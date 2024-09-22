進入唯一一個在地面100米高空舉行的「火人節」活動

7分鐘 Inside look at BASE jumping and highlining in Utah Inside look at BASE jumping and highlining in Utah

挑戰極限並不是新鮮事。這正是表現水平不斷攀升的原因。但是，如果我們告訴你，在猶他州的沙漠深處，有一個地方，漸進運動的界限變得模糊，同時達到了全新、難以想像的可能性，那會怎樣呢？

上面的精彩視頻深入探索了這個瘋狂又狂野的世界。所以，調高音量，切換到全螢幕，準備好驚艷不已吧！

「這就像是攀岩、走繩、高繩、秋千、動力滑翔和定點跳傘的火人節，所有元素都結合在一起，」Red Bull空中特攻隊成員 Miles Daisher 說。「有很多不同的運動聚集在一起，而這個地方非常適合在同一區域進行這些活動。你不能隨便把這些運動放在你後院裡。找到這樣的地方需要很多遠見。」

Dany Schmidt playing on the 720-foot line © Katrin Bell/@katrinpbell

這種遠見源自於創始人 "Sketchy" Andy Lewis 和他的莫阿布猴子團隊——一群無限挑戰的運動員，他們每年感恩節時聚集在雙子橋，嬉鬧、攀岩並挑戰獨特的高繩。當這個「自發性無領導集會」達到臨界質量時，Lewis和G.G.B.Y.的共同創始人Terry Acomb發現了Fruit Bowl這個地方。

「這是一個巨大的馬蹄形岩石」Daisher說。「懸崖延伸到邊緣，地面上有一個大洞，垂直下降400英尺。」

這一切都是關於探索現有運動的可能性，並在更高的水平上創造新的運動。 Miles Daisher

這是一個理想的場所，讓高繩和定點跳傘等靈活運動不斷演進。畢竟，高繩起源於走繩，而Terry的科羅拉多訓練設施在這些運動者從走繩轉向高繩的進步中發揮了重要作用。

Mickey Wilson hucks into the Fruit Bowl's oblivion © Katrin Bell/@katrinpbell

「高繩的吸引力在於參與者能夠做到看似不可能的事情，」Acomb說。「但這並不難，只是新鮮而已。當你學會走繩時，通常是在離地四英尺的高度。然後，你能做的驚人之事就是將這項技能轉移到高高的高繩上。」

「在過去五年中，這些高繩者開始嘗試定點跳傘。隨著時間推移，越來越多的定點跳傘者也開始接觸高繩。Fruit Bowl是一些特別壯觀的高繩區域，非常適合進行定點跳傘。」

"Sketchy" Andy Lewis perfecting the Space Net © Katrin Bell/@katrinpbell

但最近，Lewis和他的猴子團隊串起了一個令人難以置信的設施，只有在Fruit Bowl聚集的挑戰者們才能想像出來。太空網是一個由巨大的降落傘繩、繩索和帶子交織而成，懸掛在巨大的Fruit Bowl中央。G.G.B.Y.的參加者們高繩延伸到這個類似吊床的結構，懸空在距峽谷底部400英尺的高度，稍作放鬆，然後再進行定點跳傘，飛向無邊的深淵。

「[太空網] 基本上是高繩的演變，」Daisher說。「這是一個所有這些運動結合在一起的派對。這是一個學習的派對，也是一個進步的派對。」

Rilyn Vandemerwe diving in at the Fruit Bowl © Katrin Bell/@katrinpbell

毫無疑問，這些運動並不是傳統意義上的運動。但正是像Moab這樣的G.G.B.Y.第九屆活動所展現的進步，讓這個草根聚會不斷壯大。

「在最初的三個活動中，我們大家都能圍著同一個營火，」Acomb說。「如今，參加的人數激增，才能水平也隨之提高。熱愛瑜伽、玩火、音樂等各種活動的人，最近都被這個活動吸引。社群和團體的支持經常能推動人們去做一些他們之前有些猶豫的事情。」

但也許Daisher對G.G.B.Y.的總結最為到位：「這一切都是關於探索現有運動的可能性，並在更高的水平上創造新的運動。」