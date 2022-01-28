《對馬戰鬼》傳說故事攻略：全傳說任務觸發起點

在營救對馬島的過程中，玩家們會接到各式各樣的任務。除了主線任務外，可以透過與任務NPC對話，開始其他角色像結奈、政子夫人等人物的支線任務，另外還有七個傳說故事。

第一章

在第一章可以完成三個傳說故事 © SONY

隨著主線任務一步步的完成、玩家能夠在第一章觸發三個傳說任務。

在第一章前幾個任務，主要都是在教導玩家如何使用仁戰鬥，並且提供了一些技能點數讓仁先增加些許戰鬥能力。但可別學到一點戰鬥的皮毛後就跑去解傳說故事了，記得在解傳說任務前多探索一下對馬島的世界，累積更多的經驗和等級。

於此同時也不要太晚解這些傳說任務，在這三個任務中，有一個任務能夠解鎖天斬這項技能，天斬是這遊戲中數一數二的實用技能。

《對馬戰鬼》傳說任務:「忠賴的傳說」

在河瀑橋的南方，於曲字跟徑字的下方可找到大和樂師 © SONY

觸發地點：窸窣曲徑南方，曲跟徑字的下方

獲得獎勵：忠賴的甲冑(提升射箭能力)

和窸窣曲徑附近的大和樂師對話觸發任務，隨著風到達開滿紫羅蘭的樹叢。爬上樹欉到達山丘，可以獲得繪有下一個任務地點的畫作。

此時已經沒有了風的指引，但站在山上，從這個制高點處可以望到接下來要前行的路線。雖然無法遠遠的辨識出畫中的花朵，但如果在山中走走，可以從遠方就看到明亮的橘樹，而這就是玩家要前往的地方。

一但抵達，穿過樹群後，會看到更多的花。附近繞一繞，尋找牆上的裂縫。穿過去會看到一個小小的祭壇，調查它之後會開啟與楓的戰鬥。楓不難打，不會花你太多時間。

在這階段的戰鬥，楓不會對玩家造成太多困擾 © SONY

在戰鬥中，楓會發現仁不是要搶武士盔甲的土匪，而是一名真正的武士，並指引玩家前往淺藻灣。

跟著風走，會到達山頂，在這裡會看到熟悉的樂師正等著你。結果發現其實他一直守護著這個甲冑，而前面這一整件事也只是個測試。

只是在你獲得這個甲冑前，需要先對付幾個蒙古人。有些頭上有著紅色骷髏頭的敵人是要攻擊樂師的，需要優先處理掉。而弓箭手不會攻擊大和，只是他們會持續攻擊你到無法承受，把你的血壓低，無法去處理其他敵人。可以試著在樂師附近遠遠的使用弓箭或投擲物攻擊他們。如果跑去攻擊弓箭手的話，反而是讓大和深陷在危險中。

在打完敵人後，就可以獲得忠賴的甲冑了。

《對馬戰鬼》傳說任務:「內經的詛咒」

前往日吉溫泉觸發「內經的詛咒」 © SONY

觸發地點：日吉溫泉

獲得獎勵：長弓

透過和日吉溫泉的大和樂師對話，就能開始第二個由畫作指引的傳說故事。他會引導玩家到海岸附近的廣闊土地，尋找那裡的藍色花朵，還好位置就在地圖中間，所以很好找到。

循著花朵，會走向一個懸崖，如果在附近看看，會找到一個裂縫。穿過裂縫會到達一個墳墓，在墳墓上有另一張畫作帶領玩家去到一個更多藍色花朵的地方，而這次是在一座小島上。

在「內經的詛咒」中，玩家需要靠自己的觀察力才能過關 © SONY

當你離開了洞穴，一個戴著天狗惡鬼面具的人會向你射一支附有警告意味的箭，勸你放棄這次的任務。而當然地，不用去理會他的話。

要前往的小島位於地圖上方的搜巡區域，而巡著藍色花朵能夠安全抵達海岸。到了小島裡的墳墓，會看到另一個畫作， 且離開時又會收到戴著天狗面具人的警告。

天狗不強，很好處理 © SONY

最後的搜尋區域，是一個廣大的圓形區域，只能從地圖中心的左方找到藍色花朵。一樣跟著花朵走，會上到一座山丘，再穿過幾顆岩石，就會看到長弓放在祭壇上了。把它拿起來並再跟一個天狗惡鬼打一場，打贏後長弓就歸你所有了。

《對馬戰鬼》傳說任務:「天斬」

天斬難拿，但值得 © SONY

觸發地點：河瀑橋

獲得獎勵：天斬

需要在第一章先完成一些任務才能獲得天斬。先看看自己之前有沒有遇過政子夫人了。可別太晚才解天斬的任務，天斬是個簡單粗暴的強力戰技，能夠快速的對Boss造成傷害和解決一群敵人。

需要找到白色葉子的樹繼續推進任務 © SONY

向大和樂師對話完後，隨著風找到一個在橋下哭的女人。她會指引你前往一個擄有人質的蒙古軍營；殺了他們後跟人質說話，他會請你前往一個有白葉樹的地方，而這指的位置其實就是梅花神社。

而遊戲會在這講解神社在遊戲裡的用途，並教導玩家一些跳躍和攀爬平台的技巧以爬到高處。到達神社後，能清楚從神社看到白葉樹林的位置，到了樹林後要再跟一群蒙古人對決。都打敗他們後，最後一位人質會指引你前往重矩之墓。會需要玩家爬過障礙物和穿過岩石才能到達，但不會很難找。在這邊需要再最後一次跟蒙古人打一回。

打敗古賀泰平才能習得天斬 © SONY

打完後會遇到這次的Boss古賀泰平，要記得躲開他的天斬，打敗他就能解鎖天斬。

第二章

第二章中會有另外三個傳說故事，其中兩個是相對複雜，劇情比較長的故事，解完可以拿到盔甲，而第三個相對單純的故事解完後則是可以拿到一個實用的技能。

雖然說第二章會是整個遊戲最忙最多事的一章，但至少要把「鎗川的復仇怨靈」解完。

《對馬戰鬼》傳說任務:「不倒的吾作」

在赤島村可以觸發「不倒的吾作」 © SONY

觸發地點：赤島村

獲得獎勵：吾作的甲冑（提升生命、破防和生命回復）

在赤島村找到大和樂師，樂師會告訴玩家為獲得吾作的甲冑，需要拿到六把鑰匙，而鑰匙都藏在對馬島的農莊裡，在接受任務後，地圖上會顯現藏有鑰匙的農莊位置。讓找鑰匙的過程變得很簡單，而且每一個巡找過程都大同小異。

每一個農莊裡都有二到四個的人質，如果聲響過大會造成他們的危險。如果看到人質頭上有黑色盾牌，代表他有危險了，頭上有紅色骷髏頭的蒙古人會去殺他們。這也代表你的行蹤已經暴露了，趕緊將有紅色骷髏頭的蒙古人殺掉，確保人質的安全。

幸好每個農莊都很大，人質都是被放在各處，所以就算在一處被蒙古人發現後，還是可以偷偷摸摸的去救其他人質。因為敵人在旁邊就無法救人質，可以透過暗殺，吹箭和楓鈴先把敵人處理掉。

湊齊六把鑰匙後，就準備為吾作的甲冑再次戰鬥 © SONY

一但拿到六支鑰匙後，會解鎖前往吾作的甲冑的通道。到了解鎖地點後，會看到一群沒有鑰匙要破門而入的蒙古人。就和平常一樣把他們解決掉後，打開門獲得吾作的甲冑。

在升到最高等後，它會是遊戲中最好用的盔甲之一，而且會發現在奔跑時超級好用。

《對馬戰鬼》傳說任務:「小次郎的六把刀」

在還沒接任務前，就可以完成「小次郎的六把刀」的部分內容 © SONY

觸發地點：卯麥灣

獲得獎勵：劍聖甲冑（提升戰鬼武器傷害）

這任務大部分的內容都在另一篇Boss攻略中提到了，主要是先打敗五位斗笠浪人後要再跟最後大魔王小次郎戰鬥。

在第二章的一開始，其實就可以在地圖位置的右方遇到任務中的敵人，所以在正式接取任務前，是可以先打敗他們。

這名劍聖，專精的是暗器 © SONY

在卯麥灣和大和樂師對話會觸發這次的任務。仁第二章故事的起源和許多故事線的位置都在這，所以應該會很常經過。

雖然說還沒接任務前就可以先把前五個浪人打敗，但如果要和小次郎對決，還是要跟樂師對話。

而要找決鬥位置並不困難，都已經在地圖上標示出來，而決鬥地點也都很明顯地用岩石圈起來了，和浪人對話就能開始戰鬥。相對其他浪人都是在岩石上戰鬥，小次郎則是在洞穴裡，但除此之外也沒有讓任務變得更加困難。

《對馬戰鬼》傳說任務:「鎗川的復仇怨靈」

「鎗川的復仇怨靈」的劇情相當單純 © SONY

獲得獎勵：怒舞

「鎗川的復仇怨靈」是劇情最單純的傳說故事，只要跑過一個短短的小徑，尋找有著線香、筆記以及祭品，以供奉帶著惡意怨靈的祭壇，並將它破壞即可。

睜大眼睛尋找小徑上暴戾的怨靈 © SONY

雖然引路風無法明確協助玩家指路，但線香的裊裊輕煙漂浮在天空清晰可見。如果找不到白煙的話，就爬上守望塔或懸崖尋找，只要你還在搜尋區域，就不可能會離太遠。每次仁找到白煙後，總會來不及抓到惡靈，卻都會見證到她曾帶來的破壞。

第三章

第三章只有一個傳說故事，雖然需要的戰鬥不多，但可能是遊戲中最煩的。

《對馬戰鬼》傳說任務:「不滅之燄」

「不滅之燄」是遊戲中最具挑戰性的傳說故事 © SONY

觸發地點：城岳山

獲得獎勵：火道

在城岳寺的北方，可以在城岳山的基地找到大和樂師。他正因無法燃起營火而困擾，幫助他就能觸發這次的任務。

而一開始的挑戰是要到達山頂，只是整座山非常非常的冷，必須在爬的過程中搜尋出每一個營火的地點取暖，以免自己凍僵死掉。

從別頭丸身上習得火道 © SONY

這邊的玩法有點像《曠野之息》，雖然在暴雪中很難看到前行的路線，但一開始的營火因為已經點燃，可以清楚看見方向，所以很好找，只是在中間會遇到一位已經放棄的旅人，在這之後營火就會變得很難找。

如果花太久都沒找到營火，螢幕會開始結凍，最後仁就會持續扣血、然後凍死。尋找藤蔓或岩石攀爬通常都是往對的路線，如果迷路了，就先回去取暖再重來一次。有時會有狗攻擊你，如果還有暖意的話最好就用弓箭攻擊他們繼續前進，不然就是用劍殺掉他們後回去取暖再重新出發。

最後到達山頂的寺廟，能從別頭丸身上學到火道。在我們的Boss攻略裡一樣有教怎麼打他，如果你沒去注意他的火焰的話，他會是一個很難打的Boss，可以等他火焰滅了之後再打，會簡單非常多。打敗他後就能獲得他的能力，完成對馬島上每一個傳說故事。