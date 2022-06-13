Verstappen 與Pérez擁有堅強的戰略團隊做後盾

如果 Hannah Schmitz 正在說話，而她的手掌正面朝下時，你就會知道她正在做出許多關鍵決策，這些決定可能會改變 FIA 一級方程式世界錦標賽的最後結果。

這是Oracle Red Bull車隊戰略人員使用的一種技術，可幫助她在比賽激動人心的過程中保持專注與準確。

身為首席戰略工程師，Schmitz 和她的團隊計算和分析數十億個參數點，同時模擬場景，這些場景將定義週末整場比賽將會發生什麼事。

適應性強並且必須立即對現場場景做出反應是Schmitz工作的一部分，這無疑給她帶來了很大的壓力，但往往也是腎上腺素飊升最快的位置。

Schmitz表示：我認為這非常令人興奮。 當你做出那個瞬間的決定時，此時你坐立難安。

“那麼你可能有 20 秒的時間，這聽起來不像是任何時間，但在比賽中，坐在那裡等著看你的決定是否得到回報，感覺就像一輩子。”

在F1一級方程式尖端技術的時代，結果在幾毫秒內做出決定，每一個選擇都可能決定最後的輸贏。

何時進站以及進站次數、使用什麼輪胎、何時進攻或保持速度，以及車手何時應該一起協同合作，都是基於數據的關鍵決策。

當你做出那個瞬間的決定時，你會覺得坐立難安。 Hannah Schmitz

再多的研究也無法讓你在充滿黃旗和紅旗、撞車、判罰和不可靠天氣的比賽中所發生的事情做好充分準備。

Schmitz表示：這是一項需要始終保持最大注意力的職業。我認為保持冷靜是決策者最重要的品質之一。

“曾經有人告訴我一個小竅門是，如果你把雙手翻過來，讓你的手掌朝下，這可以幫助你更清楚地表達你所說的話。”

在正常比賽日的早晨，Schmitz會參加特意安排的會議，讓他們感覺更像是與車手、賽車工程師、Adrian Newey以及最終與老板Christian Horner討論比賽計劃。

Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing © Red Bull

然後，這取決於她是在賽道的維修站牆上，還是回到米爾頓凱恩斯最先進的戰情室中，每場比賽都會與比賽戰略負責人 Will Courtenay 交替進行。

無論他們在哪裡，任務都是一樣的，但角色卻大不相同。 在維修站牆上，目標是保持清醒的頭腦，並從更大的角度看待如何贏得這場比賽。

身為決策者，你必須告訴很多人該做什麼，他們必須聽你的 Hannah Schmitz

回到戰情室，決策團隊正在運作所有即時計算和模擬，然後將所有可運用的數據提供給維修站牆上的團隊成員，以便他們與賽車工程師一起做出最佳決策。

正如Schmitz所揭示的那樣，NASA 風格的房間已經改變了遊戲規則。“我們可以聽到每支車隊的廣播，我們可以觀看每支車隊的車載影像，我們可以詳細查看所有數字，並在幾秒鐘內將其傳遞到維修區的牆上。就像在同一個房間裡一樣，無法耽擱。”

Schmitz本人通往維修牆的道路是一種奉獻精神，也是她夢想工作的開拓之路。

即使在蹣跚學步的時候，她就對汽車和事物的運作方式很感興趣，這很快就變成了在學校時對工程的熱情。在 2009 年以實習生身份加入Red Bull車隊之前，她獲得了劍橋大學的機械工程碩士學位。

建立所需的信心和信任需要時間，她希望未來追隨她腳步的女性不需如此。

她表示：我認為很多人最初去做這項工作時，可能會沒有信心。

“身為一名決策者，你必須告訴很多人該做什麼，他們必須聽你的，所以它正在建立這種信任，我認為不幸的是，作為一名女性，這更難，但現在我有了這種尊重，我希望其他想要進入這項運動的年輕女性會看到你可以做到，可以接受它，我們會看到更多的多樣性。”

在 2019 年的巴西大獎賽上，她在全球受到了關注，當時她第三次呼籲讓 Verstappen 進站，儘管她知道他最初會失去比賽領先優勢，但她無疑是 F1 粉絲們可公認的面孔。

當這一舉動導致荷蘭車手獲勝時，Schmitz被要求與Verstappen一起登上頒獎台，以領取車隊的獎杯。

她透露道：這是一個非常特別的時刻，也是我職業生涯的頂峰。我實際上是在生完第一個孩子後才回來工作的，所以這對我來說是一件大事，證明我還在這裡並且可以很好地完成工作。這簡直是一次不可思議的經歷。

在她與車隊合作的 13 年中，她與車隊史上的大多數車手一起工作，目前非常享受合作的氛圍並回答 Pérez 和 Verstappen 的問題，他們都全心投入並致力於理解向他們所提出的策略。

Schmitz takes a deserved share of the limelight in Brazil © Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool

本週末，贏得比賽的二人組將前往亞塞拜然的巴庫賽道，車隊希望在車手和車隊錦標賽中進一步擴大領先優勢。

這是他們歷年來在這條賽道上取得成功的賽道，Pérez 上個賽季在街道賽道上為他的新車隊贏得了第一場比賽，令人難忘。

Schmitz將在戰情室完成決策任務，這些策略甚至在摩納哥的燈光熄滅之前就已經開始準備，並且與Ferraris的另一場攤牌，以及一場充滿不可預測性的比賽再次被預期，只有一件事我們可以確定。

借助 Hannah Schmitz 和她的團隊所計算的決策，Oracle Red Bull車隊將掌握所需的所有信息。