【THE D SoraKi 訪問】一位追求原創的優秀舞者
影響
讓我們從關於你個人生活的問題開始進行這次採訪。聽說你是一位熱愛動漫的粉絲，是真的嗎？
是的，我是一個動漫迷。自從小學開始我就一直在追蹤《ONE PIECE》和《我的英雄學院》。我喜歡所有類型的動漫！此外，我也喜歡《混沌武士》因為它的配樂很有時尚感。噢，還有《神級大盜》也很棒。《擅長捉弄人的高木同學》和《小松君》也很不錯。我喜歡看搞笑的動漫。
你一般會聽哪些類型的音樂？
我幾乎會聽所有類型的音樂。我很早就喜歡音樂，所以我的音樂房裡面有各種各樣的音樂。
我喜歡 KID FRESINO！如果問我誰是我最喜歡的日本音樂人，我會選他。至於非日本音樂人，我喜歡跟著 The Notorious B.I.G. 的節奏搖擺。
我也經常聽 Boiler Room 的 DJ 作品。他們的表演非常瘋狂，絕對能夠帶給你極致的娛樂享受。我非常推薦大家去欣賞他們的作品。
你很喜歡 Diana Ross的《I'm Coming Out》嗎？
沒錯。這首歌在我高中時期幫助我度過了一個低潮期，所以當它在Red Bull Dance Your Style 的準決賽中播放時，我覺得這是命中注定的。那一刻，我知道我將贏得比賽。另外一首令我非常有感的歌是 The Notorious B.I.G. 的《Mo Money Mo Problems》。
在Red Bull Dance Your Style 世界總決賽中你緊張嗎？
只有在比賽到16強時有一點緊張。在之後的比賽中，由於休息時間太短，而決賽開始得太快了，準決賽結束後就直接進入了決賽，所以我所有的精力都放在了恢復體力上，並沒有時間去感到緊張。表演一段舞蹈就像全力奔跑一分鐘那樣，需要非常大的體力，是很疲憊的。在第三個動作之後，King DaVinci 把我抱起來了，而我的喉嚨很渴，當時我差點嘔吐了。
你會想要與哪個舞者或名人合作嗎？
我很想與 P. Diddy 合作，他很棒！而我的夢想是成為超級盃中場秀的主要表演者。如果那一天到來，我一定會聯繫他。
你也涉足模特兒行業。你認為與時裝合作對發展舞蹈產業重要嗎？
我認為是的。例如，舞者與高級時尚服裝品牌合作，可以讓舞者擁有更時尚和高端的形象。舞蹈和時尚都是表達自己的方法，所以對於一個舞者來說，時尚永遠都是緊密相關的。
如果當初你沒有選擇跳舞，你會有什麼志向？
我從來沒有想過選擇跳舞以外的其他事。以前我是一個很失敗的人，說真的，是一個絕望的案例（笑）。但由於我喜歡「街頭文化」，所以我想我會成為一名音樂製作人或饒舌歌手。
所以說你無論如何都會走嘻哈（hip-hop ）的路線？
是的，我想是這樣的。如果不是遇到嘻哈的話，我可能會踢足球吧。事實上，我在幼稚園時踢足球展現出才能，當時我才五歲，就成為由二年級和三年級學生組成的小學隊伍的常規成員。
跳舞生涯的早期
你是什麼時候開始跳舞的呢？
我不是記得太清楚。我出生的時候，我媽媽正在去看我姐姐的舞蹈比賽的路上，所以我可以說是出生在一個舞蹈環境中。我很小就開始跳舞，但直到我四歲的時候，我才開始認真看待它，然後從我的姐姐那裡學習。當我五歲的時候，我和我姐姐一起參加舞蹈比賽。
你的第一個舞蹈老師是你的姐姐嗎？
沒錯。她教我基本功。她在兩歲半的時候就開始上舞蹈課程，一切的開始是她在公園裡遇到一個小孩邀請她參加舞蹈課程，你能想像嗎？他們只是剛剛認識就一起去跳舞了，整件事情很瘋狂。她確實是舉世無雙的！
她和我媽媽一樣，仍然是我最忠實的粉絲之一。當我贏得Red Bull Dance Your Style，她為我拍了一張照片，現在我把它擺在房間的書架上。如果沒有家人的支持，我永遠無法走到現在這一步。
你能分享一下你的家人是如何支持你嗎？
你知道有些父母會以嚴格的訓練來逼迫他們的孩子嗎？我的家人不同，他們一直在幕後支持我，而不是過度控制我。他們會載我去上舞蹈課，但從不干涉我的訓練。我感到很幸運，儘管他們會責備我個人品質的問題，但我有完全自主的舞蹈生活。
保持真實的舞蹈風格
你最早練習的舞蹈類型是什麼？
我想應該是嘻哈舞 (hip-hop)，因為我姐姐也是跳這個舞蹈。但我認為你可以說是自由式街舞 (freestyle)，因為我會把不同的元素混合在一起練習，而我也練習過很多不同的舞蹈類型。
你認為哪種舞蹈類型最適合你？
我覺得pop最適合我。我現在還在練習，而且我覺得嘻哈 (hip-hop) 需要pop的元素。我的舞蹈老師是Yoshie，當然靈魂樂也很重要，但我也感到很幸運我有pop舞蹈的根基。
你會說對你影響最深遠的人是Yoshie嗎？
對，Yoshie對我影響很大。她真的改變了我的人生，我非常尊敬她。在自由式街舞 (freestyle) 和全類型的舞蹈方面，她是我的榜樣。而嘻哈 (hip-hop)，我尊敬XXX-Large的Takesaburo、Tetsu和Meth。他們都來自我故鄉。
他們就像我的舞蹈父母，他們通過自己的職業生涯向我展示了做人的真諦。他們也教授我音樂方面的知識，所以我到現在仍在不斷各他們學習。
你認為你的環境對你的舞蹈有什麼影響？
這是個好問題。我也很好奇它是如何影響著我的，這很難用言語解釋，但我可以說的是每個出現在我人生的人，我都在他們身上感受到及學習到不同的事情。每個人在舞蹈時都不可避免地流露出他們的個性、美學、氛圍和童年環境。這是你無法用技巧或態度取代到的感受。
我尊敬那些不失童心的人
你的舞蹈有什麼主題嗎？
我沒有想太多。我隨著音樂擺動，讓它流淌到我的舞步中。我希望時常對音樂和舞蹈保持新鮮的感受及視覺，就像一個新學生開始接觸舞蹈時一樣。就像一些人說麥可傑克森 (Michael Jackson) 的招牌舞步應該叫做後滑步而不是月球漫步，但我還是會繼續叫它月球漫步。
我有一定的自尊心，但我尊敬及那些不失童心的人，不害怕別人認為他們顯得天真，甚至愚蠢。你必須保持純真地追求一些真正棒的東西，這就是我一直追求的。
你對剛起步的舞者有什麼建議嗎？
沒有太多。我覺得你必須忠於自己，不要讓其他人影響你的風格。聽取你的偶像的建議，跳出適合自己的舞蹈風格。跟隨你的內心，追尋你所熱愛的。不要模仿他人的動作，讓自己獨特的風格在跳舞中展現出來。
180度大改變
在贏得Red Bull Dance Your Style 比賽後，你的生活有什麼變化嗎？
當然有！有很大轉變，我的生活徹底改變了。我很感激所有的演出機會，但現在我幾乎沒有時間喘口氣。我有時會有四個接連的會議後跟著舞蹈拍攝，我感到困惑地對自己說：「哎呀，這是怎麼回事？」。而我的收件箱裡充斥著要回覆的訊息和要寄出的發票。我現在的工作量比贏得比賽之前增加了一百倍。
在城市裡遊走時，有人會認出你而主動接近你嗎？
有的，經常會有。實際上，我通常不會被這種小事困擾，但我希望人們不要偷拍我。
有一天，我在便利商店購物，當我要離開時，我注意到有人用手機對著我拍照。這一點都不令人愉快。當你享受自己的時間或玩得開心時，被人偷拍會令人覺得非常詭異。
我喜歡人們主動走近我與我交談，但請不要在我背後做任何事情。
作為舞者的抱負
你每天都有固定的訓練嗎？
我每天都會進行核心和平衡訓練。無論我有多忙，我也會花四個小時進行舞蹈練習。由於工作的原因，我沒有固定的練習時間，但我總是會在家裡抽出時間練習。
作為舞者，你有特定的事情想要改進嗎？
我沒有想太多。我只是每天努力磨練自己的技能，探索自己的新面貌或新風格。
所以你沒有任何特定的目標？
是的。舞蹈不斷在發展及演變，它之所以有趣是因為沒有任何正確答案，這讓我有了挑戰自己嘗試新事物的主動性。
我從小就是這樣。我從來沒有一個特定的舞步想要表現。此外，我討厭抄襲他人。
最後，你希望透過你的舞蹈傳達什麼信息？
我的使命是提高舞者在行業中的地位。我總是想知道為什麼我們總是被局限在背景中，為什麼舞者要如此努力，但只是被視為配角，而不是成為主角？我真的很討厭伴舞演員 "Backup” 這個詞。
即使我贏得了那麼多比賽，人們還是會問我為什麼不做伴舞。答案很簡單：我不想。我甚至拒絕了瑪丹娜-(Madonna) 和太陽馬戲團 (Cirque du Soleil) 的邀請。我的目標是改變世界對自由式街舞 (freestyle) 的看法，讓像我這樣的舞者可以只透過舞蹈謀生。我不希望我們被困在這個伴舞者或編舞者的框框中。我努力透過每一個舞蹈和每一個行動來證明這是可能的。