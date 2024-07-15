追溯街舞的歷史與文化意義

深入探討嘻哈、Popping、Locking和House的歷史，了解這些具有里程碑意義的街舞如何提升、賦權並團結了全球的舞者。

01 嘻哈：來自布朗克斯(Bronx)的即興舞蹈

嘻哈在1970年代於布朗克斯街區爆發。Breaking、DJing、MCing和塗鴉構成了這種文化的四個要素，並成為被剝奪權利的黑人和拉丁裔社區的一種生活方式。

紐約市的MC們透過boomboxes播放節拍，而像DJ Kool Herc這樣的Turntablism先驅首次迴圈節奏“Breaks”，為街頭提供了音樂背景。

缺乏資金並未成為創意和精神的障礙。來自競爭對手或街區的舞者在圓圈(cyphers)內比拼舞技解決分歧。街區派對、公園即興演出和溜冰場及俱樂部的即興舞蹈會經常舉行，舞者們為他們最喜歡的Funk唱片的drum breaks而聚集起來。大多數人在不知不覺中為嘻哈、Popping和Locking奠定了基礎，同時在街頭贏得了聲譽。

Buddha Stretch is one of the influential figures of hip-hop dance © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

即興嘻哈舞產生了大量的派對舞蹈，並成為全球公認和表演的風格。當黃金時代到來時，MTV充斥著播放嘻哈編舞的音樂影片，而舞蹈工作室也爭相擴展他們的老師和街舞類型。

嘻哈從美國的東岸源起，一路跨越至西海岸到好萊塢電影、劇院、電視和全球各地。

時間快轉到2022年，街舞者不僅是自己風格的大師，還準備好以動態的技能和來自其他具有文化影響力的舞蹈進行比賽，隨時可以切換風格。

Dancehall和West African舞蹈與Afrobeats無疑影響了即興嘻哈。當代舞者在跳Krumping和bone-breaking。拉丁社交舞如Salsa、Kizomba、Samba、Cumbia和Bachata經常出現在步法中。基於Disco的街舞風格如Vogueing和Waacking正在席捲各國。而老派派對舞如Boogaloo、Hustle和Shuffle正捲土重來，並透過IG讓舞者成為全球現象。Capoeira和廣泛的武術被融合進各種技巧中。舞者展示Locking、Popping和各種你可能沒聽過的Funk風格。

11分鐘 Hip-Hop Final This is a dance battle that’s all about personal expression and making conversation through movement – this is the Juste Debout 2017 Hip-Hop Final.

02 將內城風味帶入《靈魂列車》的螢幕

與嘻哈一樣，鎖舞（locking）在過去四十多年裡，從洛杉磯的內城舞圈到《靈魂列車》閃閃發光的舞池上，塑造出了一段傳奇歷史。這大部分都歸功於一位名叫Don Cambellock的舞者，他意外地創造了這種舞蹈風格。他的兒子Dennis D Danehy Campbell回憶說，他的父親在學校餐廳裡試圖模仿另一種流行的舞步—— 機器人滑步（Robot Shuffle）。結果，Don卻創造了一種全新的舞蹈，令在場的所有人都更加喜愛，這令他自己也感到驚訝。不久後，人們開始高呼：「跳那個Lock，跳那個，Lock！” 」從此，鎖舞的歷史便展開了。

Don的舞蹈風格傳開後，很快他和他的一群舞者組成的舞團“The Lockers"就在《靈魂列車》上表演這種舞蹈，與James Brown等人在電視直播中同台演出。當Don Campbell發現他和那些使這個節目成名的舞者們都不會因為他們的演出而獲得報酬時，他為整個舞者團隊爭取改變和平等的報酬。

Tony Gogo is a locking legend © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

在Campbell之外，許多Locking舞者在民權運動期間使用這些動作來象徵團結，特別是Locking握手。許多舞者在場下都是政治熱愛者，並利用舞蹈作為平台來引發積極的改變。

1973年，著名編舞家Toni 'Mickey' Basil（她也唱了《Hey Mickey》）創立了The Lockers舞團，永遠改變了舞蹈的面貌。他們曾在《週六夜現場》（Saturday Night Live）、無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）和卡內基音樂廳（Carnegie Hall）演出，還參加了無數頒獎典禮、電影以及他們龐大的個人職業生涯。

Locking舞風極具自我表達、自我愛護和自我激勵的特色。流行的Locking動作包括"Giving Yourself Five"、一隻手放在耳後等待掌聲、指向觀眾等等。除此之外，Locking最著名的動作還有wrist rolls、jazz splits、high kicks、knee drops以及grabbing and rotating your hat等風格動作。

11分鐘 Locking Final Vovan and Funky-J (Paris, France) go up against Black A and JP Black (Sorocaba, Brazil) in a funk-filled face-off for the Locking Championship.

03 Popping：從弗雷斯諾（Fresno）到全世界

Popping在60年代風靡弗雷斯諾（Fresno）和奧克蘭（Oakland）。這種舞蹈風格由一位名叫Boogaloo Sam的舞者創立，他教會了弟弟Popin' Pete，後來又教會了堂兄弟Skeeter Rabbit成為Popping舞者。他們一起組成了傳奇舞團Electric Boogaloos，並引起了Boogaloo Shrimp和Pop N Taco等舞者的注意，他們也加入了舞團。這些舞者各自成為偶像，並在經典電影《Beat Street》、《Breakin'》和《Breakin' 2: Electric Boogaloo》中占據了一席之地。他們還擔任編舞師，並為Janet Jackson、Chaka Khan甚至Michael Jackson等明星提供私人舞蹈課程——Boogaloo Shrimp甚至因教Michael Jackson“後滑步”而聞名，這個動作後來更廣為人知為Moonwalk（月球漫步）。

儘管關於Popping起源於弗雷斯諾還是奧克蘭的爭論甚多，但可以確定的是，這兩座城市中Popping舞蹈誕生的社區，都是最貧困且機會最少的地方。Popping和這些舞者所獲得的名聲證明了當時的年輕人可以實現任何可能性，舞蹈也可以成為一種職業。

Mr Wiggles doing a judges showcase © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Popping源於70年代，最初是隨著Funk和Disco音樂起舞，由Zapp、Gap Band、Cameo等藝人提供背景音樂。到80年代，許多Popping舞者開始利用電子音樂，跳著Kraftwerk和Egyptian Lover等藝人的歌曲。主流嘻哈音樂如Run DMC、Whodini和Kurtis Blow也被Popping舞者所採用。如今，Popping舞者融合了多種音樂流派。

Popping被廣泛認為是街舞中技術難度最高的舞蹈風格。它的特點是透過isolating、tensing和釋放肌肉（hitting）來配合音樂節奏。

現今，Popping已成為最受歡迎的舞蹈類型之一。這種舞蹈通常由擁有無與倫比的風格、個性和優雅的舞者來演繹。

12分鐘 Popping Final Poppin C and Ness go up against Hoan and Jaygee in an all-Parisian Popping Final at Juste Debout 2017.

04 House：在舞池上找到自由

在70年代末期，地下音樂愛好者開始厭倦了Disco音樂的庸俗。來自紐約市的兩位DJ，Larry Levan和Frankie Knuckles，開始將Disco與其他音樂元素，如breaks、afro beats和電子音樂混合。不久之後，他們開始在紐約的唱片店銷售自己的音樂，House舞蹈就此誕生。這一音樂類型從芝加哥和紐約的地下House音樂場景中爆發。

人們迅速愛上了這種新音樂。去俱樂部跳舞從一項活動變成了一種痴迷，他們的生活圍繞著去俱樂部而展開。對人們來說，這是一種強烈的體驗。Frankie Knuckles曾說過，俱樂部「對那些失落的人來說是教堂」。

Shannon 'Whichway Sha' Mabra is a house dance icon © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

早期的House歌詞包含了積極向上，面向各行各業的人們傳遞的訊息，但主要是對被認為是邊緣人的人們說話，特別是非裔美國人、拉丁裔和LGBTQ+次文化群體。House是1980年代最具融合性和前瞻性的風格之一。

House音樂DJ旨在創造一個「情感的夢幻世界」，用「故事、關鍵詞和聲音」來幫助「將社區聯結在一起」。許多House曲目鼓勵觀眾「釋放自己」或「放開自己」。一些House歌詞包含了呼籲平等、團結和自由的訊息。

House通常是在由DJ在俱樂部或狂歡派對上提供的響亮且重低音的電子舞曲下進行的。其特點是身體的狂喜、性感的波動動作，甚至在許多唱片標題中都有所體現。Lofting是另一種風格，平滑、具體操性，並包含大量地板動作。

13分鐘 House Final Toyin & Frankie J get into the groove against Kwame & Serge to win the street dance championship. Feel the vibe that’s expressed by the dancers as they improvise their moves based on the music.

05 舞蹈的力量

除了舞蹈現在在全球的可見性和在TikTok和Instagram上擁有大量粉絲爭相模仿新舞步，為什麼了解這些街舞的歷史如此強大和重要？

Hip-Hop、Popping和Locking（就像Vogueing、Waacking、Krumping、Memphis Jookin和Footwork等街舞風格一樣）不僅僅是因為音樂的慶祝而誕生，而是作為某種掙扎的逃避。

人們去俱樂部尋找的不僅僅是一場派對。他們需要情感和身體上的釋放。帶有福音風格的氛圍、強烈的低音節拍和催眠的House歌詞為此創造了完美的氛圍。地下俱樂部成為了自由和表達的場所。Hip-Hop、Locking和Popping是表達深刻且常常難以言喻的情感的工具。

所有這些都提升了、賦予了力量，並團結了舞池上及其外的各種角色。更重要的是，舞蹈在世界最需要它的時候提供了這種力量，幾十年後依然如此。