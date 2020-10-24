這其中，一半的新秀進入了世界冠軍賽，他們至今贏得了5項世界冠軍，102場比賽的勝利和293次登上頒獎台的榮耀。 本文中，我們挑選了一些學習最具成效的佼佼者...

ENEA BASTIANINI, 22歲

這位義大利人，於2013年加入Red Bull 新秀盃，他以總成績第4名，足以確保他在第2年依常規晉升至Moto3世界冠軍賽，並被評選為年度最佳新秀車手。

2016年世界錦標賽中排名第2。 在2019年，他晉升至Moto2，並在2020年的第2站赫雷斯賽事，贏得比賽的第1場勝利。

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BRAD BINDER, 25歲

憑藉在布爾諾的捷克大獎賽上的勝利，這位南非籍車手成為Red Bull新秀中第1位獲得MotoGP冠軍的車手，也是第1位將KTM廠隊推上高峰的車手。 從2009到2011年，他與父親一起參加Red Bull新秀盃。

他們一起從南非飛至每場賽事參賽。 青少年時期，他有時缺乏自信心，但Gustl Auinger告訴他：要相信自己、 全力以赴，不要找藉口，其餘將自然而然水到渠成。

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JORGE MARTÍN, 22歲

這位西班牙籍車手從2012到2014年參加Red Bull 新秀盃的競賽，並在最後1年輕鬆獲得了冠軍寶座。 他花了3年時間贏得了Moto3世界錦標賽的第1場比賽，但在第2年，即2018年，他贏得了世界冠軍的頭銜。 現在效力於Red Bull KTM Ajo車隊，參加Moto2世界錦標賽，目前排名第3位。

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FABIO DI GIANNANTONIO, 21歲

眾所周知，Di Gia在2015年“Red Bull新秀盃”排名第2。這位羅馬人在2016年成為全職Moto3世界錦標賽的車手前，還曾在義大利Moto3錦標賽中獲得第2名的佳績。

在世錦賽再次獲得第2名之後，他於2019年晉升至Moto2，迄今為止他已獲得兩次登上頒獎台的殊榮。

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MIGUEL OLIVEIRA, 25歲

他一直都很迅速，但近年來他也一直保持穩定的節奏與速度。 在2008年Red Bull新秀盃，計獲得兩場勝利之後，在效力於Red Bull KTM下的Aki Ajo車隊，並大放異彩成為冠軍優勝者前，他在西班牙冠軍賽中與弱勢的Mahindra一起度過了多年。 2020年，他在MotoGP的Tech3中表現出色，並於2021年將轉進KTM廠隊。

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LUIS SALOM, (24歲過世)

他在2008年 Red Bull新秀盃中，可謂是史上最令人印象深刻的表現之一。 這位馬略卡車手，贏得了開幕式5場比賽中的4場。他在Moto3世界錦標賽34場比賽中，他獲得不少於20場登上頒獎台的榮耀。 Luis在無法解釋的情況下，於2016年加泰隆尼亞大獎賽中意外不幸過世。 此後39號不授予其他任何車手。

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JOHANN ZARCO, 30歲

這位法國籍車手，在8場比賽計贏得7次登上頒獎台的佳績，並奪得Red Bull新秀盃第1屆的冠軍殊榮。 在加入Tech3進軍MotoGP冠軍賽之前，他獲得Moto2兩座世界冠軍，他優異的表現令人印象深刻。 他轉進KTM廠隊時曾犯了嚴重的錯誤，但他仍努力表現並扳回一城，另為剛成軍的Ducati奪得桿位佳績，並在布爾諾大賽中登上頒獎台的榮耀。

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JOAN MIR, 22歲

這位來自Palma de Mallorca的車手，他在速度和節奏，並在各個類別中不斷提升，進步非常快。 他在2013和2014年參加Red Bull新秀盃（拿下第2名）。 他的第1座Moto3冠軍是於2016年在奧地利獲得，他同時也是2017年的世界冠軍，2018年的Moto2年度最佳新人，並自2019年以來一直是Suzuki在MotoGP的得力車手。