【THE D SoraKi 訪問】一位追求原創的優秀舞者

THE D SoraKi: 我幾乎會聽所有類型的音樂。我很早就喜歡音樂，所以我的音樂房裡面有各種各樣的音樂。

我喜歡 KID FRESINO！如果問我誰是我最喜歡的日本音樂人，我會選他。至於非日本音樂人，我喜歡跟著 The Notorious B.I.G. 的節奏搖擺。

我也經常聽 Boiler Room 的 DJ 作品。他們的表演非常瘋狂，絕對能夠帶給你極致的娛樂享受。我非常推薦大家去欣賞他們的作品。