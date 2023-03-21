當英倫街頭與森巴浪漫相撞—Grime Cypher UK x Brazil

Grime的發跡源自兩千年初期的英國倫敦。在二十世紀末期，UK Garage舞曲逐漸流行化，除了舞廳DJ會播放的混音作品，也有越來越多的知名歌手開始嘗試演唱Garage曲風的作品。混合更多Pop、R&B、Soul元素。如大家耳熟能詳的Craig David即是其中佼佼者。

那當Garage遇上嘻哈呢？在千禧年間也正是大眾傳媒日漸發達之時。美國正當紅且走向全面商業化的00’s Hip Hop自然也跨海被英國在地青年所喜愛。Garage承襲Breakbeat、Jungle、Dub獨有的反拍舞曲樣貌，在BPM130至140至今的強勁節奏，想一想似乎很適合加上帥氣的饒舌，Grime也油然而生。

PL GRIME © [unknown]

若要去描述Grime曲風的聽感，或許可以說它的律動是反著來的。從一開始的Garage混搭饒舌，或是更為激進的Drum & Bass編曲。最一開始的Grime即帶有強烈的英倫反拍舞曲傳統，早些年成功商業化的Grime歌手如Dizzee Rascal、Lethal Bizzle便以自身渾厚嗓音加上極為奔放的電子風格，跟上逐漸萌芽的EDM風潮。

時至2010年之後，隨著流行音樂潮流的變化，兩千年過於流俗的舞曲逐漸被淘汰。嘻哈或Grime也開始擁抱更為黑暗深沈，講述街頭幫派的路線。更多的808 Bassline、南岸匪幫的路數也讓Trap曲風誕生。這個制霸往後二十年的嘻哈支線風格，自然也會影響Grime的發展。

Skepta © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

到了當代，Grime的樣貌逐漸和Trap、Drill重疊。許多人開始分辨不出差別。但正如前些段所講，去感受有別於過往直覺的反拍律動。當你以為自己聽到一首Drill，想跟著節拍點頭卻發現總是抓不到正確的拍點。我想那你應該聽到了一首Grime了。

近些年UK Grime的代表性歌手當屬Skepta、Stormzy、AJ Tracey一代。他們巧妙地將Grime的根基，運用在時下流行的Dancehall、Afrobeats、Drill之中。但殊途同歸的是，這些看似大相徑庭的曲風實則根源都是Dub。

在Red Bull Music釋出的《Grime Cypher UK x Brazil | Fleezus, Febem, Jevon, Eyez + Yizzy》Cypher影片中，他們找來了分別來自英國和巴西的歌手來演繹各自對Grime的詮釋。在巴西這個國家，他們的饒舌發展事實上也是相當多的街頭成分。所以或多或少與英國歌手相比，他們的饒舌匪氣相對重了一些。但若是先前不了解Grime的聽眾，或許可以透過此部影片更加認識這個曲風。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。