經過一年半的漫長等待，玩家們終於得以再次一睹這款堪稱史上最受期待的遊戲之一——《俠盜獵車手VI》的真容。然而，不幸的是，他們還得繼續等待，因為Rockstar剛剛宣布，遊戲的發售日期將推遲至2026年11月19日。雖然延期時間很長，但考慮到遊戲畫面如此精美，我們不能怪Rockstar Games花費額外的時間進行打磨。

預告片中透露了許多關於玩家將扮演的雙主角傑森和露西亞的故事情節線索，以及一些可以讓玩家賺取額外收入的支線活動。我們也得以近距離觀察遊戲中玩家將探索的龐大開放世界，其中包括各種各樣的生物群落，例如城市景觀、貧困的貧民窟、沼澤、湖泊、海灘、森林等等。

《俠盜獵車手VI》的地圖正在逐步成型，有望成為Rockstar迄今為止製作過的最大、最多樣化的地圖。它被劃分為六個截然不同的區域，每個區域都有獨特的外觀和氛圍。這六個生物群落代表了虛構的萊昂尼達州多樣化的生態系統，該州的原型大致是佛羅裡達州。讓我們來看看每個區域都有哪些特色。

01 罪惡市

罪惡市就是浮華、喧囂和貪婪的縮影。 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

罪惡市是GTA世界中的邁阿密，充滿了電影和電視劇（例如《疤面煞星》和《邁阿密風雲》）中展現的奢靡、魅力和危險。我們在以20世紀80年代為背景的《俠盜獵車手：罪惡都市》中已經探索過罪惡都市，但這款新作中的罪惡都市規模更大、細節更豐富，遠超以往任何作品。每個街區都經過精心打造，展現了構成這座城市多元文化的熔爐，從閃耀的罪惡海灘到充滿活力的古巴小街，無不體現著這一點。在這座殘酷的都市中，奢華與貧窮與犯罪並存，為那些精明的創業家提供了攀登權力巔峰或走向自我毀滅的機會。可以預見，街頭巷尾將擠滿NPC和車輛。

02 雷歐奈達島

傑森的故事起自雷歐奈達 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

在罪惡市的南部是雷歐奈達群島，這是一個氣候乾燥、海水清澈湛藍的熱帶群島。如果你打算在海灣裡暢泳一番，最好提高警惕，因為這片水域危機四伏，既有人類的危險，也有其他生物的威脅。如果你喜歡水上運動，可以騎上摩托艇或偷船，但一定要小心避開滑水者。潛入水下，你會發現各種各樣的海洋動植物，包括海龜和熱帶魚。現實生活中，邁阿密的水域裡棲息著幾種鯊魚，所以如果你下水游泳，就要做好遭遇一些危險生物的準備。

03 草河區

草河區的兩大危險：警察與鱷魚 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

草河鎮擁有我們在兩支預告片中看到的那些環境惡劣的沼澤地。泥濘的沼澤地對玩家來說無疑是個挑戰，尤其是在鱷魚潛伏伺機捕食毫無防備的獵物時。棲息在這片嚴酷環境中的奇特生物也可能構成可怕的威脅。

04 蓋爾霍恩港

逃離蓋爾霍恩港狂野的街道，入住糜爛的汽車旅館 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

這片被遺忘的海岸隱藏著雷歐奈達島的陰暗面，充斥著毒販、黑幫和一無所有的絕望居民。這片曾經的熱門度假勝地如今已荒廢，淪為犯罪和貧困的溫床，成為目光短淺、貪婪之徒釀成的悲劇的見證。你或許能在破舊的汽車旅館裡找到一絲喘息之機，但你仍需時時提防那些在街頭遊蕩的罪犯。這裡乾燥崎嶇的地形非常適合騎越野摩托車或四輪摩托車飛馳。

05 安柏希亞

安柏希亞是一個工業中心，但傳統價值在那裡還是比較有話語權。 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

安柏希亞乾燥炎熱的氣候使其成為野火肆虐的熱點地區，但這些失控的火災造成的破壞與當地飛車黨控制這座城市所造成的混亂相比，簡直不值一提。這座工業城鎮遍布工廠，其中一些工廠很可能是進行不法活動的掩護。預計在這些巨大的建築中會發生一些激烈的槍戰。安布羅西亞的中心是盟軍水晶糖廠，這裡肯定會發生一些重要的任務。

06 卡拉加山

卡拉加山上棲息著各種各樣的生物。 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

想逃離都會叢林和茂密沼澤嗎？那就去卡拉加山國家公園吧！這裡是自然美景的天堂，野生動植物遍佈。河流湖泊是釣魚和游泳的好去處（不用擔心被吃掉），而越野小徑則鼓勵遊客徒步探索。如果你是《荒野大鏢客2》的粉絲，這裡絕對不會讓你失望，因為狩獵活動又回來了。你可以追蹤並獵殺美洲獅、鹿和其他動物，快速賺取豐厚的報酬。不過要小心，因為在偏僻的森林裡，形形色色的怪人都有，包括神祕的鄉巴佬和偏執的激進份子。

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