歲的Duque擁有數十年的體育生涯，他不僅是現代懸崖跳水界的代表人物，也是Red Bull懸崖跳水全球系列賽的現任體育總監。作為一位充滿激情的先鋒者，他在賽場內外都具有無可否認的魅力，為這項運動開闢了一條新道路，突破了極限，並為新一代運動員打開了大門，目前他還沒有完成。讓我們來認識一下這位傳奇的懸崖跳水運動員，他有著令人驚艷的職業生涯和無數傑出的成就……

Orlando Duque has built a career on firsts and new frontiers © Dean Treml/Red Bull Content Pool

01 卡利夢

如果它夠高，Duque很可能已經跳水了。 他致力於探索懸崖跳水的新領域，因此他踏遍了全球各個角落，尋找新的、未知的跳水地點。 但他身為體育偶像的地位並不會總是寫在臉上……

Orlando Duque's cliff diving achievements are yet to be eclipsed © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Duque出生於 1974 年，在哥倫比亞西南部城市卡利長大，卡利被譽為“世界 salsa 舞之都”。 儘管以其充滿活力的文化、音樂和舞蹈背景而聞名，但在Duque的一生中，這座被他稱為家鄉的繁華城市也成為了體育天才的溫床，其中還包括F1 和NASCAR 賽車手Juan Pablo Montoya，那個時代最好的足球中場之一Carlos 'El Pibe' Valderrama和哥倫比亞國家隊門將Faryd Mondragón。

與 20 世紀 80 年代哥倫比亞的大部分地區一樣，城市生活也被有組織犯罪和暴力暗潮所玷污。 但年輕的Duque仍然專注於體育運動，平衡了早期的奉獻精神和勤奮的職業道德，他相信這是從母親那裡學來的。

Duque解釋道：我的媽媽一直是一位努力工作的榜樣。她總是包辦了一切。凡是她想做的事，她總是會去做。 這是多麼困難的事，她確保自己努力工作，並為我、我的兄弟、我的妹妹實現了這一目標。 所以，總是這樣的例子，不要認為事情是理所當然的。 你必須為此好好努力，並確保朝既定目標前進。

02 找到他的舞台

作為一名哥倫比亞國民，足球在Duque的童年佔據重要地位也就不足為奇了。 但沒過多久，他就發現自己在游泳池裡，受到當地俱樂部游泳運動員和跳水運動員的啟發。 然而，對於Duque來說，最令他興奮的是課程結束時的最後 15 分鐘空閒時間——一點點放鬆和一點點“瘋狂”。

Duque has always been at home in the water © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

他在卡利當地一個名為“La Quebrada”的熱門景點體驗了懸崖跳水的刺激。 這段經歷點燃了對高空跳水的熱情，Duque從競技游泳生涯轉型為跳水運動員，開啟新的旅程。

他解釋道：當我開始參加比賽時，我喜歡比賽，我想贏，我想變得更好。 我認為這就是一直激勵我成長、超越的動力。Duque一直是成績優異的人，他很快開始登上領獎台並拿到獎牌。

03 工程新專業

儘管Duque在泳池領域迅速取得成功並擁有天賦，但他最初並沒有打算從事跳水事業。 懸崖跳水界幾乎錯過了一位獲得最多榮譽的冠軍選手。Duque在母親的鼓勵下，走上了工程學的道路，他喜歡這個職業，但也需要資金——事實證明，跳水可以幫助解決這一問題。

Duque承認：我沒有錢讓自己完成學業，我必須做出一些決定我要做什麼。 我找到了一份做一些高空跳水表演的工作……為了省點錢然後回到學校，因為這就是計劃。 這就是我努力工作的目的。 跳水、高空跳水、懸崖跳水只是一件有趣的事情，但這在當時並不是一份工作。

不久，Duque獲得了前往歐洲參加遊樂園跳水表演的機會，並簽訂了一份為期三年的合約，他接受了。 經過幾個賽季的表演賽和巡迴賽，他的個人形象和技能得到了提升，2009 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽來臨了。我收到一項活動邀請。參加了第一場比賽，拿到第二名。之後，我想，'好吧，等一下，我認為這可能會與我的計劃有所不同，讓我們看看這是如何運作的。'然後我把所有的時間都投入到了這件事上。

04 第一金

2009 年，Duque贏得首屆Red Bull懸崖跳水全球系列賽冠軍的殊榮，將歷史創造者的榮譽添加到自己的成就清單中。同年，Duque開始突破懸崖跳水的天花板； 他成為第一位在 27 公尺跳台上完成三筋斗和一個半轉體的運動員，為懸崖跳水的難度和執行力樹立了新標竿。

One of the most recognisable faces in the Red Bull Cliff Diving © Romina Amato/Red Bull Content Pool

這是他在比賽中漫長、具有主導力和開拓性職業生涯的開始。Duque成為領獎台上的常客，哥倫比亞人兩次獲得世界冠軍頭銜。 他在Red Bull懸崖跳水全球系列賽上的成功，加上他好奇的天性和克服恐懼的能力，支撐了他探索新領域和“大膽去嘗試”其他高級跳水運動員以前從沒經歷地理環境的野心。

05 亞馬遜探險

憑藉他的成功和對這項運動堅定不移的熱情，Duque自然成為懸崖跳水的全球大使，帶領他在全新的地點開展新項目。 2011 年，他最偉大的項目之一實現了，他潛入了舉世聞名的亞馬遜河。Duque從29 公尺（95 英尺）高的平台上跳入河水中，這一令人驚嘆的壯舉不僅突顯了他令人難以置信的技巧、無所畏懼的精確性和勇敢，而且引起了人們對亞馬遜河美麗和生態重要性的關注，這是他非常關心的事情。

1分鐘 Orlando Duque Amazon Orlando Duque Amazon

06 重返職業生涯

同年稍晚，Duque對刺激和腎上腺素的追求再次困擾著他。Duque在今年前兩場比賽中連續獲勝，經歷了一個出色的賽季，站在冠軍領獎台上不到三週後，Duque正在接受緊急手術。 一次跳傘事故使這位魅力十足的哥倫比亞人腳踝骨折，腿部骨折，導致他需要進行一年的心理復健治療，這對他的跳水生涯構成了真正的威脅。

27分鐘 登峰造極 一次懸崖跳水比賽的嚴重失誤，讓懸崖跳水冠軍Orlando Duque的職業生涯受到重創。歷經一年艱苦的復健治療後，“公爵”在他的家鄉哥倫比亞捲土重來。

有一段時間，Duque右腿上的 10 顆螺絲和一塊穩定腳踝的金屬板將Duque牢牢綁在一起。但這些最終都被移除了，他返回跳水平台的旅程是對身心健康、耐力和復原力的考驗。 但一年來的疑慮和恐懼在Duque進行術後第一次跳水的三秒鐘內一掃而空，為新的成功之路奠定了基礎。 次年，他凱旋回歸Red Bull懸崖跳水全球系列賽，最終再次取得職業生涯的輝煌勝利，並在 2013 年世界游泳錦標賽上歷史性地獲得首枚高台跳水金牌。

07 魔咒

儘管Duque遭遇了可能終結職業生涯的傷病，但他並沒有迴避風險和挑戰，總是對他的跳水項目採取全面的接受與看待。Duque表示：我所做的很多項目都涉及很多風險。 我認為這是令人興奮的一個重要部分，因為知道你必須在要做的每一件事上都保持在正確的位置，因為風險非常高。你必須考慮到你所有的經驗，以確保它對你有利。

1分鐘 Orlando Duque helicopter jump clip Watch Cliff Diver Orlando Duque jump from a helicopter from around 25m at the Statue of Liberty.

Duque總是對挑戰說“是”，在 2013 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽波士頓第五站之前，Duque通過採取乘坐直升機飛越哈德遜河，從大約25 公尺的高空跳水，背景是標誌性的自由女神像。

08 永遠的探索者

當大多數人想到懸崖跳水時，他們會想像溫暖、沙子遍布的沿海地區的高聳懸崖，下面是清澈見底的蔚藍海水。 但當將懸崖跳水帶入全新環境的機會出現時，Duque已經做好了成為第一位體驗的準備。

9分鐘 Orlando Duque's Antarctic dive Orlando Duque travels to Antarctica on a mission to accomplish one of his biggest dreams.

2018 年，Duque與一群科學家一起參加了為期數週的探險活動，尋找完美的冰川平台。經過幾天的搜索，他們終於找到了一座完美的冰山，其天然懸崖位於冰冷的南極水域上方 20公尺（66 英尺）處。 在偏遠的野外跳水是Duque職業生涯的一大亮點，尤其是因為這讓他能夠突顯南極洲冰冷天堂的脆弱和美麗。

Duque's icy Antarctic adventure © Andreas Vigl/Red Bull Content Pool

09 寒冷之王

儘管Duque的極限運動存在風險，但遠離陡峭的懸崖、荒野和高得嚇人的平台，Duque實際上是一位冷靜大師。他解釋道：當我遠離平台、懸崖、橋樑時，我是一個緩慢的人。 我是一個很容易相處的人。人們認為我總是騎著摩托車並且發瘋似的開得很快，因為我就是一個瘋狂的人。當你發現我坐在這裡看書，聽音樂，享受時光，我想，你會感到驚訝。因為我不需要那種百分百瘋狂的東西。

What lies beneath the water in Portugal © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

作為懸崖跳水界最傑出的人物之一，正如您所料，Duque從未真正離水那麼遠。 但當這位哥倫比亞傳奇人物需要在海浪上放鬆休息時，他會傾向於一種更自由、更輕鬆的消遣方式。 “我告訴所有關於人體衝浪的人，他們都會說，‘哦，有了衝浪板，你就躺在上面嗎？’” 我想，“不，不，不。只有你的身體，然後你劃入波浪，乘風破浪而行。”

10 幸運的

Duque於2019 年從競技懸崖跳水退役，但在目前擔任Red Bull懸崖跳水全球系列賽體育總監的職位，跳水仍然是首要和中心，Duque現在正在以嶄新、開創的方式為他的運動做出貢獻，並始終尋找新的機會。新的跳水冒險。他強調表示：既然我不再參加比賽，我並不是想贏，而是有動力讓事情變得更好，為我自己、為這項運動、為運動員。 我這樣做是因為我喜歡它，但我想做這項工作。它促使我去做事，去研究……因為我想提供幫助，我想做出貢獻。

儘管Duque為懸崖跳水世界做出了巨大貢獻，但他從這項運動中得到的收穫讓他感到無比幸福。

你從來沒有想過一項運動會給你帶來這麼多 Orlando Duque

他解釋道：我不認為任何運動員會因此參加體育運動。 我認為他們這樣做是出於對這項運動的熱愛。 你只是很幸運，它會把你帶到你從未想過的地方。

42分鐘 Cliff Hunter Three Red Bull Cliff Diving World Champions take a road trip across Guatemala to find remote diving spots.