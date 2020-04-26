Popping的先鋒們也許是來自加州的弗雷斯諾，但從很小的時候，在世界另一頭來自瑞士的Poppin'C決心要刻劃出自己的傳奇。

Poppin'C在瑞士洛桑長大，他深知自己想跟隨身為舞者母親的腳步。在陪伴媽媽上完一堂舞蹈課後，他全心投入在舞蹈教室練舞，絲毫不浪費任何時間來磨練他的技巧，並且將他的目標設定到極大化。

十年過去了，Poppin'C贏得超過一百五十次比賽。去年夏天，他透過贏得Dance Your Style資格賽和爭取到世界總決賽的一席之地，將自己的國家推向了世界版圖。更別提及他在表演、比賽以及在世界各地教課受歡迎的程度。

持續的在世界上發光發熱，絲毫沒有停滯下來的跡象，我們在Poppin'C的練舞行程中訪問到他來了解更多有關他的經歷，如何在比賽之間自我調整，以及可從新興舞者中產生甚麼期待。

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他跟隨著母親的腳步

"我媽媽在很年輕的時候曾經是一位舞者。她跳hip pop但是因為懷孕的關係必須停止。她在我十歲的時候重回舞蹈圈跳hip pop，然後也開始跳雷鬼和有時候會跳跳popping。"

"我媽媽對於我的影響甚遠，甚至直到今日。從很小的時候我就希望跟她一樣成為一位舞者。她看我真的很熱愛popping和locking，所以終於決定帶我去跟她一起上課。我當時十二還是十三歲，從那時起，我就再也沒有停下來跳舞。"

Poppin'C在電影中看到了自己的偶像

"我看了很多有關於Micheal Jackson的電影，每位舞者都很喜歡他的風格。但是直到我媽媽給我看1984年VHS的Beat Street，那是我第一次直擊我的偶像們。當我看到popping的傳奇人物像是 Poppin Taco、Poppin Pete和Shabadoo時，讓我留下了非常深刻的印象。"

勝利不代表一切

"在比賽的時候，我的風格是很乾淨利又有自信的。我的舞蹈是我的一部分，當比賽的當下我表演的那一面就跑出來了。在之前我會不會的練習並且專注在對手身上，但是更多的是純粹的感受和自由的風格。 當然我很享受勝利的滋味，但是它不是驅使我的動力。最鞭策我的動力是腎上腺素和緊張的情緒。當我知道來自世界各地的人們看到我的技巧，這是對我最重要的事情。

但是他獲獎無數

"自從我開始跳popping，我已經贏得超過一百五十個比賽。但是第一個，也是我非常驕傲的是我在2010年贏得瑞士的Juste Debout。我從2009年十月開始學popping，然後隔年我在Juste Debout贏得了瑞士預賽，所以我非常的驕傲。另外我在去年贏得Dance Your Style的資格賽並且在世界總決賽獲得一席資格也是非常重要的一個里程碑。"

Poppin'C at the Red Bull Dance Your Style World Final in 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

他最刁難的對手是他自己

"無論是在工作室裡還是比賽中，我秉持著一樣的精神; "我最難對付的對手就是自己，並且我不相信沒有甚麼是不可能的。我幾乎隨時都在練習，對我來說已經變成一種生活方式。我已經這樣生活好一陣子了，並沒有感覺我有一個固定的模式。"

具有耐心是他的優勢之一

"每天早上我都會做有氧運動。我也吃得很健康，並且在下午的時候練習popping。我會用pop反覆練習當作熱身，接下來用freestyle來專注在基礎動作上。我可能會從像是雙腳的twist開始練習上去。重點是，每一天我都會針對基礎重新訓練、精進改善並且讓它變完美，如此一來我能強化我的舞蹈。"

Patience and focus help Poppin'C to reach his goals © Torvioll Jashari/Red Bull Content Pool

西岸是他的最愛

"當不像在比賽時由DJ掌控音樂，我會聽像是Snoop Dogg，NWA， funk和g-funk的饒舌音樂。對我來說音樂就是一切，因為當我的身體回應和舞動都是因為我對音樂的感受。"

但是Poppin'C對西岸的熱愛不只在對加州饒舌歌手的喜愛，他也是法國popping舞團WEST GANG的一員，並且每一次他站在舞台時他都會在自己的偶像致敬。"我的popping風格絕對是對此舞風的誕生地致敬。LA是我夢想天堂，我非常喜歡西岸風格，因為這裡是popping的起源。所以對我來說未來能在那生活和跳舞代表了一切。"

努力付出就會有收穫

"如果我對要給新一代一些建議，我會對他們說，做個自己並嘗試相信自己，因為一切皆有可能。 相信我，我來自瑞士，這個我太了解了! 從弗雷斯諾開始跳popping，在2020年我在世界上成名。關鍵在於要非常的專注並且永不放棄。

千萬急不得，努力付出永遠都會有結果，所以就努力的練習。維持在頂尖的方式在於你要了解自己的身體，擁有健康的生活方式，控制自己的心智，強化自己，然後永遠不要停止。"

Poppin'C has serious body control © Little Shao/Red Bull Content Pool

他通過傳授知識回饋

"至今我最大的挑戰是在跳舞之路持續成長並且傳授更多。我已經有很多機會能在許多國家授課，但是還有一些在我的名單上。我是第一位來自瑞士的popper在亞洲授課，所以我希望能在亞洲和歐美都能開一些學校教課。我希望能夠創造我自己的大型活動或是只為街頭舞者設計的嘉年華。我母親提供給我非常大的靈感，並且我希望能夠提供兒童並且就像她提供給我的一樣去培養其他的舞者。這就是每天鞭策我的動力。"

人因為夢想而偉大

"打從我開始跳舞的第一刻，我告訴我母親(你可以自己問她)， "媽，我希望我能夠變強，有一天我能夠以跳舞維生。我希望能夠在環遊世界，以舞者為職業並且永遠成為一位舞者。我想要教課。我想要參與大型賽事並且贏得世界冠軍。" 十五年的時間，我達成了所以我說的承諾。所以現在要進到下一階段。我已經將瑞士的嘻哈文化提升到一個境界，尤其是popping。但是我希望能夠啟發並且鞭策下一代讓舞蹈圈能夠走得更遠，是時候要來建構新的目標和夢想了。"

以下觀看2017年Juste Debout總決賽Poppin'C對上Ness的影片: