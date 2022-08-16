從中美洲到大洋洲，Gold Fang的雷鬼奇幻之旅

年輕的雷鬼音樂人Gold Fang是澳洲Hip Hop/Reggae音樂場景的冉冉之星。自幼成長於中美洲加勒比海島國—千里達。在加勒比海地區，Reggae、Dancehall、Afrobeats絕對是最流行的音樂曲風。Gold Fang自然在生長環境中耳濡目染。直至十七歲時舉家移民到澳洲雪梨，他的世界發生天翻地覆的改變。

Gold Fang in the studio for Red Bull 64 Bars. © Tristan Stefan Edouard

「從走出機場那一刻，聞到的味道就不一樣了。」Gold Fang這麼表示。有別於千里達的熱帶海洋味，澳洲即便寬廣，仍然給他都市的壅擠感。對Gold Fang而言，作為一個在澳洲的黑人並不是一件容易的事。時而出現的歧視，或是對其口音的嘲笑。這是年輕且血氣方剛的他所必須面對並承受的。

所以他選擇將重心投入在音樂創作之上。尤其是他最擅長的Reggae和Hip Hop。「我無時無刻都在freestyle。」Gold Fang如是說。他將他每一天所看到的一切，透過音樂去表達出來。不論是喜怒哀樂，還是日常瑣事，都可以是自身創作的養分。

Gold Fang首先出道以2021年與Big Skeez合作的〈Where Yuh From〉單曲。強勁的反拍節奏給當時雪梨的地下音樂圈不小的衝擊。後於2022年陸續推出〈Light It〉、〈Make It Slow〉等單曲。Gold Fang的音樂作品中有著飽滿的Roots Reggae、Dancehall元素，但在編曲方面則兼容時下流行Hip Hop、Drill特性。可以說是相當來勁。

Gold Fang近期與Red Bull Music合作《64 Bars》音樂企劃。他選擇以自己最擅長的雷鬼曲風應戰。「我想讓澳洲的黑人移民們為自己的根源和膚色感到自豪。」年輕的Gold Fang想以自己的音樂創作去創造屬於澳洲黑人青年的潮流。作為一個在地雷鬼音樂市場的年輕悍將，說到做到應是不遙遠的將來。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。