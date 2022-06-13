Hannah Schmitz, Red Bull Racing Senior Strategy Engineer looks on from the pit wall during practice for the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 28, 2020 in Spa, Belgium.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
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Verstappen 與Pérez擁有堅強的戰略團隊做後盾

本集我們特別專訪了Oracle Red Bull賽車車隊首席戰略工程師 Hannah Schmitz，她是在比賽中，為車隊即時做出決勝關鍵的團隊成員。
由 Joe Batchelor 編寫
5 min read發佈於
如果 Hannah Schmitz 正在說話，而她的手掌正面朝下時，你就會知道她正在做出許多關鍵決策，這些決定可能會改變 FIA 一級方程式世界錦標賽的最後結果。
這是Oracle Red Bull車隊戰略人員使用的一種技術，可幫助她在比賽激動人心的過程中保持專注與準確。
身為首席戰略工程師，Schmitz 和她的團隊計算和分析數十億個參數點，同時模擬場景，這些場景將定義週末整場比賽將會發生什麼事。
以最近的摩納哥大獎賽為例，他們精心策劃了進站計劃，最終讓Sergio Pérez 拿下方格旗的勝利，Max Verstappen登上了頒獎台。 這是一個大膽而積極的舉動，這也促使Helmut Marko博士後來表示：我們都很出色，但如果我們贏了，主要是來自Hannah的決策。
適應性強並且必須立即對現場場景做出反應是Schmitz工作的一部分，這無疑給她帶來了很大的壓力，但往往也是腎上腺素飊升最快的位置。
Schmitz表示：我認為這非常令人興奮。 當你做出那個瞬間的決定時，此時你坐立難安。
“那麼你可能有 20 秒的時間，這聽起來不像是任何時間，但在比賽中，坐在那裡等著看你的決定是否得到回報，感覺就像一輩子。”
在F1一級方程式尖端技術的時代，結果在幾毫秒內做出決定，每一個選擇都可能決定最後的輸贏。
何時進站以及進站次數、使用什麼輪胎、何時進攻或保持速度，以及車手何時應該一起協同合作，都是基於數據的關鍵決策。
當你做出那個瞬間的決定時，你會覺得坐立難安。
Hannah Schmitz
再多的研究也無法讓你在充滿黃旗和紅旗、撞車、判罰和不可靠天氣的比賽中所發生的事情做好充分準備。
Schmitz表示：這是一項需要始終保持最大注意力的職業。我認為保持冷靜是決策者最重要的品質之一。
“曾經有人告訴我一個小竅門是，如果你把雙手翻過來，讓你的手掌朝下，這可以幫助你更清楚地表達你所說的話。”
在正常比賽日的早晨，Schmitz會參加特意安排的會議，讓他們感覺更像是與車手、賽車工程師、Adrian Newey以及最終與老板Christian Horner討論比賽計劃。
Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing
Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing
© Red Bull
然後，這取決於她是在賽道的維修站牆上，還是回到米爾頓凱恩斯最先進的戰情室中，每場比賽都會與比賽戰略負責人 Will Courtenay 交替進行。
無論他們在哪裡，任務都是一樣的，但角色卻大不相同。 在維修站牆上，目標是保持清醒的頭腦，並從更大的角度看待如何贏得這場比賽。
身為決策者，你必須告訴很多人該做什麼，他們必須聽你的
Hannah Schmitz
回到戰情室，決策團隊正在運作所有即時計算和模擬，然後將所有可運用的數據提供給維修站牆上的團隊成員，以便他們與賽車工程師一起做出最佳決策。
正如Schmitz所揭示的那樣，NASA 風格的房間已經改變了遊戲規則。“我們可以聽到每支車隊的廣播，我們可以觀看每支車隊的車載影像，我們可以詳細查看所有數字，並在幾秒鐘內將其傳遞到維修區的牆上。就像在同一個房間裡一樣，無法耽擱。”
Schmitz本人通往維修牆的道路是一種奉獻精神，也是她夢想工作的開拓之路。
即使在蹣跚學步的時候，她就對汽車和事物的運作方式很感興趣，這很快就變成了在學校時對工程的熱情。在 2009 年以實習生身份加入Red Bull車隊之前，她獲得了劍橋大學的機械工程碩士學位。
建立所需的信心和信任需要時間，她希望未來追隨她腳步的女性不需如此。
她表示：我認為很多人最初去做這項工作時，可能會沒有信心。
“身為一名決策者，你必須告訴很多人該做什麼，他們必須聽你的，所以它正在建立這種信任，我認為不幸的是，作為一名女性，這更難，但現在我有了這種尊重，我希望其他想要進入這項運動的年輕女性會看到你可以做到，可以接受它，我們會看到更多的多樣性。”
在 2019 年的巴西大獎賽上，她在全球受到了關注，當時她第三次呼籲讓 Verstappen 進站，儘管她知道他最初會失去比賽領先優勢，但她無疑是 F1 粉絲們可公認的面孔。
當這一舉動導致荷蘭車手獲勝時，Schmitz被要求與Verstappen一起登上頒獎台，以領取車隊的獎杯。
她透露道：這是一個非常特別的時刻，也是我職業生涯的頂峰。我實際上是在生完第一個孩子後才回來工作的，所以這對我來說是一件大事，證明我還在這裡並且可以很好地完成工作。這簡直是一次不可思議的經歷。
在她與車隊合作的 13 年中，她與車隊史上的大多數車手一起工作，目前非常享受合作的氛圍並回答 Pérez 和 Verstappen 的問題，他們都全心投入並致力於理解向他們所提出的策略。
Red Bull Racing Senior Strategy Engineer Hannah Schmitz celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 17, 2019 in São Paulo, Brazil.
Schmitz takes a deserved share of the limelight in Brazil
© Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool
本週末，贏得比賽的二人組將前往亞塞拜然的巴庫賽道，車隊希望在車手和車隊錦標賽中進一步擴大領先優勢。
這是他們歷年來在這條賽道上取得成功的賽道，Pérez 上個賽季在街道賽道上為他的新車隊贏得了第一場比賽，令人難忘。
Schmitz將在戰情室完成決策任務，這些策略甚至在摩納哥的燈光熄滅之前就已經開始準備，並且與Ferraris的另一場攤牌，以及一場充滿不可預測性的比賽再次被預期，只有一件事我們可以確定。
借助 Hannah Schmitz 和她的團隊所計算的決策，Oracle Red Bull車隊將掌握所需的所有信息。
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