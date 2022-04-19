Henrique Avancini：帶動巴西單車運動是我的使命

Henrique Avancini: UCI World Cup能夠重返巴西和拉丁美洲是一個里程碑，因為賽事大多在歐洲和北美舉辦。

國際社會開始意識到巴西的成長，以至於 UCI 對巴西的這個新興國家感到興趣。所以一開始我提供相關的訊息及可能性給主辦單位，還有組織結構等相關見解，也讓主辦單位看到可能性，於是讓UCI World Cup選擇來到巴西。

來到巴西舉辦賽事，讓我的責任感更為重大，很感謝這段過程中，獲得許多組織及單位的認同，才讓賽事能夠在此順利誕生。