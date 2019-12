走上雲端，享受你的天行者之旅

在山頂奔跑是一項巨大的挑戰,尤其你會碰上許多陡峭的滑坡,然而,假如你想跨出舒適圈,一窺世上最壯觀風景及站在觸碰天空的位置,那麼「天行者」肯定會是你的首選之一,只是在出發前請先確認以下6點,再踏上這條與天空接軌的旅途。

1.你必須擁有對的工具包(The right kit is everything)

出發前請先準備好一雙專業的越野跑鞋,挪威天行者專家(Eirik Haugsnes)表示,擁有一雙能和地面貼合並具備良好抓地力的跑鞋相當重要。「好的跑鞋可以輕易對付潮濕的石地、泥濘等路面,甚至在必要時還可能可以救你一命。」Haugsnes說道,此外,你還需要一個輕便的背包可以攜帶水、食物、手套等必要配件,另外也有些天行者喜歡配戴登山桿,有助於在爬升上坡時節省能量。

Make sure you have kit for the conditions © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

2.具備專業導航能力(Navigate like a pro)

在山頂時你將不再有電子導航幫助你定位,這意味著你必須更加借助地圖和指南針等工具。儘管在山上時僅剩這些工具時有些令人擔心,但天行者專家Tom Evans表示,一旦你掌握基礎的導航知識,再搭配以上工具將會事半功倍。另外。也建議挑戰者可以先去當地的越野俱樂部先行打探路徑狀況,透過以上兩點肯定能夠替你提供幫助。

Ryno Griesel checks the route © Dean Leslie / The Wandering Fever

3.先從在大城市中的小山丘開始( Find hills if you’re based in a big city)

基本上你不太可能在城市裡找到媲美高山的地形,但這不應該成為你放棄的藉口。Evans認為只要你擁有決心,這絕對不會是大問題,他建議可以在周末時找到與比賽環境相近的地形練習,並在訓練時假設一些較糟的狀況來強化能力,將能成為你步上高山前的起步。

Ryan Sandes grabs a run on Table Mountain © Nick Muzik/Red Bull Content Pool

4. 參加新手競賽(There are races for beginners to enter)

根據Evans的說法,英國的Scafall天行者競賽將會相當適合初學者,因為那裡不像其他地方這麼極端,且這裡擁有令人讚嘆的美景能讓初學者跨出第一步。Haugsnes則給出一座在挪威附近名叫賽尼亞的島嶼當建議,他表示這座島嶼總長27公里,但你會在過程中體驗到攀爬與垂降等技術,雖然這聽上去是相當大的挑戰,不過卻能為新手帶來一次相當大的進步幅度。

5. 最好的訓練場地(The best places to train)

Evans最推薦的訓練場地在蘇格蘭的格倫科,之所以挑選格倫科的理由在於當地的高海拔,除了須具備一定的技術外,也能讓你的頭腦保持清晰,同時這裡的氣候也相當有挑戰性,讓你能夠應付各種狀況。Haugsnes則認為英國的大湖區也是相當棒的訓練場地,這裡不僅有豐富的滑坡,更有許多如山頂的地形,讓人可以在訓練天行者運動時,有足夠的練習資本。

The Lake District offers rich terrain for skyrunning © Inov-8

6.尋求建議和鼓勵(For more advice and inspiration)

國際天行者協會官方網站有許多天行者競賽的相關訊息和連結,而Haugsnes跟Evans也都特別提到Ian Corless這名天行者作家,其著作《Running Beyond》提供了不少比賽驚人的細節與有趣的事,絕對值得你坐下來好好欣賞。此外像Kilian Jornet這樣的YouTuber也絕對是你必看的天行者影像創作者。