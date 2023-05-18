從拼貼和擬仿中內化—Gummy B

GummyB © Jasmine Chang

要討論Gummy B，若只從《大嘻哈時代2》選秀節目上的活躍提之，則有點顧此失彼。畢竟他受到嘻哈圈認可的時間，早在2022上半年他推出個人首張專輯《安泰》之時，便已刮起一陣旋風了。當時在二月初，約莫春節剛過完，那並不是一個合適推出完整作品的時間點。畢竟廉價的餘溫還未退去，春季也尚未到來。但也正巧這個時間點，讓其專輯《安泰》得到前所未有的關注。

大家紛紛討論，Gummy B究竟是誰，從Lo-Fi到Chill Trap，從複雜詞彙到聽感的恰到好處。人們彼時只知其名而未見其人。「欸欸你有沒有聽過《安泰》？」這是當時嘻哈圈內人碰面時的第一句問候。而對筆者而言，則注意到這或許是學院派音樂型態的轉捩點。

Gummy B © Bei City

後續Gummy B聲名逐漸鵲起，大小活動能看見其身影。略顯內向害羞的個性，與其音樂作品的思想大氣有著些許的反差。而自其登上《大嘻哈時代2》舞台，一切都已成為後話。從初登場即展現與其他參賽選手截然不同的音樂理解，以及純熟的聲音表現。而其舞台魅力，也在一集又一集的拍攝中得到昇華。並在總決賽舞台上，給出堪稱史詩級的視聽饗宴。

要如何討論Gummy B的音樂呢？初聽其專輯時，筆者腦海中的字眼是「縫合怪」。你可以從很多層面上去批評《安泰》專輯的不成熟。不論是編曲選擇還是錄混音的品質。但要知道全憑一己之力完成的第一張完整個人作品，早沒什麼好苛求的了。但所謂縫合怪，意即可以從其音樂中察覺到許多知名音樂人對Gummy B的影響。不論是Kendrick Lamar、Travis Scott、J. Cole，還是Tyler the Creator等。

Gummy B © Bei City

在某些音樂片段，你可以辨別這是從哪位歌手身上擬仿而來。但在Gummy B的拼貼之下，又不顯得突兀。這種高超的擬仿手法並不是容易被察覺的，但也會是他未來成長的挑戰。他的演出肢體和對於舞台美學的想像，從他者角度看來就會與某些饒舌歌手過於相近。這並不是在指控抄襲，而是他的內化尚未走過完整的過程。怎麼去蕪存菁，怎麼把學習來的事物變成自己的，這是一個不小的課題。

無論如何，Gummy B已經證明，他不需要以最華麗的音樂設計或最爆炸的演出現場去征服大眾。在慢悠悠的節奏中做完自己的敘事，以自己為世界中心去闡述文字和想像。這是得來不意的才華，也是他未來攻城掠地最強大的武器。在Red Bull Orbit與嘻哈龍虎門合作的系列cypher之中，我們可以看到Gummy B和緋村宗祐、同理、趙翊帆等一眾新生代好手各顯本事。若想了解更多他的音樂魅力，不如就點進去看看吧。