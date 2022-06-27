東倫敦社區街口的靈魂吟唱者—Hak Baker

出生於1991年的創作歌手Hak Baker，自幼於東倫敦道格斯島（Isle of Dogs）成長。如同多數東倫敦創作者之典型工人階級的成長背景，在街頭漫遊閒逛之餘，音樂成為他的抒發口。自2017年憑藉單曲〈Conundrum〉逐漸嶄露頭角，並於同年在知名節目A COLORS SHOW上演出。他多元的音樂背景和深沉的嗓音方為世人所關注。

Hak Baker如同許多來自東倫敦的黑人青年一樣，自青少年階段就受到當地的饒舌曲風Grime所吸引。在帶有強烈反拍節奏色彩的饒舌之下，他亦開始嘗試創作。但有趣的是，他並不滿足於當一個純粹的饒舌歌手。在高中時期接觸並學習吉他，並大量聆聽Soul、Reggae，甚至是民謠和龐克等多樣樂風。

他曾表示自己深受英國牙買加裔移民文化的影響，進而喜歡上中美洲的Ska和Reggae曲風。而這也是英國Grime和Lover’s Rock，以及Drum & Bass等樣貌截然不同之樂種的根源。Hak Baker則稱自己的音樂路線為G-Folk，意即從Grime出發的民謠音樂。

Hak Baker © Press

Hak Baker如同當代的吟遊詩人，創作題材往往來自生活中的微小瑣事。從工人階級視角觀看世界，或是描繪家鄉街區的喜怒哀樂。Hak Baker時而端起吉他吟唱，時而用其低沈的聲線快節奏饒舌。正如前段所述，他也同樣喜歡由黑人音樂人所創作的龐克音樂。充滿憤怒和衝勁能量，且以黑人角度去闡述抗爭、進步。對此稱Hak Baker是個民謠歌手或饒舌歌手，似乎都難以界定。

或許對其更好的稱呼方式，應為音樂行動主義者。Hak Baker於2022年初成立黑人協進組織The Roundhouse。希望透過音樂、藝術、和藝文活動，促進社區黑人文化和黑人意識深根。Hak Baker從不隱瞞自身強烈的左翼立場。作為少數族裔和勞工階級出身，他強烈相信必須團結才能促進群體進步。

Hak Baker曾在2018年於Red Bull Music演出同年釋出的單曲〈Dopehead〉。大量雷鬼式吟唱搭配上簡單的木吉他，生命力和渲染力十足。在音樂道路上，人們往往會選擇向某個音樂方向靠攏。但對於Hak Baker來說，他只是藉由音樂這個載體去說出自己所見所聞罷了。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。