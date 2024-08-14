轟炸！爆破！民主歡樂送！《絕地戰兵2》是系列污點？還是歷史高點？

《絕地戰兵2》(HELLDIVERS2) 是Arrowhead Game Studios製作的合作射擊遊戲，最多可四人連線組隊，於PC和PS5上發售，開賣後12 週銷售量達1200 萬套，是近年的服務型遊戲銷售量標竿之一

銷售量更是遠超SONY本家看板大作《戰神：諸神黃昏》在2022 年上市，所創下的同期紀錄

《絕地戰兵2》的主要故事背景

自由、和平、民主。

這些是超級地球公民與生俱來的權利，文明的重要支柱，也是我們生存的本質。

但戰況越演越烈，一切再次受到威脅。

加入銀河前所未見的最強軍隊，打造安全自由的環境，使人們安居樂業。

您相信自由嗎？面對壓迫，您是否會挺身而出，保護手無寸鐵之人？為和平而戰。為民主獻身。

聯手剷除外星禍害，保護您家園－超級地球的安全。

「簽下去！」 © Arrowhead Game Studios

《絕地戰兵2》的主要遊戲特色

本作充滿了適當的手忙腳亂、互相傷害，和各種黑色幽默的歡樂氛圍

遊戲主軸，是前往各大星球征戰，玩家可以從超級地球指派的星球當中出任務，不同的星球會有不同的地貌、和環境

選取任務之前可以先看簡報，了解當地狀況與任務目標，自訂武裝配置，並且除了主要武器以外，還能透過高科技呼叫，召喚各種戰艦級的兇猛暴虐巨大戰術兵器，實施無情的殲滅攻擊，例如大規模轟炸、衛星軌道光束砲擊 (而且還不用等月亮出來)

問就是炸他全家 © Arrowhead Game Studios

玩家化身絕地戰兵，代表超級地球主動攻打、征服，並霸凌外星種族的同時，宣導自己侵略和開戰的正統性

遊戲過程中作充滿了各式各樣反諷霸權主義的黑色幽默，執行各種剿滅、破壞，和屠戮任務，遊戲中文本卻會告訴你，我們正在散播和平、自由，和主動管理式民主。

尤其出任務時，玩家的所有武器都會造成友軍傷害，和親朋好友一同遊玩時，再配上各種戲謔的文本，很有歡樂的節目效果

《絕地戰兵2》的實際遊戲環境現況

這張官方宣傳照就跟泡麵封面一樣，僅供參考 © Arrowhead Game Studios

宣傳詐欺

開宗明義，《絕地戰兵2》本質不是槍戰遊戲，槍戰只是誘拐你進來當韭菜人礦的誘餌

你要在這遊戲過得好，並不是靠你無比精湛的走位、百步穿楊的準度，而是你得連狗都不如的全程潛行，偷偷摸摸當個抱頭鼠輩

如果你在《絕地戰兵2》發售前，有先看過各種預告片，就會知道預告片當中各種主打同樂奮戰、愉快射擊，如果你打的都是低難度，也許並沒錯，但實際上，這遊戲有各種手段花式逼你打高難度，例如中期開始升級戰略配備的素材，就是你絕對得上高難度才拿得到

雖說本作有著豐富的技能和武裝配備，但是良率乏善可陳，絕大多數武裝的本質，是連玩具都不如，再加上哪把武器出頭，哪把武器就是要在近期數次更新內、被Arrowhead官方營運團隊削弱

打小怪火力不夠，打大怪無法破甲，更不用提打泰坦等級的巨型敵人。但即便如此，官方Arrowhead明明自己直播是三番兩次開了作弊模式、依然被打成狗，但還是一而再再而三認為玩家火力太強

所以一方面敵人參數和設定明著來暗地去，都持續的在連續加強

雷射加農砲變成LED刮痧棒都不如，因為連幫兵工廠和闊步者刮腳皮都做不到

除了雷射加農砲以外，所有出場率OK的武器和軍備都要挨刀、包含磁軌砲、帶火裝備，或是各項戰略軍備等等

以上各樣連續累積的結果，就是各位戰兵看到的，磁軌砲只能打紙板、火焰武器燒隊友比燒敵人更猛、飛鷹500KG爆彈裡面被灌了450KG的海砂、節目效果遠遠大過實質傷害

說個笑話，官方拿【終極武器】當賣點 © Arrowhead Game Studios

再加上下面會詳細說明的不合理產怪機制，終究玩家只能被逼著上高難度以外，還得全程潛行越低調越好

《絕地戰兵2》的宣傳，是用浴血奮戰和終極火力當賣點，用熱血歡樂的氣氛拐你買片，但實際上遊戲主體，卻是要你偷偷摸摸，能躲就躲

Arrowhead能光明正大的剽竊《潛龍諜影》動作模組，又這麼想作潛行遊戲，為什麼不起初就打開天窗說亮話？怎麼不敢在宣傳上堂堂正正的說，《絕地戰兵2》是款潛行遊戲？

Arrowhead的民主是這麼見不得人的事情嗎？掛羊頭賣狗肉，這個手法就是實打實的宣傳詐欺

戰爭債券賣起來

遊戲內要取得新武器就是要定時去添購【戰爭債券】，戰爭債券這東西，你可以理解成定期會推出的付費DLC，需要用遊戲內的特殊貨幣去兌換「解鎖武器與裝備品的權利」

至於特殊貨幣有兩個取得方式，一個是遊戲內曠日費時的慢慢累積，真的很拖，拼命拖、拼命搞你，然後等你受不了了，Arrowhead就可以順水推舟軟硬兼施逼你直接用現金買特殊貨幣

而且你也不是花了錢，戰爭債券裡面的東西就都給你，正如我們前面所說，即便你課金，你也只是取得解鎖的「權利」而已，這份權利並不包含戰爭債券內真正的物品內容、與武器裝備。

實際上，戰爭債券就只是入場券，債券裡面的所有物品，都還是要你一點一滴的花費時間湊點數、再用生命去領出來，講白話一點，就是這遊戲不只要你的錢，還要你的命，是真正的吸錢吸血吸好吸滿

周而復始的更新態度

目前Arrowhead對《絕地戰兵2》的更新節奏，就是以下這樣的往復循環

看哪把武器熱門，就砍哪把武器，先把玩家打斷一條腿 然後玩家的反動聲浪太大，營運只好再BUFF一點無關緊要的，摸摸頭讓你玩得下去 玩家的潛力是無限的，當營運發現即便把你打斷一條腿，你居然真的玩得下去，就再打斷你另外一隻手 玩家的反動聲浪又太大，營運又只好再BUFF一點點無關緊要的，再度摸摸頭讓你玩得下去 營運方發現你少一條腿，一隻手，還是玩得下去，就繼續再打斷你另外一條腿

這個遊戲的營運態度就是如此傲慢

這張宣傳海報某種程度也是反映了遊戲現況，盡在不言中 © Arrowhead Game Studios

用遊戲特色當掩護，實則為難玩家

以下這些特色有不少是Arrowhead前幾款作品就流傳下來的機制，所以是不是要劃分在缺點內，就見仁見智，包含以下但不限於：

你的所有火力都能誤傷隊友

換彈時是拋棄整個彈匣

補給空投是全隊共用CD

人跑沒兩步就要陷入過度換氣

碰一下就粉身碎骨

還會被上百的敵人圍爐或追著跑

在一個以同樂為主要宣傳賣點的遊戲，以上這些要素，如果單獨只選一兩樣加進遊戲內，還可以說是特色，但全部都加總在一起，就沒啥同樂要素可言，本質上就是用特色當掩護找玩家麻煩和幹拐子，尤其補給空投共用CD，對野團玩家也是相當不友善的設計

官方自己只能打這種超低難度的機器人關卡，然後要你去打31億台機器人 © Arrowhead Game Studios

再加上Arrowhead的營運作法是，除了潛行避戰以外，你什麼流派玩起來會舒服，官方就砍什麼流派，說白了就是要刁難

開發商用各種機制逼你避戰、打游擊，前陣子的大型動員任務又是逼你殺掉20億台機器人，20億隻蟲子已經很誇張了，你這邊要殺的還是20億台機器人

而且後面還又再加碼灌水成31億台，台灣的通膨都沒這麼離譜

順便講個好笑的，官方在早些日子自己的直播演示中，絕大多數情況他們根本還沒打完自己手上彈匣，就會陣亡，只能等隊友重新空投復活

接著是在《自由升級》更新中的難度5直播當中，發現彈藥不夠，心一橫就直接開了無限彈藥的官方作弊模式，更好笑的是即便在難度5開了作弊模式，最後依然還是任務失敗

所以這樣你就可以知道他們技術水準在哪裡，也可以知道為什麼彈匣機制這麼苛刻，因為從他們角度來看，他們根本不覺得子彈不夠用，反正不是還沒打完就會死掉，然後等著被復活順便補滿彈藥，就是乾脆直接開無限彈藥作弊模式，苦民所苦這四個字，是跟他們八竿子打不著關係

目前《絕地戰兵2》如果以單人遊玩為主，至少要重複刷上一兩百小時、才能有比較正常的遊戲體驗，所以你正常上班時間在作上班作的事情，下班還要聽超級地球派遣去繼續上班，而且還沒錢賺

《絕地戰兵2》的敵方生成機制

這遊戲的敵人，除了任務目標和固定的兵營單位以外，都是圍繞玩家隨機生成，你沒看錯，隨機

所以產怪的距離方面，他們沒在跟你講道理

可以從你眼前飛天遁地生出來

也可以從你手邊飛天遁地生出來

更可以從你背後飛天遁地生出來

總之就是各種花式的飛天遁地憑空生出來，沒在跟你客氣

官方自己放出來的截圖都是這種小貓兩三隻的，你就知道他們玩的難度有多低 © Arrowhead Game Studios

雖然你可以破壞兵營，減少從兵營當中產出的敵人，但這就是本作其中一個很陰險的機制陷阱－本作的隱藏機制是你兵營清得越多，會呼朋引伴的巡邏單位就越多

結合這遊戲的出怪可以從你背後直接憑空生出來，你就會發現伸頭是一刀、縮頭也是一刀

簡單的講，你不清兵營，你眼前的敵人就越來越多

但你清了兵營，就變成你背後的敵人越來越多

看到這蟲在噴酸氣就是大事不妙了 © Arrowhead Game Studios

筆者這邊還沒有提到瞬間移動，這遊戲的所有敵人，包括泰坦級，都具備在你視線外和偵測範圍外的瞬間移動功能

所以簡單的說，敵方集團拿著Arrowhead親傳的聖旨，接著集體偷偷摸摸的瞬移圍毆你，這就是《絕地戰兵2》的日常光景

然後，可以「召喚其他敵人圍毆你」的哨兵瞬移到你旁邊，再召喚敵人與重型單位，也是常態，而且敵人單位之間，是可以在同個座標上重疊的重複生成，比離譜還離譜

哨兵召喚的敵人當中還有哨兵，這更是常態中的常態，甚至可以說只要你不玩避戰流，就是天天都要被這個套路惡搞

這個版本寫著【自由升級】但實際玩起來升級的並不是自由，而是畫餅的功夫 © Arrowhead Game Studios

此外，這遊戲在怪物產生的比例是有幾個模板在分配的

A模板是小兵數量多、重型單位中等，但哨兵單位多 B模板是小兵數量中等、重型單位多，但哨兵單位少 C模板是小兵數量少、重型單位非常多，但哨兵單位中等

實際上模板不只這些，這邊只是簡單的舉個例子讓你了解

但在高難度當中，每一局的怪物生成都是隨機，所以你無法事前就準備好對應的武裝，每一局都是猜，猜對了沒獎勵，猜錯了就是坐牢，所以玩家摸久了之後總是會發展出萬能的通用配置

OK，那當大家都找出通用配置、又被逼著只能用這些通用配置，接著結果就是這些武裝又要被官方大砍數刀，刀刀都深可見骨那種

有一說一，本作氣氛塑造很不錯，戲謔和血腥兼具，不看營運的話，這遊戲底子是真的好 © Arrowhead Game Studios

《絕地戰兵2》的END GAME風氣

如果你上面都看完了，就會知道，這個遊戲玩到後面，除了官方力保的避戰潛行流派以外，本質上變成與其是看你個人操作手腕、配裝的技術含量，更像是看官方臉色心情好不好，什麼時候願意高抬貴手少砍你這幾刀

一款在宣傳上不斷強調浴血奮戰的遊戲，結果實際玩法不是避戰當個鼠輩、就是要提心吊膽燒香拜佛拜託官方不要砍到你的玩法，玩這遊戲就是得玩得如此卑微沒錯

本文目前都還沒提到官方會軟硬兼施限制玩家能遊玩的關卡，這邊真的要仔細展開說又是再加三千字所以講重點就好

簡單的說，玩家變相的只能打Arrowhead要玩家們攻打的星球，如果你去打了他們不要你打的星球，那就是隔天解放值全部歸零，你的努力都是作白工

在遊戲玩家同接量大幅滑落的現在，此情已成追憶 © Arrowhead Game Studios

《絕地戰兵2》值不值得購買

一款服務型遊戲值不值得你參戰，除了看遊戲本身品質高低以外，官方的營運態度更是重中之重，以下這段話，可以簡單總結本遊戲官方的態度

Arrowhead的道歉一直都很誠懇，他每次做了一些我們不能接受的事情的時候，都會讓我們覺得他下次不會再這麼幹，但是他下次就又這麼幹了

目前本作營運方式就是在這個先道歉、再NERF，重複不斷的在以下循環當中，反覆惡整消費者

把玩家開發出來的流派砍死，你只能玩官方幫你設計好的A或B這一兩條路可以走 你真走上官方規畫的路，官方又要質疑你的配置一攤死水，繼續砍AB這一兩條路 除了公告的明面削弱以外，還會頻繁暗地加強敵人數量或數值、再弱化玩家

官方的直播，是連在這個難度都會被打成狗 © Arrowhead Game Studios

官方人員自己就是雲玩家，無法真正的了解遊戲的環境現況，官方直播打難度5就已經打得哩哩拉拉，但中期的超級樣本aka重要素材，只會在難度7以上出現，因此官方這個龜在難度5不敢往上打的直播態度，果不其然被眾多觀眾酸

所以官方親自示範了他們怎麼打難度7，結果當然是毫不意外的被衝鋒蟲大軍當成球踢

《絕地戰兵2》是款純PVE的遊戲，卻不願意讓玩家玩得舒服，賣點是爽射的遊戲卻不讓你爽， 讓玩家舒服的改動死不作，再加上糟糕的伺服器品質，與層出不窮的斷線、閃退、崩潰BUG也都擺著愛修不修的，就只顧著三不五時在Discord嗆消費者，Arrowhead就是不斷的重複著「花式炎上、反覆道歉、繼續惡搞」的三個拍子，就像無盡的華爾茲一樣

再加上各種物資的儲存上限非常低，說白話就是不讓你在你願意玩、還有動力玩的時候預先屯好物資，硬性逼迫每次更新，你想回來就是要先繼續當個人礦韭菜，無法直接用你準備好的資源升等、或擴充軍備

這張Arrowhead的CEO說詞，看起來洋洋灑灑，但說穿了就是各種找理由。總結只有一句話：「不是我們的錯」 © Arrowhead Game Studios

官方這種態度，你真的有心想過關行不行？當然可以。但好不好玩？這光憑筆者一人說，不準，就算從論壇風向來看，也多少會被講話

那看看STEAM吧，作為世界規模的遊戲平台，這個量體總夠客觀了，STEAM上雪崩式掉落的同時上線玩家數量足以說明一切

事實就是絕大多數消費者，都看清了Arrowhead的態度，看穿他們無所不用其極想整消費者的手法，而且發自內心的覺得不好玩，所以連上線都懶

HELLDVERS2的歷來線上人數，雪崩式下滑，最後那段小起色是官方【自由升級】版本畫大餅拐人回鍋，但很快就被看穿西洋鏡又摔回去 © STEAM CHARTS

HELLDIVERS片如其名，玩了就是跳進地獄

Arrowhead的營運態度只能說是罄竹難書，能怎麼搞你就怎麼搞你，沒有一絲一毫想讓你玩得舒服的意思

在他們真的痛改前非之前，不管這遊戲價格是不是打到骨折，說實在的，同樣的遊樂時間，你可以拿去玩更多讓你玩得開心的遊戲

畢竟這世界上，希望你玩得盡興的好遊戲和好公司還有更多更多，真的不差這個掛羊頭賣狗肉又不斷為難你的半成品產品

即便是喜歡這個和隊友互相傷害的歡樂調性、或是背密碼出招的特色玩法，回去玩前作《絕地戰兵1》，或早期舊作《MAGICKA 2》、甚至是更古老的《MAGICKA 1》，這些玩起來都遠遠比《絕地戰兵2》舒服太多，真的沒必要對這接連不斷幹你拐子的營運態度、和患上大頭症的沒品公司虛擲人生

HELLDIVERS這名稱在2代上確實是沒在亂取，懸崖勒馬千萬別碰這遊戲，前方可是地獄啊，少年