Avancini 是巴西最好的越野登山車手，他在2020年UCI World Cup第二站拿下冠軍，是車涯第一座UCI World Cup冠軍，為了這一冠，Avancini努力了10年。

影片回顧：Avancini回到18歲

Henrique Avancini

時時刻刻掌握全球MTB最新動態，下載免費的Red Bull TV App，在此處 Get the app ！

Avancini 是前UCI登山車馬拉松的世界冠軍，並且擁有17次巴西國家冠軍榮耀，同時也在UCI World Cup 的XCC項目取得三勝，在進入2021賽季時，更成為UCI菁英男子組總積排名冠軍。

Avancini 滿懷信心迎接2021賽季，並希望拿下更多座UCI World Cup的XCO和XCC冠軍。對於即將舉辦的東京奧運，考慮到他在過去幾年中的表現不斷上升，也有機會在此脫穎而出。

Henrique Avancini gewinnt sein erstes XCO World Cup-Rennen in Nové Město

為騎而生

Avancini 的父親擁有一家自行車店，他在八歲開始接觸單車，然而正如Henrique的姊姊Carol Avancini 所透露，Avancini 第一次騎車的經歷並不愉快。

Carol從父親那裡學會騎自行車，於是姊姊想把學到的知識傳授給弟弟。結果姊姊回憶指出，這幾乎是一場災難，Avancini 人生首次獨自練習騎車，我忘了教他如何使用煞車，導致他整個人摔入玫瑰叢中。

Henrique und seine Schwester Carol auf ihren ersten Bikes. © Avancini Family Archive

Avancini 並未因此放棄自行車，反而展開他的單車人生，透過兩輪運動征服世界。

「摔車並未讓Avancini因此遠離單車，家人總是在旁一起支持他，無論是飲食、約騎或是按摩等，家人始終給他最大的支持，也成為Avancini繼續前進的動力。」姊姊Carol如此表示。

Henrique Avancini als Junior 2003. © Fabio Piva

進入職業殿堂

Avancini 很快在越野登山車找到自已的一片天，並且隨同ISD自行車隊在歐洲巡迴U23層級的比賽。

Avancini bestritt 2009 für das ISD Racing Team seine Rennen. © Fabio Piva

他的才華在2015年投身於Cannondale Factory Racing車隊後，開始受到關注，在好友兼隊友 Manuel Fumic 協助下，Avancini 的成績更上一層樓，並擁有不錯的發揮空間。

Team Cannodale wärmt sich auf. © Bartek Wolinski

努力與犧牲

姊姊Carol指出，Avancini自認為天份不高，但他透過咬緊牙關和堅強意志，在車壇裡找到出路，因此能不斷突破自我、再造高峰。

為了投入單車運動，「放棄」一直以來是Avancini人生的選擇，他放棄了適合玩樂的連續假期、難得的生日聚會、與朋友一起的長途旅行，甚至睡眠時間及許多其他事情，才能站上世界之巔。

「他能取得如此巨大的成功，對我來說並不奇怪，我認為他可以做得更多，可以拿下更多冠軍，讓夢想得以實現卓越。」姊姊Carol如此表示。

Avancini ist stolz, wenn er das Trikot seines Landes überstreift. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

堅定決心

Avancini 在賽場上富有侵略性，敢於冒險並且充滿熱情，這是他受到許多車迷喜愛的主因。