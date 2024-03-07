熱血少年漫畫的男主角—Green Father比杰

比杰自參加《大嘻哈時代２》選秀節目後能見度大開。從第一集總是用力展示二頭肌的白背心壯漢形象，就抓住觀眾的眼球，覺得這個人也太逗了吧。後續在每一環節之中，比杰一直將自己的拼命三郎，熱愛饒舌和健身的樣貌屢屢展現。從萬人海選中脫穎而出，再一路走到節目後面，無名之輩的逆襲故事，始終能打動人心。

Green Father 比杰 © Jasmine Chang

不論是肌肉臭直男味的〈肌情四射〉，還是在Diss環節punchline連發的〈嗆到無麻吉〉。比杰屢屢留下討論度極高的話題金曲。甚至是到被淘汰的那一刻，他仍然堅持把自己的人設做好做滿，即便最後講到哽咽，肯定過去所付出的每一刻帶自己來到這個舞台。仍能讓螢幕前面的觀眾感受到，比杰是個鐵錚錚的漢子。必須承認那一段我也看到哭出來了。

兼具喜感和強烈個人魅力的比杰，在節目過後同樣沒有停下腳步。不僅受邀擔任網路節目主持人，也於去年發表第二張個人專輯《肌肉棒子》。其中更是邀請知名YouTuber松鼠合作。專輯中題材包含踏實生活、追逐夢想，以及對於生命追求的探討。你說這不是妥妥的熱血少年漫畫男主角嗎。

Green Father 比杰 © Jasmine Chang

於2023年底比杰參加Red Bull Orbit Cypher系列。與參劈小個、阿夫、吳霏等人共同以「超級英雄」為題創作。比杰的選擇是力大無窮的綠巨人浩克，他給出的理由相當無厘頭或是很有他的風格——只因可以大肆全力揮拳，但不用對造成的破壞負責。

在後續專訪中比杰也表示，他認為大支是台灣嘻哈圈的超級英雄，不僅直言時事，也同樣提攜後輩。而就在今年比杰也參與了大支發起的〈台饒2〉單曲，與自己心目中的英雄合作。而欲知比杰是怎麼用自身獨到的觀點和文字創意，來表達怪力英雄的魅力，就趕快點進Red Bull Orbit超級英雄篇吧！

GreenFather比杰 © Jasmine Chang