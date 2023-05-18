Gummy B
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音樂

從拼貼和擬仿中內化—Gummy B

在大約五到十年前時，台灣嘻哈圈總會有一些關於正統嘻哈、正宗口味的爭論。那時吵最兇的話題就是大學嘻研社體系的學院派和與之相對的街頭派了。有人會覺得學院派在吊書袋，喜歡艱澀生硬的辭藻玩弄韻腳。也有人認為學院派追根究底的研究精神才能參透嘻哈。前幾年學院派代表或許人們會說是熊仔，但今年過後，相信就會是Gummy B了。
由 Ku da Yeast 編寫
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GummyB

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© Jasmine Chang

要討論Gummy B，若只從《大嘻哈時代2》選秀節目上的活躍提之，則有點顧此失彼。畢竟他受到嘻哈圈認可的時間，早在2022上半年他推出個人首張專輯《安泰》之時，便已刮起一陣旋風了。當時在二月初，約莫春節剛過完，那並不是一個合適推出完整作品的時間點。畢竟廉價的餘溫還未退去，春季也尚未到來。但也正巧這個時間點，讓其專輯《安泰》得到前所未有的關注。
大家紛紛討論，Gummy B究竟是誰，從Lo-Fi到Chill Trap，從複雜詞彙到聽感的恰到好處。人們彼時只知其名而未見其人。「欸欸你有沒有聽過《安泰》？」這是當時嘻哈圈內人碰面時的第一句問候。而對筆者而言，則注意到這或許是學院派音樂型態的轉捩點。
Gummy B

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後續Gummy B聲名逐漸鵲起，大小活動能看見其身影。略顯內向害羞的個性，與其音樂作品的思想大氣有著些許的反差。而自其登上《大嘻哈時代2》舞台，一切都已成為後話。從初登場即展現與其他參賽選手截然不同的音樂理解，以及純熟的聲音表現。而其舞台魅力，也在一集又一集的拍攝中得到昇華。並在總決賽舞台上，給出堪稱史詩級的視聽饗宴。
要如何討論Gummy B的音樂呢？初聽其專輯時，筆者腦海中的字眼是「縫合怪」。你可以從很多層面上去批評《安泰》專輯的不成熟。不論是編曲選擇還是錄混音的品質。但要知道全憑一己之力完成的第一張完整個人作品，早沒什麼好苛求的了。但所謂縫合怪，意即可以從其音樂中察覺到許多知名音樂人對Gummy B的影響。不論是Kendrick Lamar、Travis Scott、J. Cole，還是Tyler the Creator等。
Gummy B

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在某些音樂片段，你可以辨別這是從哪位歌手身上擬仿而來。但在Gummy B的拼貼之下，又不顯得突兀。這種高超的擬仿手法並不是容易被察覺的，但也會是他未來成長的挑戰。他的演出肢體和對於舞台美學的想像，從他者角度看來就會與某些饒舌歌手過於相近。這並不是在指控抄襲，而是他的內化尚未走過完整的過程。怎麼去蕪存菁，怎麼把學習來的事物變成自己的，這是一個不小的課題。
無論如何，Gummy B已經證明，他不需要以最華麗的音樂設計或最爆炸的演出現場去征服大眾。在慢悠悠的節奏中做完自己的敘事，以自己為世界中心去闡述文字和想像。這是得來不意的才華，也是他未來攻城掠地最強大的武器。在Red Bull Orbit與嘻哈龍虎門合作的系列cypher之中，我們可以看到Gummy B和緋村宗祐、同理、趙翊帆等一眾新生代好手各顯本事。若想了解更多他的音樂魅力，不如就點進去看看吧。
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